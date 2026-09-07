En arbetsvecka där arbetarna jobbar 40 timmar i stället för 35 men gratis de sista fem timmarna. Lösningen för Tyskland enligt toppchef.
Toppchefens lösning: "Sänk lönerna – arbeta gratis"
Motorsågsföretaget Stihl är världsledande i sin bransch. Nu är det motorsågen styrelseordföranden Nikolas Stihl vill ta till även för att göra tillvaron bättre för Tyskland, företagen och den tyska ekonomin.
I en debattartikel förespråkar Nikolas Stihl bland annat att arbetstiden utökas med 14 procent i industrin, från nuvarande 35 timmar i veckan till 40 – men utan ett öre extra i lön.
”Den tyska ekonomin har befunnit sig i krisläge i flera år. Förutsättningen för att övervinna den ihållande tillväxtsvagheten är bättre ramvillkor”, skriver Stihl, vars företag förra året omsatte 5,48 miljarder euro med drygt 20 000 anställda globalt.
Företaget grundades av Andreas Stihl 1926 och firar alltså i år sitt 100-årsjubileum.
Nikolas Stihl, sonson till grundaren, menar att det krävs radikala åtgärder och då ingår att alla arbetare skulle jobba gratis en åttondel av arbetsveckan.
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”Förlorar 15 000 industrijobb i månaden”
”Läget för den tyska ekonomin är allvarligt, mycket allvarligt. Under de senaste åtta åren har vi förlorat omkring 15 procent av vår industriproduktion. Månad efter månad förlorar Tyskland cirka 15 000 industrijobb”, skriver Stihl hos Euronews.
Även om geopolitiska spänningar, amerikanska tullar och aggressiv kinesisk industripolitik tynger företagen, menar Nikolas Stihl att löner och skatter är det allvarligaste problemet.
”En överreglerad ekonomi, höga energikostnader, höga arbetskostnader, höga skatter samt en sjunkande utbildnings- och kompetensnivå”, listar Stihl som bromsklossar för Tyskland.
”Större arbetsvolym krävs”
För Stihl är den avgörande frågan att öka arbetsvolymen, det vill säga att arbetare och tjänstepersoner måste arbetar mer.
”Om vi vill bevara vårt välstånd och bibehålla en hög nivå på sociala förmåner, måste den totala arbetsvolymen i ekonomin öka. En större arbetsvolym stärker den ekonomiska produktionen. I den bemärkelsen handlar debatten om mer arbete om att bevara vårt välstånd, och absolut inte om att anställda skulle vara lata.”
Stihl förespråkar även att sjuklön ska betalas ut först från den andra sjukdagen och att möjligheten till sjukanmälan via telefon ska slopas.
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Fem timmar mer i veckan – utan lön
”Vi har inte längre det produktivitetsförsprång gentemot våra främsta konkurrenter som tidigare motiverade våra höga arbetskostnader. Därför förespråkar jag en utökning av den veckovisa arbetstiden till 40 timmar, utan någon lönekompensation”, menar Nicolas Stihl inför de avtalsförhandlingar som inleds för metall- och elindustrin i oktober.
I dag är den avtalade normalarbetstiden 35 timmar i veckan i dessa branscher.
För att allmänheten ska kunna ta sig an de kommande utmaningarna krävs ”en skoningslös genomlysning av nuläget”, följt av en övergripande plan som redogör för vilka förändringar människor kan förvänta sig.
”Det är dags att agera beslutsamt”, säger Nikolas Stihl. I vilken grad detta gäller andra än anställda framgår inte av debattartikeln.