Nya siffror: Så lång tid tar det att sälja bostad där du bor

Stora skillnader i landet

Trots längre säljtider säljs det samtidigt ovanligt många villor, vilket paradoxalt nog har gjort att villautbudet minskar. Men många av de objekt som faktiskt byter ägare har legat ute länge, vilket fortsätter att dra upp snittet.

Skillnaderna mellan länen är stora. Stockholm är snabbast i landet, medan Kronoberg sticker ut med landets längsta säljtider för lägenheter – hela 112 dagar.

Så här läser du siffrorna:

Först anges antal dagar det tar att sälja lägenhet och hus i varje län, följt av förändringen jämfört med samma period förra året.

Exempel: Lgh 51 (+15), Hus 42 (+6) betyder att lägenheter säljs på 51 dagar – 15 dagar längre än i fjol – medan hus säljs på 42 dagar, 6 dagar längre än förra året.

Här är hela listan över säljtider (aug–okt 2025):

Blekinge: Lgh 51 (+15), Hus 42 (+6)

Dalarna: 43 (+9), 53 (+13)

Gotland: 39 (+8), 47 (+9)

Gävleborg: 52 (+13), 61 (+18)

Halland: 54 (+11), 36 (+5)

Jämtland: 37 (±0), 63 (+26)

Jönköping: 49 (+14), 49 (+14)

Kalmar: 86 (+41), 45 (+5)

Kronoberg: 112 (+31), 65 (+18)

Norrbotten: 25 (–1), 33 (–2)

Skåne: 44 (+10), 44 (+13)

Stockholm: 22 (+3), 30 (+6)

Södermanland: 55 (+9), 58 (+20)

Uppsala: 31 (+5), 36 (+7)

Värmland: 55 (+14), 58 (+12)

Västerbotten: 48 (+21), 38 (+9)

Västernorrland: 41 (+9), 52 (+7)

Västmanland: 35 (+11), 32 (+5)

Västra Götaland: 36 (+7), 43 (+12)

Örebro: 52 (+17), 46 (+11)

Östergötland: 47 (+9), 39 (+9)

Riket: 31 (+6), 42 (+9)

“Även om bostadsmarknaden nu på flera håll återhämtar sig fortsätter säljtiderna att öka. Det speglar en viss försiktighet som fortfarande präglar marknaden generellt”, säger Hemnets marknadsanalytiker Erik Holmberg.

I en intervju i PS Studio beskriver Holmberg läget som ”lite ljusare än i våras men fortfarande spretigt”, och att återhämtningen tappade fart efter vårens tullkaos.

Viktigt att planera

För den som ska sälja innebär utvecklingen att det blivit viktigare att planera sin affär. Den som köper innan man säljer kan behöva mer tidsmarginal, särskilt i län med långa väntetider.

“Planerar man att köpa innan man säljer kan det vara klokt att ha god tid till utflyttning, för att ta höjd för att det ofta tar ett bra tag att få sin bostad såld”, säger Holmberg.

Säljtiderna baseras på medianantalet dagar bostaden ligger ute på Hemnet innan försäljning. Nyproduktion ingår inte i statistiken.

För den som vill läsa mer om hur man lyckas som säljare kan vi slå ett slag för: Sälja bostad – här är tipsen för att få ut det mesta av affären!

