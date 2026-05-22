Här räcker pensionen längre – lev för under 10 000 kronor per månad

Bulgarien nära efter

Även Bulgarien hamnar långt ner i pris. Där uppskattas en person kunna leva för runt 9 000 kronor i månaden.

Vill du komma ner rejält i pris är det Bansko du letar efter – en bergsstad känd för skidåkning på vintern och vandring på sommaren.

Här är både boende, mat, restaurangbesök och transport ”mycket prisvärda”. Faktum är att en ensam person kan klara sig på drygt 7 600 kronor i månaden i Bansko.

Montenegro vid Medelhavet

För den som vill ha kust, berg och Medelhavskänsla utan de allra högsta priserna kan Montenegro vara ett alternativ.

Där uppskattas månadskostnaden för en person till runt 10 000 kronor.

Klokt kan dock vara att söka sig till billigare kustalternativ, som Herceg Novi, Bar och Ulcinj, eftersom de populära turistorterna, typ Budva och Kotor, lätt kan dra iväg i pris.

Eller varför inte Kroatien?

Kroatien är dyrast av de fyra länderna, men ligger ändå klart under många västeuropeiska nivåer.

Den genomsnittliga månadskostnaden för en person anges till dryga 12 700 kronor.

Man lyfter säkrsilt fram Split, med sol, kustliv och historiska miljöer. Staden har över 2 800 soltimmar per år och är således ett toppenalternativ för den som vill kombinera strandliv med historia och stadspuls.

