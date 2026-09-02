I ett räkneexempel som Dagens industri har tagit del av når en 50-åring ett konsumtionsutrymme på 59 000 kronor i månaden från 68 års ålder.

Bakom siffran ligger en månadslön på 75 000 kronor – drygt 32 000 kronor mer än den svenska medellönen på 42 900 kronor.

Vid 50 års ålder har personen dessutom 1,5 miljoner kronor på ett ISK, ett buffertkapital på 200 000 kronor och sparar ytterligare 7 000 kronor i månaden.

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Inte bara pension

De 59 000 kronorna ska dock inte förväxlas med en pension på samma belopp.

Summan består av pensionsinkomster och uttag ur det privata kapital som personen har byggt upp. Sparpengarna fördelas i kalkylen över den beräknade återstående livstiden och omvandlas på så sätt till ett månatligt tillskott.

Beloppet anges efter skatt och i dagens penningvärde. Därifrån ska fortfarande boende, mat och andra levnadskostnader betalas.

Bakom modellen står fondveteranen Torbjörn Olofsson på fondbolaget Kvartil. Kalkylen väger samman bland annat lön, pensionskapital och finansiella tillgångar.

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”Alla tillgångar och skulder bör in i en analys över framtida konsumtionsutrymme”, säger han till DI.

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