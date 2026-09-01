Den tillfälliga momssänkningen på livsmedel från 1 april har fått fullt genomslag i butikernas priser, visar ny undersökning.
Momssänkningen kollad: Inget fusk i butikerna
I september 2025 presenterade regeringen en tillfällig momssänkning på livsmedel, vilken skulle träda i kraft först 1 april 2026, lagom för att göra väljarna glada inför riksdagsvalet i september.
Enligt samma princip har exempelvis sänkningar av drivmedelsskatter genomförts. Det är inget konstigt i det, utan naturliga åtgärder av en sittande regering vilken vill bli omvald.
Nu har Konsumentverket undersökt hur momssänkningen slog igenom i butikernas priser – och konstaterar i dag att den fått fullt genomslag.
”Konsumentverkets och Konjunkturinstitutets analyser visar att sänkningen i matbutikerna fullt ut har kommit konsumenterna till del genom lägre priser”, är betyget.
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Började sjunka i mars
I den delrapport som nu lämnas till regeringen visar analyserna att livsmedelspriserna började sjunka redan i mars 2026, månaden före momssänkningen.
När sedan den nya momssatsen trädde i kraft i april blev prisnedgången markant med 5,5 procent.
Prisminskningen omfattade samtliga livsmedelsgrupper, även om omfattningen varierade. Störst var nedgången för oljor och fetter samt alkoholfria drycker, skriver Konsumentverket.
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Lägre prisnivån består
För bland annat kött, grönsaker, sötsaker och glass var minskningen något mindre. Den breda nedgången tyder på att momssänkningen påverkat hela livsmedelssortimentet och inte bara enskilda produkter. Den lägre prisnivån har därefter bestått.
”Den samlade bedömningen är att momssänkningen fullt ut har slagit igenom i konsumentpriserna i butik”, menar Konsumentverket.
Ett fullt genomslag motsvarar en prisnedgång på 5,36 procent, och de genomförda analyserna visar samstämmigt att den faktiska prisnedgången ligger nära denna nivå, påpekar man.
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Samtliga kedjor godkända
Resultat för prisutvecklingen hos olika dagligvarukedjor visar även att de har sänkt sina priser i en storleksordning motsvarande momssänkningen under april.
Samtliga analyserade kedjor hade dessutom en lägre prisnivå i juli jämfört med april.
När det gäller hämtmat från restauranger, där momsen också sänkts, är resultaten mer osäkra än för livsmedel i dagligvaruhandeln, påpekar Konsumentverket.
De genomförda analyserna indikerar dock att genomslaget på hämtmatspriser på restauranger som tillhör en kedja varit begränsat.
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