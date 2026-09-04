Om fyra månader höjs gränsen – 200 000 svenskar får skattesmäll

200 000 pensionärer får skattesmäll – betalas senast 14 september

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Från växande pensionspengar går vi till pengar som ska åt motsatt håll.

Totalt ska 712 000 svenskar betala in 16 miljarder kronor i kvarskatt. För de flesta som fick sitt slutskattebesked i juni ska pengarna finnas på Skatteverkets konto senast den 14 september.

Pensionärerna står för en stor del av notan. Drygt 200 000 personer med pension har tillsammans fått 4,5 miljarder kronor i kvarskatt.

Utslaget på hela gruppen blir det omkring 22 500 kronor per person, även om beloppen förstås varierar.

En vanlig förklaring är att pensionen kommer från flera håll. Den som får både allmän pension och tjänstepension kan ha flera utbetalare som var för sig drar för lite skatt.

Läs vidare här: 712 000 svenskar ska betala 16 miljarder – senast 14 september. Dagens PS

Många med pension får kvarskatt (Foto: Pexels)

Lägre skatt på pensionen – om fyra månader höjs gränsen

Även nästa pensionsnyhet handlar om skatt, men den här gången om en sänkning som får vänta.

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Från den 1 januari 2027 höjs åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget. För personer födda 1960 innebär det att den lägre skatten på pension börjar gälla först 2028, året då de fyller 68.

Samtidigt når årskullen sin riktålder redan under 2027. Från 67 års ålder kan de därför få rätt till bland annat garantipension, bostadstillägg och inkomstpensionstillägg.

Resultatet blir ett glapp: Man kan ha nått riktåldern och fått tillgång till pensionssystemets grundskydd, men ändå behöva vänta ytterligare ett år på den lägre skatten.

Skillnaden kan bli kännbar. I ett räkneexempel från minPension minskar skatten på en pension på 30 000 kronor i månaden från 9 300 till 5 900 kronor när det förhöjda grundavdraget börjar gälla.

Mer om detta: Lägre skatt på pensionen – om fyra månader höjs gränsen. Dagens PS

Var tredje oroas av ett maktskifte

Annat som väckt uppmärksamhet i veckan är, kanske föga förvånande, valet.

Och bland landets pensionärer finns en oro för vad ett maktskifte skulle kunna betyda för plånboken.

I en Sifo-undersökning, genomförd på uppdrag av privatekonomitjänsten uScore, uppger 33 procent av pensionärerna att de tror på en sämre privatekonomi om C, MP, S och V tar över regeringsmakten.

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Det är nästan dubbelt så många som de 18 procent som tror att ekonomin skulle förbättras. Ytterligare 40 procent räknar med att läget blir ungefär som i dag.

Vid ett fortsatt styre med KD, L, M och SD är förväntningarna jämnare. Då tror 14 procent på en förbättring och 18 procent på en försämring. En majoritet på 58 procent väntar sig ingen större skillnad.

Oron för ett maktskifte är störst bland pensionärer med högre inkomster. I gruppen med mer än 42 000 kronor i månadsinkomst tror bara 3 procent att oppositionen skulle ge dem en bättre privatekonomi.

Läs mer här: Var tredje pensionär befarar sämre ekonomi vid maktskifte: ”Oväntat”. Dagens PS

Pensionerad två gånger – vid 33

Vi avslutar veckan med en pensionär som är yngre än de flesta som står mitt i arbetslivet.

Ali Rosli är 33 år och har redan gått i pension två gånger. Inte för gott, ska sägas, och utan någon vanlig pensionsutbetalning.

I stället har han tagit två så kallade mini-pensioner: längre, planerade pauser mitt i karriären. Den första varade i två månader och den andra i fyra.

Rosli tog sin första paus 2019, efter arbetsveckor som kunde uppgå till 80 timmar. Genom att spara och investera mellan 20 och 40 procent av inkomsten kunde han finansiera en längre resa.

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Efter ledigheten återvände han till arbetslivet och fick så småningom ett jobb med nästan sex gånger högre lön. Nu är planen att ta en ny mini-pension vart fjärde eller femte år.

Intresset för den här typen av pauser är störst bland Generation Z och millennials, enligt en HSBC-rapport.

Mer om detta: Nya trenden: 33-åringen har redan gått i pension – två gånger. Dagens PS

Läs även: Trodde du räntan var på väg ner? Nu kan bolånet bli dyrare igen. E55

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