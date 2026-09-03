Räntesmäll för 75 000 svenska hushåll – får betala 22 600 kronor mer

Nu börjar femårsperioderna löpa ut. Därmed kommer räntehöjningen med flera års fördröjning.

Läs även: Experten trotsar gamla regeln – då kan pensionären ha 100 procent aktier. Dagens PS

Nästan 2 000 kronor mer i månaden

Den som inte binder om sitt lån får automatiskt en rörlig tremånadersränta. I juli låg den genomsnittliga rörliga räntan på 2,73 procent, enligt jämförelsetjänsten Zmartas genomgång av bankernas snitträntor.

Att Zmarta räknar med att hushållen går över till rörlig ränta är ingen orimlig utgångspunkt. Det har blivit det självklara valet för nästan alla nya bolånetagare hos flera banker. Exempelvis hade 98 procent av de nya lånen hos SBAB rörlig ränta i juni. Hos Skandiabanken var andelen 99 procent.

Men för hushållen som lämnar en femårig ränta på i genomsnitt 1,6 procent blir övergången dyr. För ett bolån på två miljoner kronor ökar ränteutgifterna med omkring 22 600 kronor om året. Det motsvarar närmare 2 000 kronor i månaden.

”Det är en käftsmäll för väldigt många hushåll där men har vant sig vid betydligt lägre ränteutgifter. Nu vaknar de upp till en helt ny verklighet. För att mildra effekten av räntechocken behöver de snarast se över sina lån och jämföra räntor”, säger Ola Söderlind, hushållsekonom på Zmarta.

Missa inte: Varning för osäkra privatlån – myndigheten: Det här måste du spara. Dagens PS