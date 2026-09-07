Domstol slår fast: Okej att betala olika löner

Företaget hade, som alla arbetsgivare alltid gör, varnat för att en förlust skulle innebära ”ett hårt slag mot sysselsättningen inom brittisk detaljhandel”.

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Upphäver tidigare dom

Den högre instansen inom arbetsrätt, Employment Appeal Tribunal, EAT, har dömt till företags fördel. Därmed upphäver EAT en tidigare dom.

Det var i augusti 2024 som 3 500 nuvarande och tidigare anställda hos Nex vann en sex år lång rättslig strid mot företaget.

Arbetsdomstolen konstaterade då att den lägre timlön som betalades butikspersonalen – där majoriteten är kvinnor – jämfört med lagerpersonalen, vilken domineras av män, var könsdiskriminering.

Leigh Day, advokatbyrån som företräder de anställda konstaterade glatt att domen skulle kosta Next åtminstone motsvarande 390 miljoner kronor, skriver City AM.

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