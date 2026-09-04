Priset på kaffe och choklad sjunker

I stort låg priserna i dagligvaruhandeln stilla i augusti. När det kommer till livsmedel sjönk priserna med 0,1 procent jämfört med månaden innan.

Bland varorna med störst nedgång i augusti märks kaffet, särskilt priset på bryggkaffe som sjönk med 3,9 procent. Priset på chokladkakor minskade samtidigt med 3,4 procent.

”Världsmarknadspriserna möjliggör prissänkningar på kaffe och choklad och det är välkommet att det fortsatt slår igenom i butikspriserna. Kaffet är nu lika billigt eller dyrt som för två år sedan”, säger Ulf Mazur, vd för Matpriskollen, i ett pressmeddelande.

De senaste tolv månaderna har ordinariepriserna på livsmedel – sänkningen av matmomsen från till 6 procent inräknat – sjunkit 6,0 procent.