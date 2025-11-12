Dagens PS
Handelsbanken: Byggandet och bostadspriserna vänder upp

Handelsbanken
Handelsbanken räknar med stigande bostadspriser nästa år och att bostadsbyggandet gradvis vänder upp. (Foto: Hasse Holmberg/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Enligt Handelsbanken ljusnar det på bostadsmarknaden med stigande priser nästa år och byggandet vänder upp.

”Vi ser en ljusning för både hushåll och fastighetsägare”, säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman.

Enligt bankens nya fastighetsrapport stärks byggkonjunkturen gradvis och upprustningen av totalförsvaret skyndar på utvecklingen med byggande av skyddsrum, hamnar och utbildningsanläggningar. Läs mer om det här.

Handelsbanken: Det höjer stämningsläget

”Den generella bostadsbristen i landet har dock minskat och befolkningstillväxten bromsar in, vilket begränsar uppgången i bostadsbyggandet”, säger Nyman.

Hushållens köpkraft stärks när svensk ekonomi får ett uppsving och bostadspriserna stiger under 2026, enligt prognosen.

”Minskad osäkerhet kring tullhöjningar, inflation och räntor bäddar för bättre stämningsläge även på bostadsmarknaden och bland svenska fastighetsbolag”, enligt Handelsbankens chefsekonom.

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

28 okt. 2025

Prognosen: Så mycket stiger bopriserna

Under nästa år tror den svenska storbanken att bostadspriserna går upp med cirka 6 procent tack vare ökade inkomster, lägre räntor och regeringen planerade förändringar av bolånetaket och amorteringskraven.

Detta leder i sin tur till ökad aktivitet i bostadsförsäljningar, även om många hushåll har det fortsatt tufft, särskilt för unga vuxna som har svårt att få råd med bostadsköp i storstäderna, konstaterar Handelsbanken som förklarar att bostadsbristen i landet sjunkit och att mindre än hälften av de svenska kommunerna (44 procent) i dag uppger att det råder underskott på bostäder.

Störst bostadsbrist i Norrland

”Men de regionala förutsättningarna skiljer sig åt, där exempelvis var tredje Norrlandskommun uppger bostadsbrist. I storstadsregioner uppger 60 procent av kommunerna underskott på bostäder. Samtidigt pressar höga bygg- och driftskostnader hyror och avgifter uppåt – inte minst för bostäder med fjärrvärme”, heter det i pressmeddelandet.

Bostadsrättsföreningar tampas med snabbt stigande kostnader för fjärrvärme. Omkring 90 procent av BRF:erna har fjärrvärme som energikälla.

Samtidigt pågår upprustning av VA-system, där såväl investeringsbehov som taxorna skiljer sig kraftigt åt mellan kommunerna.

”Vi räknar med att höga driftskostnader fortsätter att ge tryck upp på hyrorna för både hyreslägenheter och bostadsrätter de kommande åren ”, säger Helena Bornevall, senior makroekonom på Handelsbanken.

När det kommer till räntorna uppges dessa ha stabiliserats. Allt fler hushåll väljer kort räntebindning på sina bolån trots de gångna årens plötsligt stigande räntor. 

Rörliga boräntor antas ha bottnat

Handelsbankens prognos är att rörliga boräntor har bottnat och att bundna stiger svagt framöver.

”Även om vår prognos talar för något lägre kostnad för rörlig boränta än för bundna, sett över motsvarande löptid, kan längre räntebindning vara en bra försäkring”, säger Helena Bornevall.

Totalt sett väntas boendeutgifterna, det vill säga amorteringar, ränteutgifter, uppvärmning och andra omkostnader, förbli förhållandevis stabila i förhållande till inkomsterna framöver.

Läs också: Optimismen sprider sig – men räntekylan kan snabbt slå till DagensPS

Missa inte: Villaägarna pressar regeringen: Gör om, gör rätt! DagensPS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Nyhetsreporter som bevakar börs, privatekonomi, näringslivsnyheter och världspolitik.

