Nytt skatteförslag plockar dig på 18 000 kronor

Förlorar 18 000 kronor efter skatt

Det slår mot uppskattningsvis 1 600 personer som i dag jobbar på annan ort. Regeringen uppskattar att avdraget i snitt för dessa personer minskar med 50 000 kronor om året. Det betyder, omräknat med den marginalskatt som används, att de drabbade går miste om cirka 18 000 kronor om året efter skatt.

Viktigt att betona är att det inte är alla som har dubbelt boende som förlorar dessa pengar enligt regeringens beräkningar, de nya skattereglerna gäller den grupp personer som slår i taket.

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Den som har avdragsgilla logikostnader på upp till ungefär 9 860 kronor i månaden skulle kunna hålla sig inom taket, så vida kostnaden är aktuell under hela året.

Avdraget kan omfatta el och vatten

Överstiger de avdragsgilla kostnaderna taket får den överskjutande delen däremot inte dras av, enligt förslaget.

I och med att gränsen är knuten till prisbasbeloppet kommer den exakta summan kunna förändras när prisbasbeloppet ändras.

Även vissa kostnader för exempelvis el, vatten, uppvärmning och hemförsäkring kan omfattas om de tillkommer utöver hyran eller avgiften i det nya förslaget om ett avdragstak för dubbelt boende.

Då får du inte göra något avdrag alls

Ytterligare förändringar som är på gång på området innebär att det krävs ett längre avstånd mellan bostadsorten och arbetsorten än i dag för att få göra avdrag.

Och boende hos föräldrar ska inte längre vara avdragsgillt.

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