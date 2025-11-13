Säljtiderna fortsätter att öka på bostadsmarknaden. Nya siffror visar att det nu tar betydligt längre tid att få sin bostad såld – och skillnaderna i landet är större än på flera år.
Nya siffror: Så lång tid tar det att sälja bostad där du bor
Mest läst i kategorin
Miljonär och olycklig: "Jag arbetar för ingenting"
Han har inga skulder och över en miljon dollar på kontot. Men inte är han lycklig för det. Huruvida pengar kan köpa lycka råder det delade meningar om. Rika människor är lyckligare, konstaterade Adrian Wooldridge, affärskrönikör på Bloomberg, i fjol. 37-årige Jack från Oregon är dock ett bevis på motsatsen. Trots ekonomisk frihet känner han …
Nu har avståndet mellan Sverige och Spanien krympt
Det är inte längre bara pensionärer som lämnar Sverige för livet i värmen. En ny våg av svenskar söker sig söderut. “Avståndet mellan Sverige och Spanien har i praktiken krympt”, säger vd:n. Att Spanien är populärt bland svenskar är ingen nyhet. Landet är världens näst mest besökta land och det är helst dit svenskarna reser …
Nya normen: Jobb i stället för pension
Allt fler väljer att jobba vidare efter 65. Det visar en ny rapport från Pensionsmyndigheten, som konstaterar att svenskar födda på 1950-talet stannar kvar i arbetslivet betydligt längre än 40-talisterna. Regeringen vill att fler ska jobba längre. Därför har pensionsåldrarna höjts, skatten för äldre arbetare sänkts och reglerna i trygghetssystemen justerats. Och svenskarna har lyssnat. …
Snart jul – och 3 000 kronor fattigare
Svenskarnas bankkonton får snart jobba hårt. En ny undersökning visar hur mycket svenskarna planerar att spendera på julklappar. Svenskarna håller hårt i plånboken, trots att ekonomin visar tecken på återhämtning. Men inför jul riskerar ”känslan av att behöva skapa en perfekt högtid” att slå åt andra hållet. För många blir december en dyr och stressig …
Bara två kommuner kvar – så illa är det för singelköpare
Singlar möter tuffa villkor på bostadsmarknaden. Nya siffror visar hur långt inkomsten räcker för den som köper bostad själv. Hemnet har räknat på förutsättningarna, och resultatet visar att det bara finns två kommuner där en ensam köpare klarar ett husköp. Så långt räcker inkomsten för singelköpare En medianlön på 37 000 ger ett låneutrymme på …
Efter en sommar där fler spekulanter dök upp på visningarna hade många mäklare hoppats på ett mer fartfyllt höstläge. Aktiviteten såg lovande ut, intresset var på väg upp och signalerna pekade åt rätt håll.
Men den ökade nyfikenheten har inte omvandlats till snabbare affärer. Budgivningarna tar tid och besluten dröjer, ett läge mäklare beskriver som ”trögare än vanligt”.
Och statistiken bekräftar bilden. Hemnets färska kartläggning visar att försäljningstiderna fortsätter att stiga i stora delar av landet. Intresset finns, men köparna håller igen. Frågan är nu: var går det trögast att sälja, och varför?
Missa inte: LF: Så mycket kommer bostadspriserna stiga. Dagens PS
Långsammare marknad
Det tar nu i snitt 35 dagar att sälja en bostad i Sverige, enligt Hemnets genomgång. Det är en ökning med en vecka jämfört med samma period förra året och ett tydligt tecken på att både köpare och säljare rör sig mer försiktigt.
Lägenheter säljs i snitt på 31 dagar, upp från 25 dagar i fjol. För villor är medianen 42 dagar, jämfört med 31 dagar förra året. Två av tre bostadsbytare uppger dessutom att de vill sälja först och köpa sedan, något som bromsar hela marknaden.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Stora skillnader i landet
Trots längre säljtider säljs det samtidigt ovanligt många villor, vilket paradoxalt nog har gjort att villautbudet minskar. Men många av de objekt som faktiskt byter ägare har legat ute länge, vilket fortsätter att dra upp snittet.
Skillnaderna mellan länen är stora. Stockholm är snabbast i landet, medan Kronoberg sticker ut med landets längsta säljtider för lägenheter – hela 112 dagar.
Så här läser du siffrorna:
Först anges antal dagar det tar att sälja lägenhet och hus i varje län, följt av förändringen jämfört med samma period förra året.
Exempel: Lgh 51 (+15), Hus 42 (+6) betyder att lägenheter säljs på 51 dagar – 15 dagar längre än i fjol – medan hus säljs på 42 dagar, 6 dagar längre än förra året.
Här är hela listan över säljtider (aug–okt 2025):
Blekinge: Lgh 51 (+15), Hus 42 (+6)
Dalarna: 43 (+9), 53 (+13)
Gotland: 39 (+8), 47 (+9)
Gävleborg: 52 (+13), 61 (+18)
Halland: 54 (+11), 36 (+5)
Jämtland: 37 (±0), 63 (+26)
Jönköping: 49 (+14), 49 (+14)
Kalmar: 86 (+41), 45 (+5)
Kronoberg: 112 (+31), 65 (+18)
Norrbotten: 25 (–1), 33 (–2)
Skåne: 44 (+10), 44 (+13)
Stockholm: 22 (+3), 30 (+6)
Södermanland: 55 (+9), 58 (+20)
Uppsala: 31 (+5), 36 (+7)
Värmland: 55 (+14), 58 (+12)
Västerbotten: 48 (+21), 38 (+9)
Västernorrland: 41 (+9), 52 (+7)
Västmanland: 35 (+11), 32 (+5)
Västra Götaland: 36 (+7), 43 (+12)
Örebro: 52 (+17), 46 (+11)
Östergötland: 47 (+9), 39 (+9)
Riket: 31 (+6), 42 (+9)
“Även om bostadsmarknaden nu på flera håll återhämtar sig fortsätter säljtiderna att öka. Det speglar en viss försiktighet som fortfarande präglar marknaden generellt”, säger Hemnets marknadsanalytiker Erik Holmberg.
I en intervju i PS Studio beskriver Holmberg läget som ”lite ljusare än i våras men fortfarande spretigt”, och att återhämtningen tappade fart efter vårens tullkaos.
Läs också: Fler tittar – färre köper: “Trögare än vanligt”. Dagens PS
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Viktigt att planera
För den som ska sälja innebär utvecklingen att det blivit viktigare att planera sin affär. Den som köper innan man säljer kan behöva mer tidsmarginal, särskilt i län med långa väntetider.
“Planerar man att köpa innan man säljer kan det vara klokt att ha god tid till utflyttning, för att ta höjd för att det ofta tar ett bra tag att få sin bostad såld”, säger Holmberg.
Säljtiderna baseras på medianantalet dagar bostaden ligger ute på Hemnet innan försäljning. Nyproduktion ingår inte i statistiken.
För den som vill läsa mer om hur man lyckas som säljare kan vi slå ett slag för: Sälja bostad – här är tipsen för att få ut det mesta av affären!
Läs även: Handelsbanken: Byggandet och bostadspriserna vänder upp. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.
Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Nu åker även Londons elbilar på trängselskatt
I Stockholm råder sedan tidigare inget undantag för trängselskatt för elbilar, avgiften är densamma oavsett drivmedel, och nu drabbas elbilsägare även av straffavgiften i Storbritanniens huvudstad. Det är Londons borgmästare Sadiq Kahn som har bestämt att den dagliga trängselavgiften för elbilar ska vara 13,50 pund, motsvarande 167 kronor, och 9 pund (111, 50 kronor) för elektriska …
Nya siffror: Så lång tid tar det att sälja bostad där du bor
Säljtiderna fortsätter att öka på bostadsmarknaden. Nya siffror visar att det nu tar betydligt längre tid att få sin bostad såld – och skillnaderna i landet är större än på flera år. Efter en sommar där fler spekulanter dök upp på visningarna hade många mäklare hoppats på ett mer fartfyllt höstläge. Aktiviteten såg lovande ut, …
Därför är miljonärerna rika – och olyckliga
Innebär rikedom trygghet, frihet och lycka? Kanske. Ändå känner sig förvånansvärt många med miljoninkomster både fast, stressade och tomma. “Jag kämpar med en känsla av syfteslöshet nu”, sa den 37-årige miljonären Jack häromdagen.? ”Allt jag kunde tänka var: Är det här allt?”, tillade den rika investeraren Sahil Bloom. “Allt eftersom tiden gick kunde jag inte …
Affärsmodellen: ”De tar betalt för det de har fått betalt för”
Ekonomiska förvaltare tjänar upp till 133 miljoner kronor på att sälja information som de redan fått betalt för att hantera, det hävdar Mäklarsamfundet i en ny rapport. Att bostadsrättsföreningar lägger ut den ekonomiska förvaltningen på entreprenad är idag närmast norm, förutom möjligen i mycket små föreningar.? En av uppgifterna är att tillhandahålla information från och …
Jobba längre – och då ska du undvika ISK
Fler svenskar fortsätter att jobba efter 65. Och helt märkligt är väl inte det; att gå tidigare i pension kan kosta – mycket.? Samtidigt som normen kring pensionen håller på att förändras visar nya siffror att det kan löna sig att välja löneväxling framför ISK. Ja, åtminstone för vissa.? Snart lägger vi ännu en händelserik …