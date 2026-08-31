Var tredje pensionär befarar sämre ekonomi vid maktskifte: "Oväntat"

Jämnare syn på fortsatt Tidöstyre

När pensionärerna bedömer ett fortsatt styre med KD, L, M och SD är skillnaden mindre.

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Då tror 14 procent på en bättre privatekonomi, medan 18 procent räknar med en försämring.

Den stora gruppen finns dock mitt emellan: 58 procent tror att ekonomin skulle bli ungefär som i dag.

Det betyder inte att undersökningen visar vilket regeringsalternativ som faktiskt skulle ge pensionärerna mest pengar. Den mäter väljarnas egna förväntningar, och där väcker ett maktskifte större ekonomisk oro.

Högre inkomst – större oro

Synen på oppositionen skiljer sig också mellan olika inkomstgrupper.

Bland pensionärerna med lägst inkomster är svaren nästan helt jämnt fördelade. Där tror 27 procent på bättre ekonomi vid ett maktskifte, medan 26 procent tror på en försämring.

Bland dem som har mellan 30 000 och 42 000 kronor i månadsinkomst ser det annorlunda ut. Där räknar 36 procent med sämre ekonomi och 15 procent med en förbättring.

I inkomstgruppen över denna nivå tror endast 3 procent att privatekonomin skulle bli bättre om oppositionen vann.

”Mönstret känns igen från väljarkåren i stort. Ju mer man har att förlora, desto mer verkar väljarna oroar man sig för ett maktskifte”, säger Elenor Flodin.

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Oron syns även bland samtliga väljare

Pensionärerna är inte ensamma om sin skepsis. Bland samtliga tillfrågade tror 35 procent att privatekonomin skulle försämras med en regering bestående av C, MP, S och V. Totalt 15 procent tror på en förbättring.

Vid ett fortsatt Tidöstyre är fördelningen jämnare. Där tror 21 procent på bättre ekonomi och 17 procent på sämre.

Undersökningen genomfördes i Sifos webbpanel den 6-11 augusti 2026. Totalt deltog 1 077 personer mellan 18 och 79 år.

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