Lyxig pension utan hög lön – så gjorde hon

Äldre kvinna skrattar i bubbelpool med glas i handen, symbol för frihet och guldkant som pensionär. Flygplan i solnedgång visar drömmen om resor.
En lyxig pension handlar för många om frihet, resor och tid att njuta av livet – något som går att uppnå även utan hög lön. (Foto: Bildmontage/Canva)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Hon började spara redan på 80-talet. I dag lever en svensk pensionär ett liv med frihet och guldkant efter att ha sparat sig till en lyxig pension.

Vill du spara dig till en lyxig pension?

Då är pensionären Karin Sjöbloms resa värd att inspireras av.

Hon började smått redan på 80-talet och har, med tålamod och kloka investeringar, byggt ett liv med resor, trygg ekonomi och guldkant i vardagen.

Missa inte: Så mycket pengar behöver du när du går i pension.

Hon började på lärarlön

När Karin blev änka tidigt i livet och inkomsten var låg förstod hon att hon behövde ta kontroll över sin ekonomi. Under 1980-talet, när allemansfonderna lanserades, började hon investera små summor på börsen, rapporterar Senioren.

Med åren har hon blivit en välkänd sparprofil, hållit kurser och skrivit om hur man investerar långsiktigt med glädje.

I dag har Karin passerat 90 år och lever ett liv som många drömmer om. Hon menar att det viktigaste är att börja spara, även om det bara handlar om små summor. När inkomsten ökade fortsatte hon att spara efter samma princip.

Sparande gav guldkant

För Karin handlar sparande inte om att avstå utan om att välja klokt. Hon har alltid varit sparsam och tog nästan alltid med matlåda till jobbet i stället för att äta ute.

Hon har deltagit i aktieklubbar där vinsterna ofta gått till resor och upplevelser tillsammans med familjen.

“Jag har aldrig köpt en latte i hela mitt liv”, har hon sagt till tidningen Senioren, och berättat att börsvinsterna har betalat både resor till Australien, Hawaii och nya fönster till huset.

I dag bor hon kvar i sitt hus, anlitar hjälp i vardagen och har råd att renovera badrummet. Hon fortsätter dessutom att spara, numera till sina barnbarnsbarn.

Lyxig pension kräver planering

Pension
Vill man ha råd med resor krävs bra mycket mer än basbudget (Foto: Canva)

Men att leva med lyx på äldre dagar är långt ifrån självklart. En analys från Dagens Industri visar att det krävs omkring 39 000 kronor i pension före skatt för att ha råd med bil och sommarstuga.

Och vill man dessutom ha råd med resor krävs bra mycket mer än en basbudget, enligt beräkningar från minPension.

För många är det en hög summa. Karins liv visar däremot att det går att skapa samma guldkant med planering och långsiktiga investeringar. Hon började med små belopp, lät tiden arbeta och byggde sitt eget ekonomiska skyddsnät.

Vid 90 års ålder lever hon ett liv som hon själv har format, med ekonomisk trygghet och en lugnare form av vardagslyx.

Så väljer hon sina aktier

Karin lyfter enkelhet och långsiktighet som nycklar till ett framgångsrikt sparande. Hon rekommenderar att sprida riskerna på tio aktier i stabila bolag och att komplettera med en globalfond.

Hon väljer dessutom enligt Senioren ofta bolag utifrån hur människor beter sig och vad de faktiskt köper. När hon såg hur skolbarn bytte väskor mot ryggsäckar och alltid hade mobilen i handen började hon investera i företag som tillverkade just mobiler och väskor, en strategi som visade sig vara lönsam.

Hon köper bara aktier i företag hon förstår och säljer först när trenden vänder.

Hennes favorit genom åren är Nokia. Enligt henne betalade just den aktien en hel resa till Australien, något hon beskriver som ett bevis på att tålamod lönar sig.

Läs även: Då går du miste om extra pengar i pensionen.

Aktier Ekonomi Investera Lyx Pension Privatekonomi Spara Spara pengar Sverige
Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.

