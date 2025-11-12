Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

LF: Så mycket kommer bostadspriserna stiga 

Bostadspriserna kommer stiga
Bostadspriserna kommer stiga, tror både svenskarna och Länsförsäkringar (Foto: Claudio Bresciani/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Optimismen lever vidare på bostadsmarknaden. Fyra av tio svenskar tror att bostadspriserna kommer att stiga under det kommande året. Det tror även Länsförsäkringar. 

Det finns en “fortsatt stark tilltro till stigande bostadspriser” bland svenskarna, konstaterar Länsförsäkringar i sin Boprisbarometer. 

Efter en lugn period ser man dessutom tecken på ökad aktivitet. 

“Stiger med 5-6 procent”

“Efter en tid på tomgång börjar bostadsmarknaden nu växla upp igen. Fler svenskar ger sig ut på visningar och på orter med stark arbetsmarknad syns tydliga prisuppgångar”, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, i ett pressmeddelande

Han tror att fler områden kommer att följa efter under vintern och att bostadspriserna stiger med 5-6 procent under 2026, vilket är en prognos lik den som nyligen gavs av Handelsbanken

Större framtidstro bland unga

Enligt rapporten tror 43 procent av svenskarna att bostadspriserna kommer att stiga det kommande året. Sju procent tror på sjunkande priser, medan 45 procent tror att priserna blir oförändrade.

Optimismen är starkast i Norra Mellansverige, där barometern ligger på 45 procent. Svagast är den i Småland och på Öarna, där den ligger på 29. 

Bland yngre under 29 år är tilltron störst – deras Boprisbarometer ligger på 42 procent.

Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringa
Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar (Foto: Länsförsäkringar)

Lägre räntor och högre löner ger skjuts

Den positiva trenden förklaras bland annat av lägre räntor och bättre privatekonomi.

”Räntorna har mer än halverats från toppnivåerna och utsikterna har stabiliserats, vilket ger hushållen större trygghet”, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Han pekar också på att svenskarna får mer i plånboken tack vare fortsatta löneökningar och sänkta skatter – faktorer som kan få fler att våga flytta.

bostadspriserLänsförsäkringarPrognos
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

