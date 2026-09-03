Domen: Bolånet blir 870 kronor dyrare per månad

Även experterna tror på högre ränta

Hushållen är inte ensamma om att räkna med dyrare lån framöver. Flera banker och professionella bedömare tror också att räntan ska upp, även om de är oense om när det sker.

Handelsbanken räknar med att styrräntan ligger kvar på 1,75 procent året ut och sedan höjs två gånger under 2027. Bankens prognos är att den genomsnittliga rörliga bolåneräntan stiger från omkring 2,7 procent under hösten till 3,2 procent i slutet av nästa år.

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Även Nordea bedömer att svensk ekonomi blir tillräckligt stark för att Riksbanken ska höja styrräntan under 2027. Enligt banken kan den korta bolåneräntan börja röra sig uppåt redan kring årsskiftet.

Länsförsäkringars egen prognos pekar åt samma håll: oförändrad styrränta under resten av 2026, men en höjning nästa år.

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Kan motsvara två höjningar

Hushållens uppskattning på 3,06 procent ligger 0,35 procentenheter över den genomsnittliga rörliga bolåneräntan i juli. Skillnaden går dock inte att direkt översätta till ett bestämt antal höjningar från Riksbanken. Bolåneräntorna påverkas även av bankernas finansieringskostnader och konkurrensen på bolånemarknaden.

Om bolåneräntorna skulle följa styrräntan ungefär lika mycket motsvarar gapet däremot omkring en till två höjningar på 0,25 procentenheter.

Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad på 1,75 procent den 20 augusti. Samtidigt bedömde banken att det fortfarande finns en möjlighet till en höjning senare under året. Både tillväxten och inflationen hade under sommaren varit högre än Riksbanken tidigare räknat med.

Så mycket måste ekonomin tåla

En procentenhet högre ränta ökar kostnaden för ett bolån på tre miljoner kronor med 2 500 kronor i månaden före ränteavdrag.

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Länsförsäkringars råd är därför att testa hushållsbudgeten mot en sådan uppgång. Den som har små marginaler och behöver en förutsägbar boendekostnad kan överväga att binda hela eller delar av lånet. Den som har större marginaler och värdesätter flexibilitet kan i stället välja rörlig ränta.

”Försök inte slå räntemarknaden med den perfekta prognosen. Välj i stället den risk som din privatekonomi klarar”, råder Stefan Westerberg.

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