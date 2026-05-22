Drömmen om ett pensionärsliv utanför Sveriges gränser behöver inte betyda Paris-priser eller London-hyror. I en ny sammanställning pekas fyra länder i östra och sydöstra Europa ut som särskilt prisvärda alternativ för den som vill få både sparpengar och pension att räcka längre.
Här räcker pensionen längre – lev för under 10 000 kronor per månad
Många svenskar vill, helt eller delvis, bo utomlands som pensionärer. En orsak till detta är drömmen om lägre månadskostnader.
En ny sammanställning pekar ut fyra länder med låga levnadskostnader, historiska städer, kaféliv och närhet till både natur och kust.
Läs även: Köp en egen ö i Grekland – för 3 kronor kvadraten. Dagens PS
Billigast i Rumänien
Kartläggningen från Investopedia pekar ut fyra östeuropeiska länder utifrån kriterier som prisnivå, tillgång till sjukvård, vägar till uppehållstillstånd och boendekvalitet.
Lägst priser hittar du i Rumänien, vars huvudstad Bukarest redan tidigare utsetts till Europas näst billigaste storstad.
Faktum är att en dag på stan i Bukarest är cirka 45 procent billigare än i Stockholm.
I Rumänien uppskattas den genomsnittliga månadskostnaden för en person till 935 dollar, motsvarande ungefär 8 700 kronor beroende på växelkurs.
I den summan ingår hyra, mat och transport.
Missa inte: Tre europeiska länder som ”betalar dig” för att flytta dit. Dagens PS
Bulgarien nära efter
Även Bulgarien hamnar långt ner i pris. Där uppskattas en person kunna leva för runt 9 000 kronor i månaden.
Vill du komma ner rejält i pris är det Bansko du letar efter – en bergsstad känd för skidåkning på vintern och vandring på sommaren.
Här är både boende, mat, restaurangbesök och transport ”mycket prisvärda”. Faktum är att en ensam person kan klara sig på drygt 7 600 kronor i månaden i Bansko.
Montenegro vid Medelhavet
För den som vill ha kust, berg och Medelhavskänsla utan de allra högsta priserna kan Montenegro vara ett alternativ.
Där uppskattas månadskostnaden för en person till runt 10 000 kronor.
Klokt kan dock vara att söka sig till billigare kustalternativ, som Herceg Novi, Bar och Ulcinj, eftersom de populära turistorterna, typ Budva och Kotor, lätt kan dra iväg i pris.
Eller varför inte Kroatien?
Kroatien är dyrast av de fyra länderna, men ligger ändå klart under många västeuropeiska nivåer.
Den genomsnittliga månadskostnaden för en person anges till dryga 12 700 kronor.
Man lyfter säkrsilt fram Split, med sol, kustliv och historiska miljöer. Staden har över 2 800 soltimmar per år och är således ett toppenalternativ för den som vill kombinera strandliv med historia och stadspuls.