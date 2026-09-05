Miljonstöld hos golfjätte: Avslöjad av spårsändare i golfklubborna

Namnet? Det kommer av franskans ”dormir” som betyder ”sova” och i matchspel innebär att en spelare har så stor ledning att hen inte kan förlora.

”Dormy” är alltså en lek med ordet och att man är oslagbar. Det hindrade inte att golfjätten blev utsatt för en stöldhärva som var extremt komplicerad att reda ut.

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Åtalas för grov stöld och häleri

Stölderna riktades mot företagets huvudkontor i Örebro och spårsändare i golfutrustning blev avgörande för att avslöja storkuppen.

Nu åtalas en tidigare anställd och hans kompanjon för grov stöld och häleri. Så här gick det till.

Under flera år hade inventeringar visat ett omfattande svinn hos Dormy i Örebro. Men det stora lagret, värderat till 170 miljoner kronor, gjorde att det tog lång tid att se mönstret.

Det man då upptäckte var att vissa mycket speciella produkter försvann kort efter att de kommit till lagret.

Dormys ledning sökte länge andra förklaringar än interna stölder.

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”Vi verkar i en bransch där spelarna är sin egen domare ute på golfbanan. Alla som jobbar hos oss har den värdegrunden och vi har ett ledarskap som bygger på stor tillit”, säger vd Anders Wall hos NA.

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