Asiens största kakaoförädlare varnar för ett globalt underskott på 300 000 till 400 000 ton säsongen 2026/27, mot ett överskott på omkring 100 000 ton säsongen innan. Det kan drabba chokladpriset till julen 2027.
Kakaopriset upp: Därför drabbas chokladen till julen 2027
I helgen skrev Dagens PS om motsatsen, att kakaopriset har halverats utan att chokladen blivit billigare. Nu kommer nya uppgifter från Guan Chongs vd Brandon Tay Hoe Lian till Bloomberg vid en kakaokonferens i Singapore. Informationen behöver dock inte motsäga varandra.
Mätstocken avgör perspektivet
Skillnaden ligger i vilken startpunkt man mäter från. Enligt Dagens PS tidigare rapportering låg toppen i april 2024 på 12 567 dollar per ton, och den 26 augusti noterade International Cocoa Organization 5 896,83 dollar.
I februari var priset nere kring 2 800 dollar. New York-terminens 52-veckorsintervall löper mellan ungefär 2 846 och 7 799 dollar, enligt Investing.com. Kakaon är alltså både långt under rekordet och ungefär dubbelt så dyr som i vintras.
Augusti blev vändningen
Decemberkontraktet på kakao steg 22,31 procent i augusti och oktoberkontraktet på socker 21,49 procent, enligt Barchart. Bloomberg Agriculture Spot Index steg mer än 13 procent, den kraftigaste månadsuppgången sedan juli 2012, enligt Bloomberg.
Prognoserna spretar dock kraftigt. StoneX räknade den 29 juli med ett minimiöverskott på 25 000 ton för 2026/27, och satte överskottet för innevarande säsong till 422 000 ton, enligt Reuters.
Guan Chong anger 100 000 ton för samma säsong. På onsdagen, samma dag som varningen kom, föll kakaon. Decemberkontraktet noterades kring 6 571 dollar per ton enligt Barcharts kursdata.
Därför märks det först 2027
Tillverkarna köper sällan till dagspris utan säkrar volymer i förväg. Realtid beskrev i mars hur gamla priser hänger kvar längre på grund av hur avtalen med grossisterna är utformade. Guittards råvaruchef Scott Amoye, som sa till Bloomberg att det kan dröja en betydande del av 2026 innan någon prislättnad syns.
Mondelez, som äger Marabou och Daim, uppgav i kvartalsrapporten att resultatet fortfarande belastades av fjolårets dyra kakao. Julchokladen 2026 är därför redan inköpt och prissatt. Augustiuppgången hamnar i kontrakten som gäller julen 2027.
PS analys
Att priset föll samma dag som varningen om 400 000 ton publicerades säger mest av allt hur mycket oro som redan ligger i kursen. Att två bedömare dessutom skiljer sig fyrfaldigt om säsongen som nyss varit visar hur skakig statistiken är.
För hushållen är det ändå kalendern som avgör. Den tillfälligt sänkta matmomsen på 6 procent gäller till och med december 2027, ungefär samtidigt som höstens dyrare kakaokontrakt får fullt genomslag i hyllan.
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