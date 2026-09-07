Taxeringsvärdena för småhus sjunker med 3 procent. Men skillnaderna är stora – från att de ökar med 6 procent till minus 8 procent.
Nya taxeringsvärden för villan – så slår de hos dig
Under september skickas deklaration eller förslag till nytt taxeringsvärde ut till ägarna av Sveriges drygt två miljonerssmåhus.
Sett till hela landet blir det i genomsnitt en sänkning med 3 procent – men skillnaderna mellan olika län är stora.
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Stora skillnader mellan länen
I Norrbotten stiger taxeringsvärdena med 6 procent och i Västernorrland med 4 procent.
I andra änden hittar vi Västmanland med minus 8 procent och grannlänet Södermanland med minus 7 procent.
Samma minus, 7 procent, gäller taxeringsvärdena i Stockholms län medan småhusägarna får nöja sig med att taxeringsvärdena sjunker 6 procent.
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Taxering görs vart tredje år
Skatteverket genomför var tredje år en småhustaxering. När den förra gjordes 2024 ökade taxeringsvärdena på grund av stigande försäljningspriser mellan 2020 och 2022.
Även 2021 ökade taxeringsvärdena, meddelar Skatteverket, men nu vänder trenden och de minskar i stället sett till hela landet.
Det som nu styr är försäljningspriserna för småhus under åren 2023-2025.
De flesta småhusägare får ett förslag till nytt taxeringsvärde. Den som inte har byggt om huset eller gjort förbättringar av standarden behöver bara kontrollera att Skatteverkets förslag stämmer, meddelar verket.
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Beslut i juni nästa år
”Om alla uppgifter är rätt behöver man inte göra något mer. Om man däremot behöver ändra något i ett förslag eller om man fått en deklaration måste man skicka in nya uppgifter”, säger Jerker Wesslén, verksamhetsutvecklare hos Skatteverket.
Deklarationer och förslag till nytt taxeringsvärde landar i digitala brevlådor från den 7 september och i fysiska brevlådor från den 23 september.
I juni 2027 skickar Skatteverket ut beslut om ny fastighetstaxering, digitalt och i pappersform.
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Listan/Så förändras taxeringsvärdena
Stockholms län 302 782 småhus – minus 7 procent
Uppsala 73 944 – minus 6 procent
Södermanland 66 929 – minus 7 procent
Östergötland 91 643 – minus 6 procent
Jönköpings län 80 091 – minus 4 procent
Kronoberg 48 090 – minus 4 procent
Kalmar 78 050 – plus 1 procent
Gotland 19 825 – ingen förändring
Blekinge 46 292 – plus 1 procent
Skåne 258 225 – minus 4 procent
Halland 88 145 – minus 5 procent
Västra Götaland 347 549 – minus 4 procent
Värmland 77 469 – ingen förändring
Örebro 73 742 – minus 4 procent
Västmanland 54 687 – minus 8 procent
Dalarna 94 358 – minus 1 procent
Gävleborg 73 341 – minus 3 procent
Västernorrland 63 931 – plus 4 procent
Jämtland 45 989 – plus 2 procent
Västerbotten 69 436 – plus 1 procent
Norrbotten 70 454 – plus 6 procent
Riket totalt 2 114 972 – minus 3 procent
(Källa: Skatteverket. Tabellen omfattar småhus med typkod 220: bebyggd småhusenhet)
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