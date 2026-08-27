712 000 svenskar ska betala 16 miljarder – senast 14 september

Det handlar om drygt 712 000 personer som ännu inte hade betalat när Skatteverket gick ut med sitt besked den 20 augusti. Tillsammans ska de betala in 16 miljarder kronor.

Läs även: 400 000 svenskar har valt försäkringen – 2028 kan den försvinna. Dagens PS

Pensionärer sticker ut

En stor del av skattenotan landar hos personer med pension. Drygt 200 000 pensionärer fick i juni besked om att de hade skatt kvar att betala.

Deras samlade kvarskatt uppgår till drygt 4,5 miljarder kronor. Utslaget på hela gruppen motsvarar det omkring 22 500 kronor per person, även om den faktiska summan förstås varierar.

Orsaken till detta är, ofta, att pensionen kommer från flera håll. En person kan exempelvis få både allmän pension och tjänstepension, med olika utbetalare som var och en drar skatt.

När utbetalningarna sedan läggs ihop kan den preliminära skatten ha blivit för låg.

”Det är vanligt med kvarskatt när en person har flera utbetalare, vilket många med pension har. Det är därför viktigt att planera sina pensionsutbetalningar och vilken skatt som ska dras”, säger Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket.

Missa inte: Mystiska ön till salu – palats, pråm och sjöodjur på köpet. Dagens PS