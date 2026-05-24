Smakar det så kostar det – kanske är så många tänker när notan för en dejt landar på 2 400 kronor.
30-45-åringar betalar 2 400 spänn för en dejt
Det är 30-45-åringar – så kallade millennials – som i genomsnitt lägger den summan på en dejt och det inkluderar då resan till dejten, förberedelser och de faktiska kostnaderna för mat, dryck och biljetter till arrangemang.
Det berättar CNBC och konstaterar att denna grupp spenderar den högsta snittkostnaden på mötet med en potentiell kärlekspartner.
Generation Z nästan lika frikostig
Generation Z, personer mellan 14 och 29 år, anser också att dejta är värt pengarna och sprättar i snitt i väg motsvarande 1 920 kronor under dejten.
Sammanställningen är gjord på amerikaner, där allt fler väljer att avstå traditionell dejting i högre grad till förmån för billigare alternativ.
Enligt beräkningarna, som BMO Financial Group tagit fram, är kostnaden i genomsnitt för att dejta i USA nästan 1 772 kronor, eller 189 dollar, och detta uppges vara en ökning med 12,5 procent jämfört med vad dejting-kalaset gick lös på i fjol.
Dejting-inflation i en egen division
Inflationen för dejting överstiger därmed med råge den vanliga inflationsökning i USA, som låg på 2,7 procent under motsvarande period (december 2025-januari 2026). I dag är den amerikanska inflationen högre, 3,8 procent enligt senaste mätningen från april i år, men alltjämt kan den inte mäta sig med inflationen för dejting-notan.
När det gäller generation X, personer födda mellan 1965 och 1980, det vill säga som är mellan 46 och 61 år gamla, uppges lägga drygt 1 621 kronor i år på dejting medan så kallade babyboomers, i åldrarna 62 till 80 år, tycker att det är värt cirka 1 180 kronor – inte mer än så – för en dejt.
