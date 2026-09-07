Regeringen vill införa ett tak för skatteavdraget för personer som jobbar på annan ort – 18 000 kronor i snitt kan därmed försvinna varje år.
Nytt skatteförslag plockar dig på 18 000 kronor
Runt 1 600 personer berörs av förslaget på det förändrade skatteavdraget, och det handlar om personer som arbetar på annan ort än hemorten.
Om förslaget klubbas kan dessa personer bli av med i genomsnitt 18 000 kronor efter skatt varje år.
Det uppger Nyheter24 med hänvisning till den lagrådsremiss som regeringen nu går fram med och som syftar till, som det heter, att modernisera och förenkla skattereglerna för arbetslivet.
Så ser regeringens förslag ut
Bland annat är tanken att införa ett nytt och gemensamt avdrag för dubbelt boende på grund av arbete på annan ort.
Därtill vill regeringen införa ett tak för hur stort avdraget ska vara för kostnaden för det extra boendet, vilket kan sätta ett tydligt avtryck i plånboken då det i dag inte finns någon motsvarande beloppsgräns för avdrag för vad det extra boendet kostar.
Regeringen vill nu att gränsen för avdraget ska gå vid högst två prisbasbelopp under ett beskattningsår. Två prisbasbelopp för 2026 motsvarar 118 400 kronor.
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Förlorar 18 000 kronor efter skatt
Det slår mot uppskattningsvis 1 600 personer som i dag jobbar på annan ort. Regeringen uppskattar att avdraget i snitt för dessa personer minskar med 50 000 kronor om året. Det betyder, omräknat med den marginalskatt som används, att de drabbade går miste om cirka 18 000 kronor om året efter skatt.
Viktigt att betona är att det inte är alla som har dubbelt boende som förlorar dessa pengar enligt regeringens beräkningar, de nya skattereglerna gäller den grupp personer som slår i taket.
Den som har avdragsgilla logikostnader på upp till ungefär 9 860 kronor i månaden skulle kunna hålla sig inom taket, så vida kostnaden är aktuell under hela året.
Avdraget kan omfatta el och vatten
Överstiger de avdragsgilla kostnaderna taket får den överskjutande delen däremot inte dras av, enligt förslaget.
I och med att gränsen är knuten till prisbasbeloppet kommer den exakta summan kunna förändras när prisbasbeloppet ändras.
Även vissa kostnader för exempelvis el, vatten, uppvärmning och hemförsäkring kan omfattas om de tillkommer utöver hyran eller avgiften i det nya förslaget om ett avdragstak för dubbelt boende.
Då får du inte göra något avdrag alls
Ytterligare förändringar som är på gång på området innebär att det krävs ett längre avstånd mellan bostadsorten och arbetsorten än i dag för att få göra avdrag.
Och boende hos föräldrar ska inte längre vara avdragsgillt.
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