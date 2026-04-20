Svenska matkedjan: "Prisras på kaffe väntas"

Det kan dock ta tid innan förändringar i globala råvarupriser slår igenom i butik, det förklarade ICA Gruppens Gabriella Ohlzon för PS i fjol.

”Kaffeavtalen med våra leverantörer förhandlas frekvent enligt ett löpande schema över året, inte dagligen eller veckovis som vissa färskvaror utan ca ett par gånger per tertial. Detta har gjorts under många år i både uppgång och nedgång”, sa hon.

Men nu menar alltså Coop att svenska hushåll kan förvänta sig lägre priser i butikshyllan.

”Prisras på kaffe väntas under 2026”, konstaterar man.

Bakom vändningen finns både lägre världsmarknadspriser och en ovanligt stark skördeprognos från Brasilien.

Lägre pris redan nu

Enligt livsmedelskedjan gick marknaden in i en ny avtalsperiod i början av april. Det bör, enligt Coop, innebära att ordinariepriset på kaffe i butik faller med omkring 14-15 kronor per kilo.

”Vi vet hur viktigt kaffet är för de svenska hushållen. Därför är det mycket glädjande att vi nu ser en genomsnittlig prisnedgång på cirka 8-10 procent på kort sikt. Det innebär att ordinariepriset på ett vanligt paket kaffe i butik bör landa på omkring 70–80 kronor framöver. Och ännu lägre till kampanjpris och om man handlar kedjornas egna varumärken”, säger Rebecca Widegren, prischef på Coop Sverige, i ett pressmeddelande.

