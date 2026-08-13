Att de som köper aktier tvingas avstå 1/200-del av sin investering i aktieskatt är enligt en bankchef ”den största bromsklossen” i landet.
Bankchef: "Aktieskatt största bromsklossen"
Det är vd för Secure Trust Bank, Ian Corfield, som uttalar sig. Corfield har en kort period på brittiska finansdepartementet bakom sig och en bakgrund som donator till Labour.
Nu har han blivit bankchef och kräver att regeringen stoppar skatten på aktiehandel i höstbudgeten för att stimulera privata sparare att köpa aktier.
”Den största bromsklossen för den här verksamheten är att folk måste betala skatt när de köper en aktie”, säger Corfield.
Hans bank, Secure Trust, är noterad i London. Aktien har stigit cirka 19 procent på fem år och banken värderas till cirka 300 miljoner pund.
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1/200-del i skatt för stort ”hinder”
Nu beskriver Corfield avgiften på 0,5 procent – alltså 1/200-del – vid aktiehandel som ett ”hinder för privatpersoner”, refererar City AM.
Tidigare finansministern Rachel Reeves införde förra året ett treårigt undantag från aktieskatten vid nya börsnoteringar.
Det räcker inte, tycker Corfield och andra med den vanliga framtoningen i finansvärlden av att alla skatter över 0 procent är att betrakta som orättmätig konfiskation.
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Pressas av finansvärlden
Nye finansministern John Healey sätts nu under press från kapital- och finanshåll, där man vill se än fler förmåner för rika, kapitalägare och investerare.
Londonbörsen behöver få in mer kapital och Ian Corfield med flera menar då att ökade investeringar från privatpersoner är ”avgörande” för att öka det brittiska välståndet – och avgörande för om de gör det eller ej är, enligt Corfield om om de får behåll 100 procent och inte ”bara” 99,5.
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Rekordvinster – men vill inte skatta
Banksektorn går annars bra, även i Storbritannien, fick fått bankerna att värja sig mot de växande krav på en ny bankskatt som kommit, i kölvattnet efter bankernas rekordvinster första halvåret i år.
De som vill se en sådan skatt har föreslagit en tillfällig extraskatt på 19 miljarder pund, som skulle kunna tas in från enbart Natwest, Lloyds, Barclays och HSBC.
Ian Corfield menar, naturligtvis, att det vore ”olämpligt” att höja skatten för banker.
”I slutändan går räntorna upp och ner; jag misstänker att när vi befinner oss i ett annat ränteläge kommer vi inte att tala om skattesänkningar för dessa banker”, är hans kommentar till förslaget.
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