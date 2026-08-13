Bankchef: "Aktieskatt största bromsklossen"

Nu har han blivit bankchef och kräver att regeringen stoppar skatten på aktiehandel i höstbudgeten för att stimulera privata sparare att köpa aktier.

”Den största bromsklossen för den här verksamheten är att folk måste betala skatt när de köper en aktie”, säger Corfield.

Hans bank, Secure Trust, är noterad i London. Aktien har stigit cirka 19 procent på fem år och banken värderas till cirka 300 miljoner pund.

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1/200-del i skatt för stort ”hinder”

Nu beskriver Corfield avgiften på 0,5 procent – alltså 1/200-del – vid aktiehandel som ett ”hinder för privatpersoner”, refererar City AM.

Tidigare finansministern Rachel Reeves införde förra året ett treårigt undantag från aktieskatten vid nya börsnoteringar.

Det räcker inte, tycker Corfield och andra med den vanliga framtoningen i finansvärlden av att alla skatter över 0 procent är att betrakta som orättmätig konfiskation.

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