Toppchefens lösning: "Sänk lönerna – arbeta gratis"

I en debattartikel förespråkar Nikolas Stihl bland annat att arbetstiden utökas med 14 procent i industrin, från nuvarande 35 timmar i veckan till 40 – men utan ett öre extra i lön.

”Den tyska ekonomin har befunnit sig i krisläge i flera år. Förutsättningen för att övervinna den ihållande tillväxtsvagheten är bättre ramvillkor”, skriver Stihl, vars företag förra året omsatte 5,48 miljarder euro med drygt 20 000 anställda globalt.

Företaget grundades av Andreas Stihl 1926 och firar alltså i år sitt 100-årsjubileum.

Nikolas Stihl, sonson till grundaren, menar att det krävs radikala åtgärder och då ingår att alla arbetare skulle jobba gratis en åttondel av arbetsveckan.

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”Förlorar 15 000 industrijobb i månaden”

”Läget för den tyska ekonomin är allvarligt, mycket allvarligt. Under de senaste åtta åren har vi förlorat omkring 15 procent av vår industriproduktion. Månad efter månad förlorar Tyskland cirka 15 000 industrijobb”, skriver Stihl hos Euronews.

Även om geopolitiska spänningar, amerikanska tullar och aggressiv kinesisk industripolitik tynger företagen, menar Nikolas Stihl att löner och skatter är det allvarligaste problemet.

”En överreglerad ekonomi, höga energikostnader, höga arbetskostnader, höga skatter samt en sjunkande utbildnings- och kompetensnivå”, listar Stihl som bromsklossar för Tyskland.

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