30-45-åringar betalar 2 400 spänn för en dejt

Det berättar CNBC och konstaterar att denna grupp spenderar den högsta snittkostnaden på mötet med en potentiell kärlekspartner.

Generation Z nästan lika frikostig

Generation Z, personer mellan 14 och 29 år, anser också att dejta är värt pengarna och sprättar i snitt i väg motsvarande 1 920 kronor under dejten.

Sammanställningen är gjord på amerikaner, där allt fler väljer att avstå traditionell dejting i högre grad till förmån för billigare alternativ.

Enligt beräkningarna, som BMO Financial Group tagit fram, är kostnaden i genomsnitt för att dejta i USA nästan 1 772 kronor, eller 189 dollar, och detta uppges vara en ökning med 12,5 procent jämfört med vad dejting-kalaset gick lös på i fjol.

Missa inte: Så hittar du kärleken när dejtingapparna sviker DagensPS

Läs även: Fler grå skilsmässor får 65-plussare att ge sig ut i dejtingdjungeln E55

Dejting-inflation i en egen division

Inflationen för dejting överstiger därmed med råge den vanliga inflationsökning i USA, som låg på 2,7 procent under motsvarande period (december 2025-januari 2026). I dag är den amerikanska inflationen högre, 3,8 procent enligt senaste mätningen från april i år, men alltjämt kan den inte mäta sig med inflationen för dejting-notan.

ANNONS

När det gäller generation X, personer födda mellan 1965 och 1980, det vill säga som är mellan 46 och 61 år gamla, uppges lägga drygt 1 621 kronor i år på dejting medan så kallade babyboomers, i åldrarna 62 till 80 år, tycker att det är värt cirka 1 180 kronor – inte mer än så – för en dejt.

Läs också: Trött på dejting? Därför lämnar fler apparna – och börjar pitcha sina singelvänner i Powerpoint DagensPS

Läs vidare: Snyggingar dejtar snyggingar – resten är statistik DagensPS