Snart jul – och 3 000 kronor fattigare

Kvinna ser stressad ut medan hon räknar räkningar inför julen.
Många känner press inför julens kostnader, både i tid och pengar. (Foto: Arkivbild/Claudio Bresciani / TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Svenskarnas bankkonton får snart jobba hårt. En ny undersökning visar hur mycket svenskarna planerar att spendera på julklappar.

Svenskarna håller hårt i plånboken, trots att ekonomin visar tecken på återhämtning.

Men inför jul riskerar “känslan av att behöva skapa en perfekt högtid” att slå åt andra hållet. För många blir december en dyr och stressig månad, varnar en psykolog.

Stress över pengarna

Luciatåg, julbord och klappar hör till traditionen, men också stressen.

En ny YouGov-undersökning från Amazon Sverige visar att åtta av tio svenskar känner stress inför julen. Flest oroar sig för presentinköp (33 procent), följt av ekonomisk press (28 procent) och trängsel i handeln (20 procent).

Mer än var tionde julfirare (12 procent) lyfter även “känslan av att behöva skapa en perfekt jul” som särskilt stressande.

Psykologen Anna Bennich menar att det handlar lika mycket om planering som om pengar. Hon uppmanar familjer att tänka igenom vad som verkligen är viktigt och våga dra ner på kraven.

Alla vuxna i familjen bör vara ungefär lika återhämtade när julbestyren är över, säger hon, och påminner om att vissa traditioner kan må bra av en paus.

“Bättre bryta ett par gamla traditioner än att ha gråten i halsen hela julhelgen”, säger Bennich.

Tar ledigt för julen

För många handlar stressen också om tid. Fyra av tio svenskar kan tänka sig att ta ut semesterdagar bara för att hinna med julförberedelserna.

Fler kvinnor (43 procent) än män (31 procent) kan tänka sig att ta ledigt för att hinna med julförberedelserna. Bland familjer med yngre barn gäller det varannan.

Ofta är det just kvinnor och småbarnsföräldrar som axlar rollen som julens projektledare och försöker balansera pressade tidsscheman och en ansträngd ekonomi.

“Att ta ut semesterdagar för att hinna med julförberedelser är inte bara ett tecken på tidsbrist – det kan också få långsiktiga konsekvenser, särskilt för kvinnor. När ledighet används i december finns färre dagar kvar att ta ut resten av året”, säger Bennich.

Budget kan stoppa kyrkråttelivet

Privatekonomen Arturo Arques uppmanar hushållen att göra en julbudget – den genomsnittliga svensken planerar att lägga runt 3 000 kronor på klappar.
Privatekonomen Arturo Arques uppmanar hushållen att göra en julbudget – den genomsnittliga svensken planerar att lägga runt 3 000 kronor på klappar. (Foto: Fredrik Sandberg / TT)

Samtidigt planerar den genomsnittliga julfiraren att lägga 3 050 kronor på julklappar, enligt undersökningen.

De flesta försöker hålla nere kostnaderna genom att handla under reor och kampanjer.

“Genom att börja julhandeln tidigare går det att dra nytta av readagar, vilket underlättar i ansträngda ekonomiska tider som dessa”, säger Gulfem Toygar, Sverigechef på Amazon.

Privatekonomen Arturo Arques på Swedbank tipsar samtidigt hushållen om att börja planera i god tid.
En tydlig budget, menar han, är bästa sättet att undvika en tuff start på det nya året.

“Se därför till att redan nu göra en budget så slipper du leva som en kyrkråtta i januari”, säger han i Aktiellt.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.

