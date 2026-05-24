Nya superplan, börsras och vad du alltid ska ha i handbagaget

Pensionärslivet lockar söderut

Näst mest engagemang fick frågan om var pensionen räcker längst. Svaret: Rumänien, Bulgarien, Montenegro och Kroatien. I bulgariska Bansko landar notan på drygt 7 600 kronor i månaden, boende och mat inkluderat. Det är ungefär vad en stockholmare betalar för en leasingbil.

Och det är inte bara svenska pensionärer som tittar sig om. Enligt Realtid lämnar amerikaner USA i rekordfart. Mellan 210 000 och 405 000 medborgare emigrerade under 2025, enligt Brookings Institution.

89 procent anger politiska skäl. En helt ny rådgivningsindustri har vuxit fram, med flyttmässor där biljetten kostar upp till 1 000 dollar.

Rekord, varningar och 6 500 miljarder i rök

Veckan bjöd på en salig blandning av eufori och varningsklockor.

Stockholmsbörsen steg på bred front. Cybersäkerhetsbolaget Yubico toppade med 17,5 procent efter att ha seglat upp som möjlig AI-vinnare. Asmodee, avknoppat från Embracer, steg 16,2 procent efter en rapport som slog förväntningarna.

Saab klättrade knappt 10 procent mitt i ett nyhetsflöde om fregatter, radarsystem och Airbus-samarbeten.

Men den mest lästa börsartikeln var en varning. Nvidia förlorade 6 500 miljarder kronor i börsvärde på sex timmar, utlöst av kinesiska AI-startupen DeepSeek.

Sju av de tio största dagstappen i börshistorien tillhör Nvidia. Alla tio inträffade efter 2020.

Och medan S&P 500 noterade nya rekordnivåer blinkade tre klassiska varningssignaler rött. Den amerikanska 30-åriga statsobligationen passerade 5 procent för första gången sedan 2007. Oljepriset kring 110 dollar fatet eldar på inflationen.

Och Warren Buffett sitter på en rekordkassa på 397 miljarder dollar. När oraklet i Omaha inte köper, kanske du ska fundera en extra gång.

LKAB:s jättefynd i Norrbotten

Till sist en nyhet som fick genomslag långt utanför börssidorna. LKAB hittade 7 miljarder ton potentiellt brytbar järnmalm, mer än vad bolaget brutit under sina första hundra år.

Styrelseordförande Anders Borg kallar det en garanti för ”stabil, trygg verksamhet under många år”. Rörelseresultatet föll samtidigt till 3,3 miljarder kronor från 8,7 miljarder.

Malm i marken är en sak. Att få upp den lönsamt är en annan.