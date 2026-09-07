Det är en ”balansgång” hur ofta man ska kräva redovisning, säger ekokrimchef sedan en utredare gjort 726 egna aktieaffärer på fem år.
Polischefen om utredarens 726 aktieaffärer: "En balansgång"
726 aktieaffärer. Aktieköp och försäljningar som omslutit 165 miljoner kronor under fem år – alla utförda av en utredare av olaglig insiderhandel.
Dagens PS har tidigare skrivit om hur man i Norge blivit upprörd över hur en utredare på Økokrim gjort frekventa aktieaffärer – och ifrågasatt huruvida han utnyttjat kunskaper han fåt i tjänsten för sina affärer.
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Tolv affärer i månaden i fem år
726 aktieaffärer på fem år är dessutom ett hyfsat stort antal, motsvarande drygt tolv affärer i månaden i snitt, året runt i fem år.
Nu konstaterar Økokrim-chefen Pål Lønseth att det inte finns något krav på att registrera alla affärer.
”Anställda är inte skyldiga att registrera varje enskild aktie- eller värdepappershandel. Økokrim har därför inte kännedom om hur många affärer som har gjorts av Økokrims anställda sedan 2024”, skriver Økokrims chef Pål Lønseth i ett mejl till Dagens näringsliv.
Faktum är att Økokrim, i princip motsvarigheten till Ekobrottsmyndigheten i Sverige, endast haft aktieregister sedan hösten 2023.
Økokrim har tidigare uppgett att 51 anställda har registrerat aktieinnehav sedan början av 2024. Innan detta register infördes hade det inte funnits någon registrering av anställdas innehav.
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Ska registrera – en gång i månaden
Grovt sett genomfördes knappt hälften av den nu uppmärksammade utredarens affärer innan registret kom till – och registreringsskyldigheten gäller innehav, inte varje enskild affär, påpekar myndigheten.
”Enligt gällande riktlinjer är anställda skyldiga att registrera köp av aktier eller värdepapper inom en månad efter att de förvärvat äganderätten till en ny aktie eller ett nytt värdepapper”, skriver chefen för Økokrim.
”Registrering måste ske en månad efter köpet av aktien/värdepappret, oavsett om instrumentet ägs på registreringsdagen.”
Det innebär att Økokrim inte automatiskt har någon överblick över de affärer som görs mellan avräkningstillfällena.
”Det är sant att anställda inte behöver registrera alla aktietransaktioner. Men de måste uppdatera sina ägarintressen varje månad”, menar Pål Lønseth.
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”Måste finnas transparens”
Enligt Lønseth är tidsfristen på en månad en balansgång mellan Økokrims kontrollbehov och den ”administrativa börda” det skulle vara att uppdatera registret oftare.
Erling Grimstad, tidigare biträdande direktör på Økokrim, är kritisk till de liberala regler Økokrim har kring aktiehandel.
Grimstad menar att det ”måste finnas transparens kring alla affärer, och tidpunkten då affärerna gjordes, ända ner till datum och tid” för att säkerställa etiska regler och opartiskhet.
”Det kräver en helt öppen bok med översikt över vilka affärer som har gjorts och när – om man ska ha förtroende för att ledningen har kontroll över vad som köps och säljs och om det kan påverka opartiskheten hos de anställda som handlar”, menar Grimstad.
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