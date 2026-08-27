712 000 svenskar har en skatteskuld att betala. Tillsammans ska de föra över 16 miljarder kronor till Skatteverket, senast den 14 september. Bland dem som ska öppna plånboken finns många pensionärer.
712 000 svenskar ska betala 16 miljarder – senast 14 september
Den 14 september är ett datum att ringa in i kalendern. Då ska kvarskatten vara bokförd på skattekontot för de allra flesta som fick sitt slutskattebesked i juni.
Det handlar om drygt 712 000 personer som ännu inte hade betalat när Skatteverket gick ut med sitt besked den 20 augusti. Tillsammans ska de betala in 16 miljarder kronor.
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Pensionärer sticker ut
En stor del av skattenotan landar hos personer med pension. Drygt 200 000 pensionärer fick i juni besked om att de hade skatt kvar att betala.
Deras samlade kvarskatt uppgår till drygt 4,5 miljarder kronor. Utslaget på hela gruppen motsvarar det omkring 22 500 kronor per person, även om den faktiska summan förstås varierar.
Orsaken till detta är, ofta, att pensionen kommer från flera håll. En person kan exempelvis få både allmän pension och tjänstepension, med olika utbetalare som var och en drar skatt.
När utbetalningarna sedan läggs ihop kan den preliminära skatten ha blivit för låg.
”Det är vanligt med kvarskatt när en person har flera utbetalare, vilket många med pension har. Det är därför viktigt att planera sina pensionsutbetalningar och vilken skatt som ska dras”, säger Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket.
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Räntan räknas dag för dag
Den som har kvarskatt behöver inte betala allt vid ett och samma tillfälle. Det går bra att göra flera delbetalningar, så länge hela beloppet finns bokfört på skattekontot på förfallodagen.
Men det finns pengar att spara på att betala tidigare. Kostnadsräntan beräknas nämligen dag för dag fram till dess att betalningen bokförts.
För kvarskatt på högst 30 000 kronor började räntan räknas den 5 maj. På den del av skulden som överstiger 30 000 kronor har ränta räknats sedan den 13 februari.
Så betalas kvarskatten
Betalningen kan göras med Swish eller till Skatteverkets bankgiro. Den som använder Swish kan betala högst 40 000 kronor per dygn. En Swishbetalning bokförs samma dag medan en betalning via internetbank bokförs tidigast nästföljande bankdag.
Det exakta beloppet och den personliga förfallodagen står i slutskattebeskedet och går även att se på Skatteverkets Mina sidor.
För den som inte vill hamna i samma sits nästa år finns två vägar. Man kan be en arbetsgivare eller pensionsutbetalare att dra mer skatt, eller ansöka om jämkning hos Skatteverket.
Att låta skulden ligga kvar är däremot en betydligt sämre plan. Efter förfallodagen väntar högre kostnadsränta. Om ett underskott på minst 2 000 kronor finns kvar efter ett betalningskrav och nästa avstämning kan skulden lämnas över till Kronofogden.
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