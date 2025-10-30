Så vet du när skulden blivit för tung – enligt experten

Svenskarnas skulder fortsätter att öka i snabb takt. Under det andra kvartalet 2025 uppgick hushållens skulder till drygt 5 000 miljarder kronor, enligt Ekonomifakta, nästan lika mycket som hela Sveriges årliga BNP.

Sedan mitten av 1990-talet har skulderna vuxit betydligt snabbare än inkomsterna, och i dag ligger skuldkvoten på 177 procent. Det betyder att hushållens skulder motsvarar nästan dubbelt så mycket som deras disponibla inkomster, och idag tillhör svenska hushåll de mest skuldsatta i världen.

Svenskarnas skulder växer och har gjort så i flera år (Foto: Claudio Bresciani/TT)

Bakom utvecklingen ligger framför allt stigande bostadspriser och större lån till både boende, konsumtion och studier.

Parallellt har hushållens tillgångar ökat, bland annat till följd av stigande bostadspriser, ett växande pensionssparande och ökade investeringar i aktier och fonder.

Skuldfrihet är inte alltid bäst

Samtidigt har många svenskar som mål att bli skuldfria innan pensionen. För flera har det blivit en symbol för trygghet och ett bevis på att man har gjort rätt ekonomiskt.

Men enligt ekonomiskribenten Alexander Piauger, som i sin återkommande spalt Piaugers pengar i Göteborgs-Posten svarar på läsarnas privatekonomiska frågor, behöver skuldfrihet inte alltid vara det mest rationella målet – inte ens inför pensionen.

När en läsare nyligen frågade om alla svenskar borde vara skuldfri vid 65 års ålder, svarade Piauger att det inte finns något egenvärde i att amortera ner sina lån till noll.

”För någon som har både skulder, tillgångar och inkomst finns det inget självändamål i att amortera ner sina lån”, skriver han.

I stället föreslår han en ny tolkning av det gamla uttrycket om skuld och frihet:

”Den som är satt i för stor skuld är inte fri”.

Det viktiga, menar han, är att lånen är hanterbara i relation till tillgångar och inkomster. Den som har en stabil ekonomi och ett rimligt lån behöver inte kämpa för att nå noll skulder till varje pris, pengarna kan i stället användas till att leva eller spara på andra sätt.

