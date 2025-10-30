Dagens PS
Så vet du när skulden blivit för tung – enligt experten

Räkningar och skuldspecifikationer tillsammans med en miniräknare som visar minusbelopp.
Räkningar och skulder ökar pressen på svenska hushåll när räntorna stiger. (Foto: Claudio Bresciani / TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

Inför pensionen vill många bli skuldfria. Men är det alltid rätt? En expert säger nej – en annan visar var gränsen går.

Svenskarnas skulder fortsätter att öka i snabb takt. Under det andra kvartalet 2025 uppgick hushållens skulder till drygt 5 000 miljarder kronor, enligt Ekonomifakta, nästan lika mycket som hela Sveriges årliga BNP.

Sedan mitten av 1990-talet har skulderna vuxit betydligt snabbare än inkomsterna, och i dag ligger skuldkvoten på 177 procent. Det betyder att hushållens skulder motsvarar nästan dubbelt så mycket som deras disponibla inkomster, och idag tillhör svenska hushåll de mest skuldsatta i världen

Skuldfri eller inte?
Svenskarnas skulder växer och har gjort så i flera år (Foto: Claudio Bresciani/TT)

Bakom utvecklingen ligger framför allt stigande bostadspriser och större lån till både boende, konsumtion och studier.

Parallellt har hushållens tillgångar ökat, bland annat till följd av stigande bostadspriser, ett växande pensionssparande och ökade investeringar i aktier och fonder.

Skuldfrihet är inte alltid bäst

Samtidigt har många svenskar som mål att bli skuldfria innan pensionen. För flera har det blivit en symbol för trygghet och ett bevis på att man har gjort rätt ekonomiskt.

Men enligt ekonomiskribenten Alexander Piauger, som i sin återkommande spalt Piaugers pengar i Göteborgs-Posten svarar på läsarnas privatekonomiska frågor, behöver skuldfrihet inte alltid vara det mest rationella målet – inte ens inför pensionen.

När en läsare nyligen frågade om alla svenskar borde vara skuldfri vid 65 års ålder, svarade Piauger att det inte finns något egenvärde i att amortera ner sina lån till noll.

”För någon som har både skulder, tillgångar och inkomst finns det inget självändamål i att amortera ner sina lån”, skriver han.

I stället föreslår han en ny tolkning av det gamla uttrycket om skuld och frihet:

”Den som är satt i för stor skuld är inte fri”.

Det viktiga, menar han, är att lånen är hanterbara i relation till tillgångar och inkomster. Den som har en stabil ekonomi och ett rimligt lån behöver inte kämpa för att nå noll skulder till varje pris, pengarna kan i stället användas till att leva eller spara på andra sätt.

Här går smärtgränsen för skuld

Swedbanks privatekonom Arturo Arques håller med om att lån inte behöver vara ett problem i sig, men han menar att det finns en gräns – särskilt när man närmar sig pensionen.

På frågan om man bör vara skuldfri vid pension eller om lån kan vara rimligt även då, svarar han att det beror på situationen. Eftersom inkomsten ofta sjunker med 30–40 procent krävs det för många att anpassa sina kostnader.

Gränsen går, enligt Arques, när boendekostnaderna börjar ta så stor plats att pengarna inte räcker till det nödvändigaste.

“När boendeutgifterna tränger undan andra nödvändiga levnadskostnader och tvingar dig att leva från hand till mun”, skriver han till Dagens PS.

Han framhåller att amorteringar är ett effektivt sätt att minska riskerna – de sänker räntekostnaderna, minskar den totala kreditkostnaden och ökar tryggheten på sikt. Men om lån är bra eller dåligt beror på individens förutsättningar och mål.

Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna
Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna. (Foto: Swedbank)

För egen del har Arques valt att leva utan lån, något som tagit 40 år. Det har gett honom möjlighet att ta större risker i sitt sparande, med en hög andel aktier.

Han ser samtidigt en tydlig riskgrupp.

“Den snabbast växande gruppen med överskuldsättning hos Kronofogden är äldre kvinnor. Kombinationen låg pension och höga boendeutgifter är orsaken. En sällan god kombination”.

Swedbanks undersökningar visar dock att äldre i stort har en bättre ekonomisk hälsa än yngre. Men för den som redan har små marginaler kan stora lån snabbt bli tunga att bära.

Så ska du tänka om skuld

Arques uppmanar den som känner att lånen blivit betungande att agera i tid. Han rekommenderar att man gör en pensionsprognos, ser över sin budget och planerar för hur ekonomin ska hålla även efter yrkeslivet.

”Gå in på minpension.se och gör en pensionsprognos. Gör sedan en budget och se över dina inkomster, utgifter och sparande. Gör sedan en plan över hur du säkerställer en god ekonomi som pensionär. Är du det minsta tveksam – kontakta din bank”, avslutar Arques.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

