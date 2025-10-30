Inför pensionen vill många bli skuldfria. Men är det alltid rätt? En expert säger nej – en annan visar var gränsen går.
Så vet du när skulden blivit för tung – enligt experten
Mest läst i kategorin
Fastslaget: Nu är Sverige kontantlöst
Det har pratats om det i åratal. Men nu är det inte längre bara en trend – det är ett faktum. Sverige har blivit ett kontantlöst samhälle. Ja, åtminstone om man ska tro rapporten “Sverige Betalar” från kommunikationsföretaget Insight Intelligence, där man har undersökt svenskarnas betalvanor över tretton år. Rapporten visar att andelen svenskar som …
Tio år efter lånefesten: Nu lever hushållen med baksmälla
Det var ett av Sveriges största ekonomiska experiment. När Riksbanken införde minusränta 2015 var målet att få fart på ekonomin och få upp inflationen. Tio år senare lever hushållen med baksmällan. Efter en period av gratislån, rekorddyra bostäder och snabbt stigande skulder har svenskarna nu börjat dra åt svångremmen. Räntorna är tillbaka på mer normala …
Här är Sveriges sämsta kommun för unga: “Ett misslyckande”
Det är stora skillnader mellan landets kommuner när unga försöker ta sig in på bostadsmarknaden, visar en ny kartläggning. Att bostadsmarknaden är svår för unga är ingen nyhet. Bland annat bor 21 procent av alla unga vuxna mellan 20 och 27 år fortfarande kvar hos sina föräldrar. Något som inte nödvändigtvis hade behövt vara ett …
Att bli skuldfri är inte alltid bäst – här är varför
Den som jobbat ett helt liv borde väl vara skuldfri när pensionsdagen kommer? Nja, riktigt så enkelt är det inte. Svenskarnas skulder växer och har gjort så i flera år. Idag tillhör svenska hushåll de mest skuldsatta i världen. Enligt uppgifter från Statistiska centralbyrån uppgår de svenska hushållens totala lån till knappt 5 000 miljarder …
Så mycket pengar bör du spara varje månad – enligt storbanken
Svenskarna är fortsatt försiktiga med sina pengar, visar SBAB:s återkommande undersökning Spartempen. Men hur mycket bör man egentligen lägga undan varje månad för att stå stabilt när något oväntat händer? Efter en nedgång i juli ökade hushållens sparande på bankkonton i augusti. Totalt uppgick sparandet till 2 869 miljarder kronor, jämfört med 2 856 miljarder …
Svenskarnas skulder fortsätter att öka i snabb takt. Under det andra kvartalet 2025 uppgick hushållens skulder till drygt 5 000 miljarder kronor, enligt Ekonomifakta, nästan lika mycket som hela Sveriges årliga BNP.
Sedan mitten av 1990-talet har skulderna vuxit betydligt snabbare än inkomsterna, och i dag ligger skuldkvoten på 177 procent. Det betyder att hushållens skulder motsvarar nästan dubbelt så mycket som deras disponibla inkomster, och idag tillhör svenska hushåll de mest skuldsatta i världen.
Bakom utvecklingen ligger framför allt stigande bostadspriser och större lån till både boende, konsumtion och studier.
Parallellt har hushållens tillgångar ökat, bland annat till följd av stigande bostadspriser, ett växande pensionssparande och ökade investeringar i aktier och fonder.
Missa inte: Slutade jobba vid 34 – pengarna jobbar åt honom nu. Dagens PS
Skuldfrihet är inte alltid bäst
Samtidigt har många svenskar som mål att bli skuldfria innan pensionen. För flera har det blivit en symbol för trygghet och ett bevis på att man har gjort rätt ekonomiskt.
Men enligt ekonomiskribenten Alexander Piauger, som i sin återkommande spalt Piaugers pengar i Göteborgs-Posten svarar på läsarnas privatekonomiska frågor, behöver skuldfrihet inte alltid vara det mest rationella målet – inte ens inför pensionen.
När en läsare nyligen frågade om alla svenskar borde vara skuldfri vid 65 års ålder, svarade Piauger att det inte finns något egenvärde i att amortera ner sina lån till noll.
”För någon som har både skulder, tillgångar och inkomst finns det inget självändamål i att amortera ner sina lån”, skriver han.
I stället föreslår han en ny tolkning av det gamla uttrycket om skuld och frihet:
”Den som är satt i för stor skuld är inte fri”.
Det viktiga, menar han, är att lånen är hanterbara i relation till tillgångar och inkomster. Den som har en stabil ekonomi och ett rimligt lån behöver inte kämpa för att nå noll skulder till varje pris, pengarna kan i stället användas till att leva eller spara på andra sätt.
Läs också: Tio år efter lånefesten: Nu lever hushållen med baksmälla. Dagens PS
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via?Rolf …
Här går smärtgränsen för skuld
Swedbanks privatekonom Arturo Arques håller med om att lån inte behöver vara ett problem i sig, men han menar att det finns en gräns – särskilt när man närmar sig pensionen.
På frågan om man bör vara skuldfri vid pension eller om lån kan vara rimligt även då, svarar han att det beror på situationen. Eftersom inkomsten ofta sjunker med 30–40 procent krävs det för många att anpassa sina kostnader.
Gränsen går, enligt Arques, när boendekostnaderna börjar ta så stor plats att pengarna inte räcker till det nödvändigaste.
“När boendeutgifterna tränger undan andra nödvändiga levnadskostnader och tvingar dig att leva från hand till mun”, skriver han till Dagens PS.
Han framhåller att amorteringar är ett effektivt sätt att minska riskerna – de sänker räntekostnaderna, minskar den totala kreditkostnaden och ökar tryggheten på sikt. Men om lån är bra eller dåligt beror på individens förutsättningar och mål.
För egen del har Arques valt att leva utan lån, något som tagit 40 år. Det har gett honom möjlighet att ta större risker i sitt sparande, med en hög andel aktier.
Han ser samtidigt en tydlig riskgrupp.
“Den snabbast växande gruppen med överskuldsättning hos Kronofogden är äldre kvinnor. Kombinationen låg pension och höga boendeutgifter är orsaken. En sällan god kombination”.
Swedbanks undersökningar visar dock att äldre i stort har en bättre ekonomisk hälsa än yngre. Men för den som redan har små marginaler kan stora lån snabbt bli tunga att bära.
Läs också: Svenskarna badar i skulder: Så blir du skuldfri snabbare. Dagens PS
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Så ska du tänka om skuld
Arques uppmanar den som känner att lånen blivit betungande att agera i tid. Han rekommenderar att man gör en pensionsprognos, ser över sin budget och planerar för hur ekonomin ska hålla även efter yrkeslivet.
”Gå in på minpension.se och gör en pensionsprognos. Gör sedan en budget och se över dina inkomster, utgifter och sparande. Gör sedan en plan över hur du säkerställer en god ekonomi som pensionär. Är du det minsta tveksam – kontakta din bank”, avslutar Arques.
Läs även: Kvinnor får tusenlappar mindre i pension – varje månad. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Så vet du när skulden blivit för tung – enligt experten
Inför pensionen vill många bli skuldfria. Men är det alltid rätt? En expert säger nej – en annan visar var gränsen går. Svenskarnas skulder fortsätter att öka i snabb takt. Under det andra kvartalet 2025 uppgick hushållens skulder till drygt 5 000 miljarder kronor, enligt Ekonomifakta, nästan lika mycket som hela Sveriges årliga BNP. Sedan …
Så lång tid tar det att nå handpenningen – om du börjar nu
Drömmer du om att köpa din första bostad? Då känner du säkert till den ökända kontantinsatsen – men vet du hur lång tid det faktiskt tar att spara ihop till den? Nordeas privatekonom Anders Stenkrona har räknat på saken, och siffrorna visar att det krävs både tid och disciplin för att nå bostadsdrömmen. Missa inte: …
Ödesfrågan: Har EU råd att göra sig fri från Kina?
EU vill ta sig ur Kinas grepp när det gäller jordartsmetaller. Men nu tvingas man ställa frågan om man har råd att ta sig loss? EU-kommissionen har aviserat en handlingsplan kring de kritiska jordartsmetallerna. I slutet av året ska EU presentera en ny plan för den europeiska försörjningen av kritiska råvaror och hur man ska …
Sov i mörker – det kan rädda ditt liv
Att släcka lampan innan du somnar handlar inte bara om bättre sömn, det kan även rädda liv. En omfattande ny studie kopplar ett ljust sovrum till ökad risk för världens farligaste sjukdomar. Ljus i sovrummet kan vara betydligt farligare än du tror. En ny studie, publicerad i JAMA Network Open, visar att människor som sover …
ECB håller räntan still – tillväxten i eurozonen överraskar
Europeiska centralbanken lämnar räntan oförändrad på 2 procent – och signalerar försiktighet trots tecken på starkare tillväxt, enligt CNBC. Europeiska centralbanken beslutade på torsdagen att hålla räntorna stilla för tredje mötet i rad. Beslutet kommer efter sänkningen i juni, då inflationen för första gången nådde ECB:s mål på 2 procent. Missa inte: Fed sänker räntan …