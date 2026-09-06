867 000 kronor för att laga elbilen: "Vilken familj klarar det?"

Haapala visar i sin vide på sociala medier offerter på omkring 78 000 euro, eller cirka 867 000 kronor, för nya batterier till tre bilar av samma märke. Bilarna var enligt honom värda omkring 30 000 euro, eller cirka 333 000 kronor, styck.

Han säger följande till Maaseudun Tulevaisuus:

Vilken familjs ekonomi klarar att en två millimeter djup buckla i botten kräver en reparation för 78 000 euro? I praktiken skulle batterireparationerna pressas ned i den svarta sektorn. Ingen part vinner på det

Att använda begagnade batteridelar halverar ofta kostnaden jämfört med nya, enligt samma tidning.

Hela batterier blir avfall

Bakom de orimliga offerterna ligger en anvisning som Lupa- ja valvontavirasto publicerade den 3 juli. Enligt den blir även fullt fungerande batterier som konsumenten lämnar ifrån sig klassade som avfall, och mals ned till nytt råmaterial.

Använder en verkstad ändå sådan teknik i en reparation blir verkstaden själv batteritillverkare i lagens mening. Då krävs dyra typgodkännandetester och särskilda miljötillstånd. Myndigheten stödjer sig på EU:s batteriförordning och finsk avfallslagstiftning.