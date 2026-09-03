Vill du ha 30 000 kronor i månaden utan att arbeta? Detta krävs

Fyra procent är ingen garanti

Problemet med den enkla uträkningen är att livet sällan följer en enkel uträkning.

Fyraprocentregeln är framför allt anpassad efter en pension på omkring 30 år. Den som lämnar arbetslivet redan i 40-årsåldern kan däremot behöva få pengarna att räcka i 50 år eller mer.

Den amerikanska fondjätten Vanguard anser därför att FIRE-sparare bör anpassa regeln efter sin egen situation.

Hur länge pengarna ska räcka spelar roll. Detsamma gäller framtida avkastning, avgifter, riskspridning och möjligheten att minska uttagen när börsen går dåligt.

En fast summa som plockas ut även efter ett börsras kan annars göra stor skada på kapitalet – särskilt om raset kommer under de första åren utan lön.

Kan krävas elva miljoner

Ju tidigare du kastar väckarklockan, desto större behöver miljonhögen bli. Det visar Morningstars rapport The State of Retirement Income 2025.

Enligt rapporten kan den som vill få pengarna att räcka i 30 år ta ut som mest 3,9 procent av kapitalet det första året. Därefter höjs uttaget i takt med inflationen. Beräkningen ger 90 procents sannolikhet att pengarna räcker under hela perioden och bygger på en portfölj med mellan 30 och 50 procent aktier.

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För att kunna ta ut 360 000 kronor det första året krävs då ett startkapital på drygt 9,2 miljoner kronor.

Om pengarna ska räcka i 40 år sjunker den högsta uttagsnivån till 3,3 procent. För att fortfarande kunna ta ut 30 000 kronor i månaden under det första året krävs då ett startkapital på omkring 10,9 miljoner kronor.

Skillnaden mellan ett uttag på fyra och 3,2 procent blir därmed drygt 2,2 miljoner kronor. Friheten blir med andra ord dyrare ju längre den ska pågå.

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Kan misslyckas i vart tionde fall

Men. Inte ens Morningstars försiktigare siffror är någon garanti.

Rapporten bygger på 1 000 simulerade marknadsförlopp. Ett uttag räknas som hållbart om kapitalet finns kvar efter den valda perioden i minst 90 procent av simuleringarna.

Det betyder också att pengarna kan ta slut i upp till vart tionde scenario.

Dessutom räcker det att en enda liten del av kapitalet återstår vid periodens slut för att försöket ska betraktas som lyckat. Beräkningarna tar hänsyn till inflation, men inte till skatter eller investeringsavgifter. Sådana kostnader kan minska det möjliga uttaget ytterligare.

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Att ”leva på avkastningen” behöver inte heller innebära att de ursprungliga miljonerna lämnas orörda. Morningstars modell tillåter att spararen säljer tillgångar och successivt förbrukar kapitalet.

Nordea landar betydligt lägre

Låt oss ändå avsluta i en något mer optimistisk anda. Hos Nordea räcker betydligt färre miljoner för att finansiera livet utan lön.

Banken antar en långsiktig avkastning på sju procent och en inflation på två procent. Det ger en realavkastning på fem procent.

Med ett årligt uttag på 360 000 kronor skulle det enligt den uträkningen räcka med 7,2 miljoner kronor.

Nordea betonar, förstås, att historisk avkastning inte garanterar framtida resultat och att högre förväntad avkastning också innebär högre risk. Bankens siffror ska endast ses som räkneexempel och fingervisningar.

Det korta svaret på vad som krävs för att få 30 000 kronor i månaden utan att arbeta är alltså mellan 7,2 och 10,9 miljoner kronor. Det långa svaret innehåller betydligt fler om, när och hur.

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