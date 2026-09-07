Därför kan banken neka dig lån – trots miljoner i huset 

Banken räknar hårdare än vardagen

När banken prövar ett lån görs ofta en så kallad KALP-kalkyl – kvar att leva på.

Där läggs inkomsterna i den ena vågskålen. I den andra hamnar bland annat lånekostnader, övriga skulder, bostadens drift och schabloner för mat och andra levnadsomkostnader.

För bolån räknar banken dessutom med att kunden ska klara en ränta som är betydligt högre än den aktuella bolåneräntan. Kalkylen ska hålla även om ekonomin blir kärvare.

Om resultatet blir negativt är risken för avslag stor.

Banken behöver också blicka framåt. Den som snart ska lämna arbetslivet kan därför bedömas utifrån sin kommande pension och inte bara den nuvarande lönen.

Bostaden får inte avgöra allt

För bostadslån finns ytterligare en viktig regel. Kreditprövningen får inte till övervägande del bygga på att bostaden är värd mer än lånet.

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Utgångspunkten är att låntagaren ska kunna betala utan att huset eller bostadsrätten behöver säljas. En god säkerhet kan därför inte ersätta en tillräcklig löpande betalningsförmåga.

Det betyder att en pensionär kan bo i ett obelånat hus värt stora pengar och ändå få nej.

Det är just denna ordning som väcker ilska bland Sveriges pensionärsorganisationer.

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PRO pekar ut en åldersspärr

PRO uppmärksammade frågan våren 2025 efter Svenska Dagbladets rapportering om Skandiabankens kreditprövning.

Enligt PRO:s redogörelse fick personer över 60 år som ansökte om lånelöfte sin angivna inkomst automatiskt sänkt med 40 procent i bankens system.

”Från och med året du fyller 60 år så räknar vårt kreditsystem på 60 procent av din angivna inkomst”, skrev bankens kundtjänst till en 62-årig kund, enligt PRO:s återgivning av granskningen.

Organisationens ordförande Åsa Lindestam uppmanade därefter Finansinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen att agera.

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”Att banker och kreditinstitut inte vill bevilja lån med hänvisning till den presumtiva gäldenärens ålder framstår som ålderism och även som åldersdiskriminering i rättslig mening”, skrev hon.

SPF: Äldre har missgynnats länge

Även SPF Seniorerna anser att bankernas modeller slår fel.

Organisationen har tidigare beskrivit hur låg pensionsinkomst, kalkylräntor och bankernas skuldkvotstak kan stoppa äldre från att låna till exempelvis en renovering – trots att bostaden är lågt belånad.

I Sven-Eriks fall går SPF Seniorernas ordförande Maria Larsson längre. Hon vill att frågan om bankernas åldersbedömningar ska prövas av Diskrimineringsombudsmannen.

Planera lånet före pensionen

Den som närmar sig pensionen kan behöva ligga steget före, råder AP7, som rekommenderar blivande pensionärer att tidigt undersöka sin kommande ekonomi och fundera över framtida lånebehov.

”Den viktigaste faktorn för banken är din inkomst. Och pensionsinkomsten är ofta lägre än när du arbetar”, säger sparekonomen Sharon Lavie.

Den som planerar en större renovering eller ett bostadsbyte kan alltså vinna på att se över finansieringen innan lönen ersätts av pension.

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Och kommer ändå ett nej ska banken förklara varför. Enligt Konsumenternas bör långivaren inte nöja sig med att hänvisa till en intern beräkningsmodell, utan tydligt tala om vad som fick kalkylen att falla.

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