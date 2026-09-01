Momssänkningen kollad: Inget fusk i butikerna

Enligt samma princip har exempelvis sänkningar av drivmedelsskatter genomförts. Det är inget konstigt i det, utan naturliga åtgärder av en sittande regering vilken vill bli omvald.

Nu har Konsumentverket undersökt hur momssänkningen slog igenom i butikernas priser – och konstaterar i dag att den fått fullt genomslag.

”Konsumentverkets och Konjunkturinstitutets analyser visar att sänkningen i matbutikerna fullt ut har kommit konsumenterna till del genom lägre priser”, är betyget.

”Ser inget fusk inför momssänkningen”. Dagens PS

Började sjunka i mars

I den delrapport som nu lämnas till regeringen visar analyserna att livsmedelspriserna började sjunka redan i mars 2026, månaden före momssänkningen.

När sedan den nya momssatsen trädde i kraft i april blev prisnedgången markant med 5,5 procent.

Prisminskningen omfattade samtliga livsmedelsgrupper, även om omfattningen varierade. Störst var nedgången för oljor och fetter samt alkoholfria drycker, skriver Konsumentverket.

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