Inflationen i Sverige var 0,2 procent i juli mot 0,7 procent i juni, enligt preliminär SCB-statistik.
Lägre svensk inflation men högre än väntat
Inbromsningen av den svenska inflationen är något mindre än väntat i juli.
Andreas Wallström, Swedbanks prognoschef, säger dock till Di att det inte är någon ”dramatik i siffrorna”.
Han anser att inflationen nu är exceptionellt låg i Sverige.
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SCB: Därför sjunker takten i inflationen
En stor bidragande orsak till att takten i inflationen sjunker är, enligt Statistiska centralbyrån, att energipriserna går ner kraftigt.
Den preliminära inflationstakten enligt KPIF (konsumentprisindex med fast ränta) sjönk från 1,3 procent i juni till 0,7 procent i juli. Månadsförändringen för KPIF från juni till juli var -0,3 procent.
”KPIF-XE (KPIF exklusive energi) steg från 0,4 procent i juni till 0,6 procent i juli enligt preliminära siffor. Månadsförändringen för KPIF-XE från juni till juli var 0,4 procent”, framgår det vidare i ett pressutskick från SCB.
Det snabb-KPI som nu gått ut är alltså preliminärt och publiceras fem dagar innan den officiella inflationsstatistiken.
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