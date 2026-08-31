Därför förblir chokladen dyr – reglerna kan ändras 2028

Villaägare kan få 60 000 kronor

Från chokladpriset går vi vidare till en snäppet större post i hushållskassan.

På tisdag den 1 september öppnar ansökan till Villaeffekten, regeringens nya bidrag för energieffektivisering i småhus.

Villaägare kan få som mest 60 000 kronor till bland annat tilläggsisolering, bättre fönster och dörrar, värmeåtervinning och vissa uppvärmningssystem.

Stödet täcker 30 procent av materialkostnaden. För att få hela beloppet måste villaägaren därför köpa material för 200 000 kronor. Arbetskostnaden ingår inte och pengarna betalas först när arbetet är färdigt.

Bidraget gäller permanentbostäder med ett värdeår före 1990. Fritidshus omfattas inte. Inte heller villor som redan är anslutna till fjärrvärmenätet, en gränsdragning som har kritiserats.

Mer om detta: På tisdag öppnar ansökan – villaägare kan få 60 000 kronor. Dagens PS

På tisdag kan ägare till äldre villor söka det nya energibidraget. Som mest går det att få 60 000 kronor. (Foto: Hasse Holmberg/TT)

ANNONS

Pengafrågan för tredje dejten

Vidare till privatekonomins mer romantiska avdelning.

Den amerikanska skilsmässoadvokaten Jackie Combs anser att par bör börja prata om pengar senast på den tredje dejten. Inte genom att begära ett kontoutdrag över middagen, utan genom fem frågor som kan säga något om personens ekonomiska vanor och värderingar.

En av dem är vad dejten skulle göra efter en lotterivinst. Svaret kan avslöja om pengarna skulle gå till sparande, skulder, familjen, resor eller konsumtion.

Combs föreslår också frågor om hur personen har hanterat oväntade utgifter, hur det talades om pengar under uppväxten och vad det första större köpet blev när inkomsten började komma.

Den femte frågan riktas framåt.

Läs vidare här: Skilsmässoadvokaten: Ställ den här frågan på tredje dejten. Dagens PS

Reglerna för premiepensionen kan ändras 2028

Veckan har också bjudit på ett nytt förslag om premiepensionen.

ANNONS

Omkring 400 000 pensionärer har valt att flytta sin premiepension till Pensionsmyndighetens traditionella försäkring. Där består pensionen av ett garanterat belopp och, om förvaltningen tillåter, ett tilläggsbelopp.

Valet går i dag inte att ångra.

Nu föreslår en statlig utredning att försäkringen ska stängas för nya pensionärer och därefter avvecklas. Enligt utredningen kräver garantin en försiktigare förvaltning som väntas ge lägre avkastning – och därmed lägre pension.

Förslaget innebär att AP7 Såfa blir statens enda utbetalningsprodukt för framtida pensionärer. Den som vill ska fortfarande kunna välja andra fonder på premiepensionens fondtorg.

De omkring 400 000 personer som redan har valt traditionell försäkring ska få behålla den och sina garanterade belopp. De föreslås samtidigt få en ny möjlighet att flytta tillbaka pengarna till fondförsäkring.

Ändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2028. Än så länge är det dock ett utredningsförslag, inte ett fattat beslut.

Läs mer här: 400 000 svenskar har valt försäkringen – 2028 kan den försvinna. Dagens PS

Herrgården har hemliga gångar

Vi avslutar veckan på Irland, där 27 miljoner kronor räcker till betydligt mer än fyra väggar och ett bolån.

ANNONS

Dunkerron House utanför kuststaden Kenmare har lagts ut till försäljning för 2,45 miljoner euro. Den viktorianska herrgården omfattar 579 kvadratmeter och har åtta sovrum, tio badrum, flera sällskapsrum, bar och plats för 16 personer i matsalen.

Till fastigheten hör närmare 20 hektar skog och en privat strand vid Kenmare Bay.

På vägen ner mot vattnet passerar den nya ägaren ruinerna av ett medeltida slott. Under marken finns dessutom gamla gångar som enligt mäklaren leder vidare till en stor grotta.

Egendomen har tidigare drivits som bed and breakfast och hyrts ut via Airbnb för 1 408 euro natten. Köparen får också tre mindre bostadshus som kan rustas upp, förutsatt att nödvändiga tillstånd beviljas.

Allt är dock inte hämtat ur en saga. Herrgården värms med gas, har energiklass E1 och de mindre husen behöver renoveras.

Å andra sidan brukar renoveringsobjekt sällan komma med egen strand, slottsruin och hemlig väg till en grotta.

Mer om detta: Till salu: Herrgården med egen strand och hemliga gångar under marken. Dagens PS

Läs också: All pension behöver inte tas ut samtidigt – här är skillnaden. E55

Läs även: Här är Europas dyraste lägenheter – så ligger Stockholm till. Realtid

ANNONS