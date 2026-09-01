Nya trenden: 33-åringen har redan gått i pension – två gånger

Tog pension igen vid 32

Nästa paus kom i november 2025. Efter flera försök att byta inriktning i arbetslivet bestämde sig Rosli för att ännu en gång kliva åt sidan.

Han och hans fru lämnade sin bostad i London, magasinerade sina saker och reste till Malaysia. Där var levnadskostnaderna lägre och sparpengarna räckte längre.

Rosli ser inte uppehållen som förlorad tid.

”Av min egen erfarenhet kommer det faktiskt att ge karriären extra fart snarare än att hålla den tillbaka”, säger han.

Nu vill han ta en ny mini-pension vart fjärde eller femte år.

Vill inte vänta till 65

Fenomenet har, förvisso, fått ny uppmärksamhet bland yngre, men själva idén är inte ny. Begreppet mini-pension lanserades redan 2007 av Tim Ferriss i boken The 4-Hour Workweek.

Skillnaden mot en vanlig semester är att pausen kan pågå i flera månader. Och till skillnad från ett traditionellt sabbatsår är tanken att mini-pensionen ska återkomma.

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Vissa förespråkare tänker sig tre år på jobbet, följt av ett års ledighet – ett mönster som sedan upprepas genom arbetslivet.

Generation Z och millennials är mest intresserade av att ta flera planerade pauser under arbetslivet, enligt en HSBC-rapport som Reuters hänvisar till. Undersökningen gäller dock förmögna investerare med tillgångar på minst 100 000 dollar.

I stället för att betrakta pensionen som en enda slutpunkt vill de sprida ut flera längre pauser över livet.

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Arbetslivet ska gå i vågor

Även i Sverige diskuteras mini-pensionen som en möjlig del av framtidens arbetsliv.

Ann-Therése Enarsson, vd för tankesmedjan Futurion, tycker att den gamla modellen med först utbildning, sedan arbete och slutligen pension behöver omprövas.

Digitalisering och AI förändrar både arbetssätt och kompetenskrav. Enarsson ser därför framför sig ett arbetsliv som går i vågor mellan arbete, lärande och återhämtning.

”Då kan mini-pension vara helt rätt mitt i livet eller under arbetslivet för att ha möjlighet att ta en paus – för påfyllnad och återhämtning”, säger hon till AP7.

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Ledigheten behöver enligt henne inte ägnas åt resor. Den kan också användas till utbildning och ny kunskap, något som kan bli viktigare när teknikutvecklingen snabbt förändrar arbetsmarknaden.

Kan bli en dyr paus

Men så finns det ju, förstås, en liten hake: någon måste betala för pausen.

Det handlar normalt om obetald ledighet eller en period mellan två anställningar. Under pausen försvinner lönen, samtidigt som pensionsinbetalningarna kan minska och de vanliga utgifterna finns kvar.

Det kan också ta längre tid än planerat att hitta nästa arbete. Återkommande luckor i cv:t kan dessutom behöva förklaras för en ny arbetsgivare.

Finansrådgivaren Kelly Renner säger till Reuters att upplägget kan fungera för den som har ett flexibelt arbete, goda sparvanor och tillräckligt med pengar för att klara flera månader utan lön. Saknas de förutsättningarna kan mini-pensionen i stället bli ”en ekonomisk katastrof”.

Rosli hade sparat en stor del av sin inkomst inför den första pausen. Inför den andra lämnade han sin bostad och flyttade till ett land med lägre levnadskostnader.

För honom har mini-pensionerna blivit ett sätt att både vila och styra om karriären. Men upplägget förutsätter, som sagt, att ekonomin klarar flera månader utan lön.

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