Tjänstepensionen rusar för 2,9 miljoner svenskar

Det beror på att arbetsgivaren har betalat in pengar regelbundet men att informationen kanske inte varit så tydlig. När pensionsbolaget i sin tur skickar ut uppgifter om hur tjänstepensionen utvecklats under året kan det hända att informationen hamnar mellan stolarna.

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Utdelning 5,8 procent mot 2,6 procent i fjol

Skälet till det är vanligtvis att personen i fråga inte vet om att han eller hon är kund hos pensionsförvaltaren och att utskicket därför aldrig öppnas och blir läst.

Oavsett är det Alecta Optimal Pension som nu går ut med att avkastningen under årets första halvår är 5,8 procent, vilket är klart mer än en fördubbling jämfört med samma tid i fjol då avkastningen var 2,6 procent.

Det här rapporterar Alecta, som är en av Sveriges största tjänstepensionsförvaltare.

Som sparare kan du glädjas åt detta utan att du själv har behövt lyfta ett finger, det handlar om pengar som arbetsgivaren betalat in och som sedan placerats och genererat den goda avkastningen.