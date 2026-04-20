Efter en lång tid av dyrare kaffe kommer nu ett besked som lär få många svenskar att dra en lättnadens suck. Coop bedömer att kaffepriset är på väg ned, först redan under våren och sedan ännu mer mot slutet av 2026 och in i början av 2027.
Svenska matkedjan: "Prisras på kaffe väntas"
Redan tidigare i april konstaterade PS att kaffepriset faller. Åtminstone på världsmarknaden. Då hade gynnsamma skördar pressat priset till det lägsta sedan augusti förra året.
Det kan dock ta tid innan förändringar i globala råvarupriser slår igenom i butik, det förklarade ICA Gruppens Gabriella Ohlzon för PS i fjol.
”Kaffeavtalen med våra leverantörer förhandlas frekvent enligt ett löpande schema över året, inte dagligen eller veckovis som vissa färskvaror utan ca ett par gånger per tertial. Detta har gjorts under många år i både uppgång och nedgång”, sa hon.
Men nu menar alltså Coop att svenska hushåll kan förvänta sig lägre priser i butikshyllan.
”Prisras på kaffe väntas under 2026”, konstaterar man.
Bakom vändningen finns både lägre världsmarknadspriser och en ovanligt stark skördeprognos från Brasilien.
Lägre pris redan nu
Enligt livsmedelskedjan gick marknaden in i en ny avtalsperiod i början av april. Det bör, enligt Coop, innebära att ordinariepriset på kaffe i butik faller med omkring 14-15 kronor per kilo.
”Vi vet hur viktigt kaffet är för de svenska hushållen. Därför är det mycket glädjande att vi nu ser en genomsnittlig prisnedgång på cirka 8-10 procent på kort sikt. Det innebär att ordinariepriset på ett vanligt paket kaffe i butik bör landa på omkring 70–80 kronor framöver. Och ännu lägre till kampanjpris och om man handlar kedjornas egna varumärken”, säger Rebecca Widegren, prischef på Coop Sverige, i ett pressmeddelande.
Brasilien pekas ut som nyckeln
Förklaringen hittar vi på fälten i Brasilien och Vietnam – världens två största kaffeproducenter.
I Brasilien väntas 2026 års skörd bli rekordstor.
Brasiliens jordbruksmyndighet Conab räknar med en produktion på 66,2 miljoner säckar, vilket motsvarar en ökning med drygt 17 procent jämfört med året innan. Samtidigt har terminspriset på Arabica-bönor fallit kraftigt sedan pristoppen i början av 2025.
Även Vietnam ser ut att gå mot en stark skörd.
Men hela prisfallet syns inte direkt
Att råvarupriset faller betyder, som tidigare nämnt, inte att butikspriset rasar i samma takt.
Prisnedgången slår istället igenom stegvis. Under hösten 2026 kan svenska konsumenter börja märka en andra våg av sänkningar när billigare kaffe når Sverige. Den fulla effekten väntas dock först under första kvartalet 2027.
”Det vi ser nu är början på en trend. Om de positiva skördeprognoserna står sig förväntar vi oss att priserna pressas ner ytterligare mot slutet av 2026”, avslutar Widegren.
