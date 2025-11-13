Dagens PS
Nya siffror: Så lång tid tar det att sälja bostad där du bor

Bostäder i Skellefteå i Västerbottens län, där försäljningen nu går trögare än vanligt med tydligt längre väntetider.
Bostäder i Skellefteå i Västerbottens län, där försäljningen nu går trögare än vanligt med tydligt längre väntetider. (Foto: TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Säljtiderna fortsätter att öka på bostadsmarknaden. Nya siffror visar att det nu tar betydligt längre tid att få sin bostad såld – och skillnaderna i landet är större än på flera år.

Efter en sommar där fler spekulanter dök upp på visningarna hade många mäklare hoppats på ett mer fartfyllt höstläge. Aktiviteten såg lovande ut, intresset var på väg upp och signalerna pekade åt rätt håll.

Men den ökade nyfikenheten har inte omvandlats till snabbare affärer. Budgivningarna tar tid och besluten dröjer, ett läge mäklare beskriver som ”trögare än vanligt”.

Och statistiken bekräftar bilden. Hemnets färska kartläggning visar att försäljningstiderna fortsätter att stiga i stora delar av landet. Intresset finns, men köparna håller igen. Frågan är nu: var går det trögast att sälja, och varför?

Långsammare marknad

Det tar nu i snitt 35 dagar att sälja en bostad i Sverige, enligt Hemnets genomgång. Det är en ökning med en vecka jämfört med samma period förra året och ett tydligt tecken på att både köpare och säljare rör sig mer försiktigt.

Lägenheter säljs i snitt på 31 dagar, upp från 25 dagar i fjol. För villor är medianen 42 dagar, jämfört med 31 dagar förra året. Två av tre bostadsbytare uppger dessutom att de vill sälja först och köpa sedan, något som bromsar hela marknaden.

Mäklare
Trots fler besökare går försäljningarna trögt (Foto: Lars Pehrson/SvD/Henrik Montgomery/TT)
Stora skillnader i landet

Trots längre säljtider säljs det samtidigt ovanligt många villor, vilket paradoxalt nog har gjort att villautbudet minskar. Men många av de objekt som faktiskt byter ägare har legat ute länge, vilket fortsätter att dra upp snittet.

Skillnaderna mellan länen är stora. Stockholm är snabbast i landet, medan Kronoberg sticker ut med landets längsta säljtider för lägenheter – hela 112 dagar.

Så här läser du siffrorna:

Först anges antal dagar det tar att sälja lägenhet och hus i varje län, följt av förändringen jämfört med samma period förra året.

Exempel: Lgh 51 (+15), Hus 42 (+6) betyder att lägenheter säljs på 51 dagar – 15 dagar längre än i fjol – medan hus säljs på 42 dagar, 6 dagar längre än förra året.

Här är hela listan över säljtider (aug–okt 2025):

Blekinge: Lgh 51 (+15), Hus 42 (+6)
Dalarna: 43 (+9), 53 (+13)
Gotland: 39 (+8), 47 (+9)
Gävleborg: 52 (+13), 61 (+18)
Halland: 54 (+11), 36 (+5)
Jämtland: 37 (±0), 63 (+26)
Jönköping: 49 (+14), 49 (+14)
Kalmar: 86 (+41), 45 (+5)
Kronoberg: 112 (+31), 65 (+18)
Norrbotten: 25 (–1), 33 (–2)
Skåne: 44 (+10), 44 (+13)
Stockholm: 22 (+3), 30 (+6)
Södermanland: 55 (+9), 58 (+20)
Uppsala: 31 (+5), 36 (+7)
Värmland: 55 (+14), 58 (+12)
Västerbotten: 48 (+21), 38 (+9)
Västernorrland: 41 (+9), 52 (+7)
Västmanland: 35 (+11), 32 (+5)
Västra Götaland: 36 (+7), 43 (+12)
Örebro: 52 (+17), 46 (+11)
Östergötland: 47 (+9), 39 (+9)
Riket: 31 (+6), 42 (+9)

“Även om bostadsmarknaden nu på flera håll återhämtar sig fortsätter säljtiderna att öka. Det speglar en viss försiktighet som fortfarande präglar marknaden generellt”, säger Hemnets marknadsanalytiker Erik Holmberg.

I en intervju i PS Studio beskriver Holmberg läget som ”lite ljusare än i våras men fortfarande spretigt”, och att återhämtningen tappade fart efter vårens tullkaos.

Viktigt att planera

För den som ska sälja innebär utvecklingen att det blivit viktigare att planera sin affär. Den som köper innan man säljer kan behöva mer tidsmarginal, särskilt i län med långa väntetider.

“Planerar man att köpa innan man säljer kan det vara klokt att ha god tid till utflyttning, för att ta höjd för att det ofta tar ett bra tag att få sin bostad såld”, säger Holmberg.

Säljtiderna baseras på medianantalet dagar bostaden ligger ute på Hemnet innan försäljning. Nyproduktion ingår inte i statistiken.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.

