Nästa år höjs åldersgränsen för när pensionärer får lägre skatt. Den första årskullen som berörs får vänta ytterligare ett år på det förhöjda grundavdraget.
Lägre skatt på pensionen – om fyra månader höjs gränsen
Den som är född 1960 når sin riktålder under 2027. För att få det förhöjda grundavdraget krävs däremot att personen har fyllt 67 år redan vid årets ingång.
Från den 1 januari 2027 höjs nämligen åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget.
”Från 1 januari 2027 höjs gränsen till att du ska ha fyllt 67 år vid årets ingång. Det innebär att du som är född 1960 får det förhöjda grundavdraget från det år du ska fylla 68”, skriver Skatteverket.
Personer födda 1957-1959 får däremot det förhöjda grundavdraget redan från året de fyller 67.
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Lägre skatt kommer ett år senare
Förändringen betyder inte att själva pensionen sänks. Det handlar i stället om när det förhöjda grundavdraget börjar gälla.
Grundavdraget undantar en del av inkomsten från beskattning. När avdraget höjs minskar därför normalt även skatten.
Det förhöjda grundavdraget räknas automatiskt in i skattetabellerna. Någon särskild blankett behöver alltså inte letas fram och fyllas i.
Bakom förändringen finns den så kallade riktåldern. Den följer utvecklingen av medellivslängden och påverkar flera av pensionssystemets åldersgränser.
För personer födda 1959 är riktåldern 66 år. För dem som är födda 1960 är den 67 år. Därför flyttas också gränsen för den lägre pensionsskatten, förklarar Pensionsmyndighetens pensionsexpert Monica Zettervall i Den Orange bloggen.
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Pensionär vid 67 – lägre skatt vid 68
Under 2027 kommer därför olika åldersgränser att gälla för pensionsförmånerna och den lägre skatten.
Den som är född 1960 når sin riktålder under 2027. Från 67 års ålder kan personen få rätt till garantipension, bostadstillägg och inkomstpensionstillägg.
Men den lägre skatten på pensionen kommer först i januari 2028, visar Pensionsmyndighetens sammanställning.
Man kan alltså ha nått riktåldern och fått rätt till pensionssystemets grundskydd – men fortfarande få vänta på det förhöjda grundavdraget.
För senare årskullar är det ännu inte beslutat från vilken ålder den lägre skatten ska gälla.
Tusenlappar kan skilja
Åldern kan få stor betydelse för hur mycket som blir kvar efter skatt.
I ett räkneexempel från minPension jämförs olika typer av inkomster på 30 000 kronor i månaden.
Före den ålder då de förhöjda avdragen börjar gälla blir skatten:
- 9 300 kronor på enbart pension
- 6 100 kronor på enbart lön
- 7 300 kronor på hälften pension och hälften lön
Efter att den lägre skatteåldern har nåtts blir motsvarande belopp:
- 5 900 kronor på enbart pension
- 2 800 kronor på enbart lön
- 3 600 kronor på hälften pension och hälften lön
För den som enbart har pension minskar skatten alltså med 3 400 kronor i månaden i exemplet. Skillnaden är 3 300 kronor för den som bara arbetar och 3 700 kronor för den som delar inkomsten lika mellan lön och pension.
Beräkningen bygger på 2026 års skatteregler och visar inte exakt vad en person född 1960 kommer att betala under 2027 eller 2028. Den visar däremot hur stor betydelse åldersgränsen kan få för inkomsten efter skatt.
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