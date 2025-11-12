Snart jul – och 3 000 kronor fattigare

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Svenskarna håller hårt i plånboken, trots att ekonomin visar tecken på återhämtning.

Men inför jul riskerar “känslan av att behöva skapa en perfekt högtid” att slå åt andra hållet. För många blir december en dyr och stressig månad, varnar en psykolog.

Stress över pengarna

Luciatåg, julbord och klappar hör till traditionen, men också stressen.

En ny YouGov-undersökning från Amazon Sverige visar att åtta av tio svenskar känner stress inför julen. Flest oroar sig för presentinköp (33 procent), följt av ekonomisk press (28 procent) och trängsel i handeln (20 procent).

Mer än var tionde julfirare (12 procent) lyfter även “känslan av att behöva skapa en perfekt jul” som särskilt stressande.

Psykologen Anna Bennich menar att det handlar lika mycket om planering som om pengar. Hon uppmanar familjer att tänka igenom vad som verkligen är viktigt och våga dra ner på kraven.

Alla vuxna i familjen bör vara ungefär lika återhämtade när julbestyren är över, säger hon, och påminner om att vissa traditioner kan må bra av en paus.

“Bättre bryta ett par gamla traditioner än att ha gråten i halsen hela julhelgen”, säger Bennich.