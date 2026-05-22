Pension: Sverige hyllas utomlands – varannan pensionär fattig 

Sverige hyllas som föredöme

Andra tycker att Sveriges pensionssystem fungerar desto bättre. Dit hör bland annat Spanien.

I en ny spansk forskningsrapport pekas Sverige ut som ett exempel på hur ett robust pensionssystem kan fungera. Skälet är inte bara den allmänna pensionen, utan också att svenska pensionärer i hög grad får pengar från flera håll.

Enligt studien har Sverige lyckats stabilisera pensionsutgifterna på 7,5 procent av BNP. Det kan jämföras med Spanien, där pensionsutgifterna redan ligger på 12,7 procent av BNP.

Forskarna lyfter också fram tjänstepensionen och premiepensionssystemet. Särskilt nämns det statliga fondalternativet AP7 Såfa.

Slutsatsen i rapporten är att ”Sverige är ett exempel på hur man kan upprätthålla ett robust och hållbart system”.

Valet kan ge tusenlappar mer

Veckan har också handlat om återbetalningsskyddet.

Skyddet innebär att pengar i tjänstepensionen kan betalas ut till anhöriga om man dör innan man själv hunnit ta ut dem. Det kan vara viktigt för den som har barn, partner eller andra anhöriga som är ekonomiskt beroende av en.

Men skyddet har också en baksida. Den som har återbetalningsskydd får lägre egen tjänstepension eftersom man går miste om så kallade arvsvinster.

”Ett vanligt misstag hos de som har tjänstepension är att inte bestämma sig för om man vill att alla inbetalningar ska gå till den egna pensionen eller om man vill använda en del av dem till efterlevandeskydd för familjen”, säger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till Dagens PS.

För den som inte längre behöver skyddet kan det därför finnas pengar att hämta.

”Genom att ta bort återbetalningsskyddet kan man höja den egna pensionen med upp till 20 procent”, konstaterar Ström.

Experten: Unga oroar sig i onödan

Annat som väckt känslor i veckan är Sveriges unga. Hur mycket behöver de egentligen engagera sig i pensionen?

Ole Settergren, tidigare analyschef på Pensionsmyndigheten, avfärdar bilden av att man måste vara mycket aktiv i sitt pensionssparande för att få en bra pension.

”Det finns ingenting som tyder på att man måste vara aktiv i premiepensionen för att få en bra pension”, säger han.

Enligt Settergren har många som legat kvar i förhandsvalen i fondutbudet fått bättre utdelning än aktiva fondsparare.

Hans råd är i stället mer grundläggande: arbeta länge, se till att ha tjänstepension och följ utvecklingen på Minpension.se.

”Personer i 30-årsåldern med tjänstepension har ganska liten anledning att pensionsspara av oro”, säger Settergren.

Drömmer du om pension i solen?

Vi avslutar veckan med pension utomlands.

Många svenskar drömmer om att lämna Sverige för ett liv i solen. Spanien, Portugal och Malta har tidigare pekats ut som länder som passar svenska pensionärer särskilt bra.

Men innan flyttlasset går finns en hel del att hålla koll på.

Den som har arbetat i Sverige har rätt att få svensk allmän pension utbetald även som bosatt utomlands.

Däremot finns undantag. Garantipension är en bosättningsbaserad förmån och betalas som huvudregel inte ut till personer som bor utanför Sverige.

Den som bor utomlands och får svensk pension behöver också skicka in levnadsintyg varje år. Annars riskerar utbetalningarna att stoppas.

”Det är också viktigt att sätta sig in i vad som händer både skatte- och välfärdsmässigt vid en flytt. Olika regler gäller för olika länder och därför är det viktigt att kolla upp detaljerna noga då det kan påverka ekonomin”, säger Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom på Swedbank.

