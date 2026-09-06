Verkstadsägaren Jesse Haapala i Karleby visar offerter där det framgår att det kostar 2,6 gånger elbilens värde att laga batteriet. Nu har en namninsamling startat som har fått över 50 000 underskrifter på bara ett dygn.
867 000 kronor för att laga elbilen: "Vilken familj klarar det?"
En finländsk myndighetsanvisning gör att fristående verkstäder inte längre kan använda begagnade battericeller eller moduler som reservdelar i elbilar. I stället får bilägaren en offert på ett helt nytt batteri.
Haapala visar i sin vide på sociala medier offerter på omkring 78 000 euro, eller cirka 867 000 kronor, för nya batterier till tre bilar av samma märke. Bilarna var enligt honom värda omkring 30 000 euro, eller cirka 333 000 kronor, styck.
Han säger följande till Maaseudun Tulevaisuus:
Vilken familjs ekonomi klarar att en två millimeter djup buckla i botten kräver en reparation för 78 000 euro? I praktiken skulle batterireparationerna pressas ned i den svarta sektorn. Ingen part vinner på det
Att använda begagnade batteridelar halverar ofta kostnaden jämfört med nya, enligt samma tidning.
Hela batterier blir avfall
Bakom de orimliga offerterna ligger en anvisning som Lupa- ja valvontavirasto publicerade den 3 juli. Enligt den blir även fullt fungerande batterier som konsumenten lämnar ifrån sig klassade som avfall, och mals ned till nytt råmaterial.
Använder en verkstad ändå sådan teknik i en reparation blir verkstaden själv batteritillverkare i lagens mening. Då krävs dyra typgodkännandetester och särskilda miljötillstånd. Myndigheten stödjer sig på EU:s batteriförordning och finsk avfallslagstiftning.
50 000 namn på ett dygn
Ett medborgarinitiativ öppnade för underskrifter måndagen den 31 augusti och hade redan tisdagskvällen samlat de 50 000 namn som krävs för riksdagsbehandling. Myndighetens webbplats kraschade under trycket, rapporterar Yle.
Riksdagsledamöterna Minna Reijonen och Atte Harjanne har dessutom lämnat in en skriftlig fråga till ansvarig minister, men någon snabb lösning blir det ändå inte. Haapala överväger att vänta med att lämna in initiativet till efter riksdagsvalet 2027, enligt Yle.
Samma regler gäller i Sverige
Batteriförordningen tillämpas i Sverige sedan den 18 augusti 2025, med en ny definition av producent och en egen kategori för elbilsbatterier, enligt Naturvårdsverket.
Skillnaden är att Sverige saknar motsvarande anvisning. Däremot ägs producentansvarsorganisationen FoRetur helt av Mobility Sweden, branschorganisationen för biltillverkare och importörer, enligt pressmeddelandet.
En fristående verkstad som vill åt en begagnad modul måste alltså gå via ett system som ägs av tillverkarnas egen organisation.
PS analys
Kostar reparationen nästan tre gånger mer än bilen är värd, blir den märkt som totalskadad i stället för att bli lagad då ingen vill lägga dessa fantasisummor på en reparation. Då blir bilen istället skrot, och på skroten blir batteriet avfall.
Det är just den stämpeln som gör modulerna svåra att återanvända. Regeln skapar alltså sitt eget flöde av avfallsbatterier. Sverige har samma förordning men ingen nedskriven tolkning.
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