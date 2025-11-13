Dagens PS
Privatlån: Det här ska du alltid dubbelkolla innan du skriver på

Kvinna använder miniräknare och betalar räkningar vid köksbordet, går igenom sin privatekonomi inför beslut om privatlån.
Räntor och avgifter varierar stort, därför är det viktigt att räkna igenom kostnaderna innan du lånar. (Foto Fredrik Sandberg/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Privatlån används för att täcka större utgifter, lösa dyra krediter eller finansiera något som inte kan vänta. Men villkoren varierar stort mellan långivare och flera kostnader är lätta att förbise. Här är vad du ska kontrollera innan du skriver under.

Privatlån kan vara ett verktyg för att förbättra ekonomin, eller en dyr fallgrop om villkoren inte granskas.

Därför är det viktigt att börja i rätt ände: vad lånet ska användas till och vilka kostnader du riskerar att möta.

Varför många tar privatlån

I Sverige fortsätter hushållens privatlån växa och det finns några tydliga situationer där privatlån ofta används. En vanlig anledning är renovering av bostad, särskilt när arbetet inte kan vänta eller när bolånet inte går att höja på grund av belåningsgraden.

En annan vanlig orsak är köp av bil, båt eller motorcykel. Många vänder sig till privatlån när de köper av en privatperson och inte kan ta ett lån med fordonet som säkerhet.

Dessutom används privatlån ofta för att samla flera mindre och dyrare krediter till ett enda lån med bättre villkor.

Privatekonomer hos Nordea menar att privatlån kan vara rimliga när de används för att förbättra ekonomin eller finansiera något långsiktigt. Däremot bör de undvikas för vardagskostnader, nöjen eller spontan konsumtion, där risken att hamna i dyra krediter är större.

Samtidigt betonar både Konsumentverket och analyser från bland annat Fortune att det är villkoren som avgör om lånet blir hanterbart eller kostsamt. Därför är det viktigt att läsa avtalet noggrant innan du binder upp dig.

Konsumentverket uppmanar låntagare att jämföra villkor och alltid räkna på den totala kreditkostnaden.
Konsumentverket uppmanar låntagare att jämföra villkor och alltid räkna på den totala kreditkostnaden. (Foto: Patrik Lundin / SvD/TT)
Räntan – den kostnad du aldrig slipper

Enligt Fortune är räntan den centrala kostnaden i ett privatlån. Den avgör hur mycket av varje månadsbetalning som går till att minska skulden och hur stor del som blir ren lånekostnad.

I Sverige är den effektiva räntan den bästa indikatorn på detta, eftersom den inkluderar både ränta och eventuella avgifter.

Konsumentverket rekommenderar att du alltid jämför effektiv ränta mellan flera långivare, eftersom även små skillnader kan ge stora utslag över tid, särskilt om lånet sträcker sig över flera år.

Förseningsavgifter som fördyrar snabbt

Fortune pekar också på förseningsavgifter som en av de vanligaste extrakostnaderna. Missas en betalning tillkommer en avgift, och i Sverige finns dessutom risken för betalningsanmärkning om skulden går vidare.

Konsumentverket lyfter därför vikten av att göra en budget innan du lånar och att säkerställa att ekonomin håller även vid förändrad inkomst eller högre utgifter.

Automatisk betalning kan minska risken att en missad faktura blir en dyr affär.

Uppläggningsavgifter som påverkar

Uppläggningsavgifter är ytterligare en kostnad du bör granska. Enligt Fortune är det klokt att se upp med långivare som lägger på flera extra avgifter.

I Sverige är uppläggningsavgift en vanlig avgift på privatlån.

Nordea beskriver den som en administrativ engångskostnad som kan dras direkt från lånebeloppet, läggas på den första fakturan eller delas upp över flera betalningar.

Eftersom den ingår i den effektiva räntan påverkar den totalkostnaden, och får större genomslag vid mindre lån där avgiften utgör en större del av lånet.

Konsumentverket rekommenderar därför att du alltid tar reda på lånets kreditkostnad, alltså vad du betalar totalt under hela lånets löptid.

konsumenternas.se finns en lånekalkyl. Där kan du se hur mycket ett lån kostar, både per månad och totalt tills lånet är slutbetalt.

För den som vill fördjupa sig mer i privatlån finns en guide som tar det steg för steg och en annan om hur du hittar det billigaste privatlånet.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.

