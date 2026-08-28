Orsaken till att tjänstepensionen under kort tid har stigit kraftigt för så många svenskar är den här. Frågan är: Tillhör du den lyckliga skaran?
Tjänstepensionen rusar för 2,9 miljoner svenskar
Det är pensionsjätten Alecta som kommer med det glada beskedet till kunder som har tjänstepension hos bolaget.
Nu är det långtifrån alla som har koll på hur tjänstepensionen utvecklas. Det är till och med så att flera svenskar har tjänstepension utan att ha en aning om det.
Det beror på att arbetsgivaren har betalat in pengar regelbundet men att informationen kanske inte varit så tydlig. När pensionsbolaget i sin tur skickar ut uppgifter om hur tjänstepensionen utvecklats under året kan det hända att informationen hamnar mellan stolarna.
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Utdelning 5,8 procent mot 2,6 procent i fjol
Skälet till det är vanligtvis att personen i fråga inte vet om att han eller hon är kund hos pensionsförvaltaren och att utskicket därför aldrig öppnas och blir läst.
Oavsett är det Alecta Optimal Pension som nu går ut med att avkastningen under årets första halvår är 5,8 procent, vilket är klart mer än en fördubbling jämfört med samma tid i fjol då avkastningen var 2,6 procent.
Det här rapporterar Alecta, som är en av Sveriges största tjänstepensionsförvaltare.
Som sparare kan du glädjas åt detta utan att du själv har behövt lyfta ett finger, det handlar om pengar som arbetsgivaren betalat in och som sedan placerats och genererat den goda avkastningen.
Det är den här portföljen som genererat klirr
Observera att lyftet för tjänstepension nu endast gäller den premiebestämda produkten Alecta Optimal Pension och där portföljen består av 60 procent aktier.
Alecta summerar utvecklingen under de första sex månaderna i år med att det började skakigt med stor osäkerhet i världen, men att det sedan vände kraftigt uppåt under våren.
Det är en stark börsutveckling som anges som främsta orsak till avkastningslyftet, särskilt teknikbolag kopplade till AI-boomen uppges ha varit draglok under perioden.
Pensionsbjässen: Facit över vår avkastning
Enligt pensionsförvaltaren har den genomsnittliga avkastningen för Alecta Optimal Pension varit 6,0 procent årligen den senaste femårsperioden fram till sista juni 2026.
En arbetsgivare med kollektivavtal betalar alltid in pengar till din tjänstepension, vanligtvis 4,5 procent av din lön (eller mer beroende på avtal och lönenivå).
Flera arbetsgivare har också tjänstepension för sina medarbetare utan kollektivavtal. Många gånger är det en förhandlingsfråga, även om dessa arbetsgivare inte har en lagstadgad skyldighet att betala tjänstepension.
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