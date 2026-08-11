Vanliga pensionsvalet kan höja din skatt – med 1,1 miljoner

EU:s klimatmål skapar en ny marknad. Nu pågår emissionen.

En växande skara svenskar har dock vänt dövörat till.

Faktum är att var femte svensk planerar att ta ut sin tjänstepension på fem eller tio år, enligt statistik från fjolåret.

Hos förvaltaren Alecta har andelen som väljer livslångt uttag minskat från 70 procent år 2016 till under 60 procent 2024. ”En märklig utveckling”, tycker Alectas pensionsekonom Staffan Ström.

Och liknande siffror hittar vi hos Säkra. 30 procent av försäkringsförmedlarens 33 000 kunder med pågående pensionsutbetalningar väljer ett femårigt uttag.

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Då blir skatten högre

Problemet är att stora utbetalningar under kort tid kan pressa upp årsinkomsten över gränsen för statlig inkomstskatt.

Säkras pensionsekonom Trifa Chireh kallar det ett av de vanligaste och dyraste misstagen hon ser.

”Många väljer korta utbetalningstider utan att fullt ut förstå skattekonsekvenserna. Det kan kosta hundratusentals kronor, i vissa fall över en miljon”, säger hon till Privata Affärer.

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För en person som tidigare tjänat 80 000 kronor i månaden blir skillnaden särskilt stor. Ett uttag på fem år innebär enligt Säkras beräkning omkring 4,8 miljoner kronor i skatt.

Om samma tjänstepension i stället betalas ut under 20 år landar skatten på cirka 3,7 miljoner. Skillnaden blir alltså drygt 1,1 miljoner kronor.

Även vid en tidigare lön på 60 000 kronor i månaden kan femårsalternativet ge omkring 340 000 kronor mer i skatt.

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