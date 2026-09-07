Detaljhandelsjätten Next vinner viktig seger. Efter att ha överklagat får man rätt i domstol att det är okej att betala olika lön som princip.
Domstol slår fast: Okej att betala olika löner
Börsnoterade detaljhandelsjätten Next har vunnit ett överklagande gällande lika lön, vilket ger företaget rätt att betala lagerarbetare mer i lön än vad man betalar butikspersonalen.
Företaget hade, som alla arbetsgivare alltid gör, varnat för att en förlust skulle innebära ”ett hårt slag mot sysselsättningen inom brittisk detaljhandel”.
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Upphäver tidigare dom
Den högre instansen inom arbetsrätt, Employment Appeal Tribunal, EAT, har dömt till företags fördel. Därmed upphäver EAT en tidigare dom.
Det var i augusti 2024 som 3 500 nuvarande och tidigare anställda hos Nex vann en sex år lång rättslig strid mot företaget.
Arbetsdomstolen konstaterade då att den lägre timlön som betalades butikspersonalen – där majoriteten är kvinnor – jämfört med lagerpersonalen, vilken domineras av män, var könsdiskriminering.
Leigh Day, advokatbyrån som företräder de anställda konstaterade glatt att domen skulle kosta Next åtminstone motsvarande 390 miljoner kronor, skriver City AM.
”Centralt för arbetsmarknaden”
Next överklagade och får nu rätt i högre instans. Enligt Next innebär det att domstolen ”bekräftar en princip som är central för en välfungerande arbetsmarknad: att arbetsgivare måste kunna betala den lön som krävs för att rekrytera den personal de behöver, och att detta inte medför en skyldighet att höja lönen för andra anställda när det saknas skäl för det.”
”Denna dom kommer vid rätt tidpunkt; den brittiska ekonomin är i desperat behov av jobb, och en förlust i detta överklagande hade varit ett hårt slag mot sysselsättningen inom brittisk detaljhandel”, tillägger företaget.
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”Ingen total seger för Next”
Det är dock ingen total seger för Next, konstaterar advokatbyrån Leigh Day i en kommentar.
Domstolen slår fast att butiksanställda och lagerarbetare utför arbete av lika värde. EAT har dessutom fastställt den lägre domstolens bedömning att Next inte kunnat motivera lägre ersättning för nattarbete och övertid.
Dessutom står konstaterandet att Next underlåtit att erbjuda betalda pauser för butiksanställda fast.
Dessa punkter tänker dock Next söka prövningstillstånd till allra högsta instans för att lyckas få en dom som är med företaget.
Elizabeth George, delägare på Leigh Day, säger att man kommer att överklaga den nya domen om grundlönen.
Leigh Day har dessutom lämnat in krav gällande lika lön mot Asda, Tesco, Sainsbury’s, Morrisons och Co-op, för sammanlagt mer än 100 000 anställdas räkning.
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