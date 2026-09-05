Nya parkeringsbluffen: 89 kronor utan att ha parkerat

Avsändaren ser ut att vara EasyPark, men bolaget har inte skickat något mejl. Hela syftet är att få mottagaren att klicka på länken, som bedragaren kontrollerar, enligt Råd & Rön.

Bedrägeriet går i vågor i olika länder

Samma mall är i omlopp i Norge, fast som sms. Meddelandet påstår att ett krav från augusti har förfallit. Det står även att ränta börjar ticka och att beloppet ökar dagligen. Betalningsfristen sattes till den 3 september, och om kravet inte betalas skickas det enligt texten till inkasso med betalningsanmärkning som följd.

Länken går till en adress som liknar men inte är EasyParks, easyparkt-no.com. Det finns även en variant som påstår att bankkortet kopplat till appen har gått ut, enligt norska Dagbladet.

Lina Lindahl Sundin, presskontakt på Arrive som EasyPark ingår i, säger till tidningen att bolaget nu får fler kundärenden än normalt och att EasyPark aldrig skickar sms eller mejl med krav på betalning via en länk.

Råd & Rön varnade senast i somras

Den 3 juni varnade Råd & Rön för 89-kronorsmejlet. Den 13 augusti kom nästa varning, då om sms med ParkeringPay som avsändare. Bolaget är registrerat på en virtuell adress i London, och domänerna hade registrerats under de senaste månaderna.

Råd & Rön har sökt bolaget utan att få svar, rapporterar tidningen. Om EasyParks varning i appen hänger ihop med just de nya meddelandena är ännu oklart.

Även i fjol, maj 2025, varnade Råd & Rön för ett mejl som påstod att den senaste fakturan betalats två gånger och att pengarna kunde återfås via en länk. Logotypen liknade EasyParks och avsändaren satte en kort tidsgräns för att skapa stress, enligt Råd & Rön.

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Så vet du att kravet är falskt Det bästa sättet att kontrollera om kravet stämmer är att öppna appen det gäller och se om det finns någon obetald parkering där. Finns ingen, så finns det heller ingen skuld. EasyPark listar också kännetecknen på sin sida om hur du upptäcker bedrägeri: Riktiga sms visar tydligt EasyPark som avsändare.

Bolaget skickar aldrig klickbara länkar i sms för att begära betalning eller känsliga uppgifter av privatkunder.

Officiella QR-koder leder bara till appen eller till App Store och Google Play. En kod som ser ut som ett klistermärke eller sitter fel kan vara falsk.

En QR-kod som leder till en sida som direkt ber om kortuppgifter ska stängas. Granska också adressen i länken. I det norska fallet skiljde den sig från bolagets riktiga namn med ett enda tecken.

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