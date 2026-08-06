Lägre svensk inflation men högre än väntat

Han anser att inflationen nu är exceptionellt låg i Sverige.

Läs mer: Eurozonens inflation ökar igen – stora skillnader mellan medlemsländerna Realtid

SCB: Därför sjunker takten i inflationen

En stor bidragande orsak till att takten i inflationen sjunker är, enligt Statistiska centralbyrån, att energipriserna går ner kraftigt.

Den preliminära inflationstakten enligt KPIF (konsumentprisindex med fast ränta) sjönk från 1,3 procent i juni till 0,7 procent i juli. Månadsförändringen för KPIF från juni till juli var -0,3 procent.

”KPIF-XE (KPIF exklusive energi) steg från 0,4 procent i juni till 0,6 procent i juli enligt preliminära siffor. Månadsförändringen för KPIF-XE från juni till juli var 0,4 procent”, framgår det vidare i ett pressutskick från SCB.

Det snabb-KPI som nu gått ut är alltså preliminärt och publiceras fem dagar innan den officiella inflationsstatistiken.

Läs också: Inflationen ner till 1,3 procent – men bolånet kan ändå bli dyrare DagensPS

Läs vidare: Därför känns allt fortfarande dyrt – trots låg inflation DagensPS