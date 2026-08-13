Statistiken varnar: 99 procents risk för bakslag i Lundberg-aktien

Inte köpläge nu

Det handlar om den så kallade premien eller rabatten.

Alltså om investmentbolagets aktievärde står högre eller lägre än summan av de olika innehavens värdering.

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”Sedan slutet av 2016 har Industrivärdens A-aktie handlats till premie 146 handelsdagar medan C-aktien har gjort det under 53 handelsdagar”, skriver Wendel apropå att A-aktien nu handlas till 20 procents premie.

”För placeraren som har köpt A-aktien vid de tillfällena har det i snitt resulterat i en negativ totalavkastning om minus 21 procent på ett års sikt. I 99 procent av fallen har aktien också gått sämre än Stockholmsbörsens totalavkastningsindex SIXRX”.

Inget onoterat i portföljen

För den som köpt C-aktien till premiepris är facit ännu sämre.

Att köpa investmentbolags aktier till premie är generellt en dålig idé men kan ha en poäng om investmentbolaget äger flera onoterade innehav där värdet potentiellt kan vara större än det aktuellt bokförda.

Men så är inte fallet i Industrivärden.

”I Industrivärdens fall är det vansinnigt att aktien handlas till premie eftersom portföljen till nära 100 procent består av noterade aktier – exempelvis lastbilsjätten AB Volvo och telekombolaget Ericsson – som investerare lika gärna kan köpa på egen hand”, skriver Johan Wendel.

Fredrik Lundbergs, och alla andra aktieägares, innehav i Industrivärden har stigit 31 procent på börsen i år.

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