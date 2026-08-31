Lägre skatt på pensionen – om fyra månader höjs gränsen

Från den 1 januari 2027 höjs nämligen åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget.

”Från 1 januari 2027 höjs gränsen till att du ska ha fyllt 67 år vid årets ingång. Det innebär att du som är född 1960 får det förhöjda grundavdraget från det år du ska fylla 68”, skriver Skatteverket.

Personer födda 1957-1959 får däremot det förhöjda grundavdraget redan från året de fyller 67.

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Lägre skatt kommer ett år senare

Förändringen betyder inte att själva pensionen sänks. Det handlar i stället om när det förhöjda grundavdraget börjar gälla.

Grundavdraget undantar en del av inkomsten från beskattning. När avdraget höjs minskar därför normalt även skatten.

Det förhöjda grundavdraget räknas automatiskt in i skattetabellerna. Någon särskild blankett behöver alltså inte letas fram och fyllas i.

Bakom förändringen finns den så kallade riktåldern. Den följer utvecklingen av medellivslängden och påverkar flera av pensionssystemets åldersgränser.

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För personer födda 1959 är riktåldern 66 år. För dem som är födda 1960 är den 67 år. Därför flyttas också gränsen för den lägre pensionsskatten, förklarar Pensionsmyndighetens pensionsexpert Monica Zettervall i Den Orange bloggen.

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