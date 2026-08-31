Bland landets pensionärer tror var tredje att den egna ekonomin försämras om oppositionen tar över regeringsmakten.
Var tredje pensionär befarar sämre ekonomi vid maktskifte: "Oväntat"
Den 13 september avgörs vilka partier som får styra Sverige. För många, däribland landets pensionärer, handlar valet också om vad som händer med den egna plånboken.
I en ny undersökning från Sifo, genomförd på uppdrag av privatekonomitjänsten uScore, har väljarna fått bedöma hur deras ekonomi skulle påverkas av olika regeringsalternativ.
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Var tredje räknar med sämre ekonomi
Om C, MP, S och V tar över makten tror 33 procent av pensionärerna att deras privatekonomi blir mycket eller något sämre.
Det är nästan dubbelt så många som de 18 procent som tror att ett maktskifte skulle förbättra ekonomin. Ytterligare 40 procent räknar med att läget blir ungefär som i dag.
”Det här var lite oväntat. Visserligen är det en del pensionärer som ser en tjockare plånbok vid ett maktskifte, men betydligt fler som är oroliga för att ekonomin försämras. Men oavsett valutgång är det klokt att se över hushållets kostnader, som räntor, försäkringar och elavtal”, säger Elenor Flodin, hushållsekonom på uScore.
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Jämnare syn på fortsatt Tidöstyre
När pensionärerna bedömer ett fortsatt styre med KD, L, M och SD är skillnaden mindre.
Då tror 14 procent på en bättre privatekonomi, medan 18 procent räknar med en försämring.
Den stora gruppen finns dock mitt emellan: 58 procent tror att ekonomin skulle bli ungefär som i dag.
Det betyder inte att undersökningen visar vilket regeringsalternativ som faktiskt skulle ge pensionärerna mest pengar. Den mäter väljarnas egna förväntningar, och där väcker ett maktskifte större ekonomisk oro.
Högre inkomst – större oro
Synen på oppositionen skiljer sig också mellan olika inkomstgrupper.
Bland pensionärerna med lägst inkomster är svaren nästan helt jämnt fördelade. Där tror 27 procent på bättre ekonomi vid ett maktskifte, medan 26 procent tror på en försämring.
Bland dem som har mellan 30 000 och 42 000 kronor i månadsinkomst ser det annorlunda ut. Där räknar 36 procent med sämre ekonomi och 15 procent med en förbättring.
I inkomstgruppen över denna nivå tror endast 3 procent att privatekonomin skulle bli bättre om oppositionen vann.
”Mönstret känns igen från väljarkåren i stort. Ju mer man har att förlora, desto mer verkar väljarna oroar man sig för ett maktskifte”, säger Elenor Flodin.
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Oron syns även bland samtliga väljare
Pensionärerna är inte ensamma om sin skepsis. Bland samtliga tillfrågade tror 35 procent att privatekonomin skulle försämras med en regering bestående av C, MP, S och V. Totalt 15 procent tror på en förbättring.
Vid ett fortsatt Tidöstyre är fördelningen jämnare. Där tror 21 procent på bättre ekonomi och 17 procent på sämre.
Undersökningen genomfördes i Sifos webbpanel den 6-11 augusti 2026. Totalt deltog 1 077 personer mellan 18 och 79 år.
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