Lyxig pension utan hög lön – så gjorde hon

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Sparande gav guldkant

ANNONS

För Karin handlar sparande inte om att avstå utan om att välja klokt. Hon har alltid varit sparsam och tog nästan alltid med matlåda till jobbet i stället för att äta ute.

Hon har deltagit i aktieklubbar där vinsterna ofta gått till resor och upplevelser tillsammans med familjen.

“Jag har aldrig köpt en latte i hela mitt liv”, har hon sagt till tidningen Senioren, och berättat att börsvinsterna har betalat både resor till Australien, Hawaii och nya fönster till huset.

I dag bor hon kvar i sitt hus, anlitar hjälp i vardagen och har råd att renovera badrummet. Hon fortsätter dessutom att spara, numera till sina barnbarnsbarn.

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev. Prenumerera nu

Lyxig pension kräver planering

Vill man ha råd med resor krävs bra mycket mer än basbudget (Foto: Canva)

Men att leva med lyx på äldre dagar är långt ifrån självklart. En analys från Dagens Industri visar att det krävs omkring 39 000 kronor i pension före skatt för att ha råd med bil och sommarstuga.

Och vill man dessutom ha råd med resor krävs bra mycket mer än en basbudget, enligt beräkningar från minPension.

ANNONS

För många är det en hög summa. Karins liv visar däremot att det går att skapa samma guldkant med planering och långsiktiga investeringar. Hon började med små belopp, lät tiden arbeta och byggde sitt eget ekonomiska skyddsnät.

Vid 90 års ålder lever hon ett liv som hon själv har format, med ekonomisk trygghet och en lugnare form av vardagslyx.

Så väljer hon sina aktier

Karin lyfter enkelhet och långsiktighet som nycklar till ett framgångsrikt sparande. Hon rekommenderar att sprida riskerna på tio aktier i stabila bolag och att komplettera med en globalfond.

Hon väljer dessutom enligt Senioren ofta bolag utifrån hur människor beter sig och vad de faktiskt köper. När hon såg hur skolbarn bytte väskor mot ryggsäckar och alltid hade mobilen i handen började hon investera i företag som tillverkade just mobiler och väskor, en strategi som visade sig vara lönsam.

Hon köper bara aktier i företag hon förstår och säljer först när trenden vänder.

Hennes favorit genom åren är Nokia. Enligt henne betalade just den aktien en hel resa till Australien, något hon beskriver som ett bevis på att tålamod lönar sig.

Läs även: Då går du miste om extra pengar i pensionen. Dagens PS