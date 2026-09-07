Nya taxeringsvärden för villan – så slår de hos dig

Taxering görs vart tredje år

Skatteverket genomför var tredje år en småhustaxering. När den förra gjordes 2024 ökade taxeringsvärdena på grund av stigande försäljningspriser mellan 2020 och 2022.

Även 2021 ökade taxeringsvärdena, meddelar Skatteverket, men nu vänder trenden och de minskar i stället sett till hela landet.

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Det som nu styr är försäljningspriserna för småhus under åren 2023-2025.

De flesta småhusägare får ett förslag till nytt taxeringsvärde. Den som inte har byggt om huset eller gjort förbättringar av standarden behöver bara kontrollera att Skatteverkets förslag stämmer, meddelar verket.

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I snitt en sänkning av taxeringsvärdena för småhus med 3 procent men stora skillnader – från plus 6 till minus 8 procent, enligt Skatteverket. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

Beslut i juni nästa år

”Om alla uppgifter är rätt behöver man inte göra något mer. Om man däremot behöver ändra något i ett förslag eller om man fått en deklaration måste man skicka in nya uppgifter”, säger Jerker Wesslén, verksamhetsutvecklare hos Skatteverket.

Deklarationer och förslag till nytt taxeringsvärde landar i digitala brevlådor från den 7 september och i fysiska brevlådor från den 23 september.

I juni 2027 skickar Skatteverket ut beslut om ny fastighetstaxering, digitalt och i pappersform.

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Listan/Så förändras taxeringsvärdena

Stockholms län 302 782 småhus – minus 7 procent

Uppsala 73 944 – minus 6 procent

Södermanland 66 929 – minus 7 procent

Östergötland 91 643 – minus 6 procent

Jönköpings län 80 091 – minus 4 procent

Kronoberg 48 090 – minus 4 procent

Kalmar 78 050 – plus 1 procent

Gotland 19 825 – ingen förändring

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Blekinge 46 292 – plus 1 procent

Skåne 258 225 – minus 4 procent

Halland 88 145 – minus 5 procent

Västra Götaland 347 549 – minus 4 procent

Värmland 77 469 – ingen förändring

Örebro 73 742 – minus 4 procent

Västmanland 54 687 – minus 8 procent

Dalarna 94 358 – minus 1 procent

Gävleborg 73 341 – minus 3 procent

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Västernorrland 63 931 – plus 4 procent

Jämtland 45 989 – plus 2 procent

Västerbotten 69 436 – plus 1 procent

Norrbotten 70 454 – plus 6 procent

Riket totalt 2 114 972 – minus 3 procent

(Källa: Skatteverket. Tabellen omfattar småhus med typkod 220: bebyggd småhusenhet)

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