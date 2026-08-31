Mycket pekar mot ett liv utan plastkort i plånboken. Men när nätet ligger nere kan mobilen komma till korta. Sedan den 1 juli har det fysiska kortet fått en ny funktion. Dessutom rekommenderar Riksbanken hushållen att ha kort från två olika kortnätverk.
Betalkortet försvinner – men nu vill Riksbanken att du har två
Plånboken har, till stor del, flyttat in i mobilen. Biljetter och medlemskort finns redan där. Nu följer även det fysiska betalkortet efter.
Dagens PS har tidigare berättat om Mastercards arbete med att göra fysiska betal- och kreditkort överflödiga före 2030. I stället för att kortnumret skickas mellan butik, terminal och bank kan varje betalning få en unik digital kod.
Samtidigt väntas fingeravtryck, ansiktsigenkänning och andra biometriska lösningar få en större roll när köp ska godkännas.
Konsumenterna är redan på väg åt samma håll. Allt fler svenskar använder mobilen för att betala och i Nederländerna har betalningar med telefon och smartklocka gått om betalningar med vanligt bankkort.
Plastkortets dagar kan alltså mycket väl vara räknade.
Men det är fortfarande för tidigt att lägga det längst ned i byrålådan.
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Riksbanken vill att du har två kort
Samtidigt som mobilen tar över rekommenderar Riksbanken allmänheten att ha flera sätt att betala.
Om ett betalsätt slutar fungera ska det finnas ett annat att ta till. Hushållen bör därför, i den mån det är möjligt, ha fysiska kort från olika kortnätverk – exempelvis både Visa och Mastercard.
Poängen är att minska beroendet av en enskild aktör. Om ett kortnätverk eller en kortutgivande bank drabbas av störningar kan det andra kortet fortfarande fungera.
Två kort i plånboken ger alltså inte nödvändigtvis samma beredskap om båda bär samma logotyp.
Riksbanken rekommenderar även att de fysiska korten och pinkoderna hålls tillgängliga. Sedan den 1 juli finns det ytterligare ett skäl till det.
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Ny möjlighet sedan den 1 juli – kräver fysiskt kort
Den 1 juli 2026 utökades möjligheten att genomföra kortbetalningar när datakommunikationen ligger nere.
Lösningen bygger på en överenskommelse mellan Riksbanken och aktörer på betalningsmarknaden. Den ska göra det möjligt att fortsätta köpa livsnödvändiga varor vid exempelvis allvarliga tekniska störningar, cyberattacker, kriser eller höjd beredskap.
Överenskommelsen är utformad för störningar som pågår i upp till sju dagar. Betalningarna omfattar köp av mat, läkemedel och drivmedel vid bemannade stationer.
”Sveriges betalningsmarknad är i snabb förändring, med en hög grad av digitalisering och en låg användning av kontanter. Kort är i dag det absolut vanligaste betalsättet i butik”, säger riksbankschef Erik Thedéen i ett pressmeddelande.
Här räcker inte mobilen
Den nya offlinelösningen har en detalj som ger plastkortet ett övertag över mobilen.
För att betalningen ska fungera krävs ett fysiskt kort och pinkod. Kortets chip ska sättas in i terminalen. Det räcker alltså inte att hålla fram telefonen eller smartklockan.
När kontakten med banken inte fungerar kan chipet i kortet godkänna köpet upp till en viss beloppsgräns. Betalningen sparas då i terminalen och skickas vidare när uppkopplingen är tillbaka.
När allt fungerar kan mobilen ersätta plastkortet. När nätet ligger nere kan plastkortet i stället ersätta mobilen.
Den gamla pinkoden, som kontaktlösa betalningar gjort förvånansvärt lätt att glömma, har därmed fått en ny uppgift.
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Gäller inte alla köp
Möjligheten att betala offline innebär inte att all shopping kan fortsätta precis som vanligt under ett avbrott.
Lösningen gäller köp av livsnödvändiga varor i den fysiska handeln. Den omfattar de allra flesta Visa- och Mastercardkort som har utfärdats till personer över 18 år av kortutgivare som deltar i överenskommelsen.
Bland dessa finns Danske Bank, Handelsbanken, Ica Banken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB och Swedbank. Kort från andra utgivare kan också ha offlinefunktion i mer begränsad omfattning.
Även Visa, Mastercard, flera betalföretag och representanter för livsmedelshandeln, apoteken och drivmedelsbranschen ingår i samarbetet.
Swish kan följa efter
Riksbanken vill att fler betalningar ska kunna genomföras när samhällets datakommunikation inte fungerar.
Myndigheten har därför inlett ett arbete tillsammans med Getswish och berörda företag för att undersöka hur en offlinelösning för Swish skulle kunna se ut.
Någon sådan lösning finns ännu inte på plats. Tills vidare är det därför det fysiska kortet och pinkoden som gäller för de offlinebetalningar som infördes den 1 juli.
Plastkortets dagar som självklart förstahandsval kan mycket väl vara räknade. Som reserv ser det däremot ut att få stanna ett tag till.
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