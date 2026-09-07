Polischefen om utredarens 726 aktieaffärer: "En balansgång"

Ska registrera – en gång i månaden

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Grovt sett genomfördes knappt hälften av den nu uppmärksammade utredarens affärer innan registret kom till – och registreringsskyldigheten gäller innehav, inte varje enskild affär, påpekar myndigheten.

”Enligt gällande riktlinjer är anställda skyldiga att registrera köp av aktier eller värdepapper inom en månad efter att de förvärvat äganderätten till en ny aktie eller ett nytt värdepapper”, skriver chefen för Økokrim.

”Registrering måste ske en månad efter köpet av aktien/värdepappret, oavsett om instrumentet ägs på registreringsdagen.”

Det innebär att Økokrim inte automatiskt har någon överblick över de affärer som görs mellan avräkningstillfällena.

”Det är sant att anställda inte behöver registrera alla aktietransaktioner. Men de måste uppdatera sina ägarintressen varje månad”, menar Pål Lønseth.

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Økokrim har haft ett aktieregister sedan hösten 2023 men det är ganska lätt för utredare och andra att runda och göra ett stort antal aktieaffärer. (Foto: Terje Pedersen /NTB-TT)

”Måste finnas transparens”

Enligt Lønseth är tidsfristen på en månad en balansgång mellan Økokrims kontrollbehov och den ”administrativa börda” det skulle vara att uppdatera registret oftare.

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Erling Grimstad, tidigare biträdande direktör på Økokrim, är kritisk till de liberala regler Økokrim har kring aktiehandel.

Grimstad menar att det ”måste finnas transparens kring alla affärer, och tidpunkten då affärerna gjordes, ända ner till datum och tid” för att säkerställa etiska regler och opartiskhet.

”Det kräver en helt öppen bok med översikt över vilka affärer som har gjorts och när – om man ska ha förtroende för att ledningen har kontroll över vad som köps och säljs och om det kan påverka opartiskheten hos de anställda som handlar”, menar Grimstad.

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