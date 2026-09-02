En månadslön på 75 000 kronor räcker inte. För att nå 59 000 kronor efter skatt krävs också 1,5 miljoner på ISK och ett fortsatt sparande på 7 000 kronor i månaden.
Så får du 59 000 kronor i månaden som pensionär – efter skatt
Den genomsnittliga totala pensionen före skatt ligger på runt 23 900 kronor i månaden, enligt siffror från Pensionsmyndigheten.
En hög lön brukar dock bädda för en högre pension än så. Men den som vill ha närmare 60 000 kronor att röra sig med varje månad behöver mer än en väl tilltagen månadslön.
I ett räkneexempel som Dagens industri har tagit del av når en 50-åring ett konsumtionsutrymme på 59 000 kronor i månaden från 68 års ålder.
Bakom siffran ligger en månadslön på 75 000 kronor – drygt 32 000 kronor mer än den svenska medellönen på 42 900 kronor.
Vid 50 års ålder har personen dessutom 1,5 miljoner kronor på ett ISK, ett buffertkapital på 200 000 kronor och sparar ytterligare 7 000 kronor i månaden.
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Inte bara pension
De 59 000 kronorna ska dock inte förväxlas med en pension på samma belopp.
Summan består av pensionsinkomster och uttag ur det privata kapital som personen har byggt upp. Sparpengarna fördelas i kalkylen över den beräknade återstående livstiden och omvandlas på så sätt till ett månatligt tillskott.
Beloppet anges efter skatt och i dagens penningvärde. Därifrån ska fortfarande boende, mat och andra levnadskostnader betalas.
Bakom modellen står fondveteranen Torbjörn Olofsson på fondbolaget Kvartil. Kalkylen väger samman bland annat lön, pensionskapital och finansiella tillgångar.
”Alla tillgångar och skulder bör in i en analys över framtida konsumtionsutrymme”, säger han till DI.
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Stor skillnad mellan spararna
DI redovisar även två exempel med lägre lön och mindre sparkapital.
En 40-åring med 45 000 kronor i månadslön, 500 000 kronor på ISK och ett sparande på 4 000 kronor i månaden beräknas få 34 700 kronor att röra sig med efter skatt vid 68 års ålder.
För en jämnårig person med 65 000 kronor i lön, samma ISK-kapital och lika stort månadssparande landar beloppet på 48 500 kronor.
Beräkningarna utgår bland annat från en real avkastning på 3,5 procent per år på ISK. Tjänstepensionen tas ut under tio år, medan övrig pension betalas ut livet ut.
Siffrorna är prognoser, inte löften. Börsutveckling, inflation, skatter och livslängd kan förändra resultatet.
”Den riktigt stora osäkerheten är din egen livslängd”, säger Torbjörn Olofsson.
Slutsatsen är lika enkel som dyr: Den som vill ha 59 000 kronor i månaden som pensionär behöver både hög lön, många år av sparande och ett rejält kapital redan på plats.
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