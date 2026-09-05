En stöld i miljonklassen har avslöjats hos svenska Dormy, störst i Europa på golf. Det krävdes spårsändare för att avslöja tjuvarna.
Miljonstöld hos golfjätte: Avslöjad av spårsändare i golfklubborna
Dormy är Europas största golfvaruhus med elva varuhus i no svenska städer och e-handel.
2025 omsatte bolaget 1,05 miljarder kronor och genererade en vinst på 125,9 miljoner. Bolaget ägs av Mats Hedlund och Lars Johansson med vd Anders Wall på en minoritetspost. Man har 191 anställda på helårsbasis men cirka 400 under sommaren.
Namnet? Det kommer av franskans ”dormir” som betyder ”sova” och i matchspel innebär att en spelare har så stor ledning att hen inte kan förlora.
”Dormy” är alltså en lek med ordet och att man är oslagbar. Det hindrade inte att golfjätten blev utsatt för en stöldhärva som var extremt komplicerad att reda ut.
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Åtalas för grov stöld och häleri
Stölderna riktades mot företagets huvudkontor i Örebro och spårsändare i golfutrustning blev avgörande för att avslöja storkuppen.
Nu åtalas en tidigare anställd och hans kompanjon för grov stöld och häleri. Så här gick det till.
Under flera år hade inventeringar visat ett omfattande svinn hos Dormy i Örebro. Men det stora lagret, värderat till 170 miljoner kronor, gjorde att det tog lång tid att se mönstret.
Det man då upptäckte var att vissa mycket speciella produkter försvann kort efter att de kommit till lagret.
Dormys ledning sökte länge andra förklaringar än interna stölder.
”Vi verkar i en bransch där spelarna är sin egen domare ute på golfbanan. Alla som jobbar hos oss har den värdegrunden och vi har ett ledarskap som bygger på stor tillit”, säger vd Anders Wall hos NA.
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Sällsynta klubbor på Facebook
Början till att reda ut härvan kom när en anställd upptäckte att klubbor av ett ovanligt märke fanns till försäljning på Facebook, det var klubbor som bara fanns ett par set av hos Dormy.
Säljare var en man i 55-årsåldern från en ort i Örebro län. När Dormy började granska hans historik upptäckte de att mängder av produkter som försvunnit från deras lager sålts av honom.
Dormys lagerchef kontaktade en vän och bad denna köpa ett set helt nya golfklubbor hos 55-åringen. Hos Dormy var priset 13 000, hos 55-åringen 8 500 kronor.
En annan utomstående engagerades för att ringa 55-åringen och fråga om ett golf set av en ovanlig modell, Ping i230. Det fanns inte hos 55-åringen men han lovade att försöka fixa det.
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Satte spårsändare på golfseten
Dormy valde då att placera airtags, små spårsändare kopplade till en mobiltelefon, i de fyra set som fanns på lagret.
Två veckor senare hörde 55-åringen av sig och berättade att ett Ping i230-set fanns att köpa. När Dormy kontrollerade lagret saknades ett.
Delägaren Mats Hedlund körde till 55-åringens bostad – utan att få något utslag utanför den.
Han fortsatte då till en anställd som bor på samma ort. Där markerade sändaren.
Hedlund ringde polisen och bad dem komma. En husrannsakan genomfördes, sex sett med golfklubbor och en airtag hittades i gäststugan och polisen noterade ”väldigt mycket golftillbehör” i bostaden.
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Hela lägenheten full av golfprylar
Den anställde, nu pensionerad, hade jobbat på Dormy sedan 2013. Hos kumpanen, 55-åringen, var hela lägenheten fylld av golfprylar. Där fanns även stora mängder för att paketera och skicka i väg.
Dormy uppskattar att det handlar om stulna varor till ett värde i miljonklassen.
”Vår bedömning är att det försvunnit mer än det belopp som anges i åtalet. Men en exakt siffra är svår att säga eftersom det pågått över tid”, säger vd Anders Wall hos NA.
70-åringen har tagit emot 750 000 kronor via Swish från 55-åringen. Nu väntar rättegång i Örebro tingsrätt och den beräknas ta tre dagar.