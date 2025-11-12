Enligt Handelsbanken ljusnar det på bostadsmarknaden med stigande priser nästa år och byggandet vänder upp.
Handelsbanken: Byggandet och bostadspriserna vänder upp
Mest läst i kategorin
Förändrad a-kassa påverkar arbetslösheten
De nya villkoren i arbetslöshetsförsäkringen får effekt på arbetslösheten. Om än marginellt. Det konstaterar Arbetsförmedlingen. ”Antalet inskrivna arbetslösa påverkas av den nya arbetslöshetsförsäkringen som infördes den 1 oktober”, skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande där det framgår att 357 000 personer var inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i slutet av oktober. Antalet inskrivna arbetslösa påverkas av …
Ryssland kan tvingas uppleva ett nytt 1990-tal
På 1990-talet rådde det vilda västern i rysk ekonomi efter att Sovjetunionen övergick i en marknadsekonomi. Nu tyder en del på att vissa aspekter kan återkomma. Den ryska ekonomin pressas hårt av krigets kostnader, västliga sanktioner och stigande räntor. Samtidigt visar stora delar av industrin utanför försvarssektorn tecken på stagnation. Enligt en tidigare rådgivare till …
Trump vill dela med sig: Tullåterbäring på 2 000 dollar
Donald Trump utlovar pengar tillbaka till folket – men hur tullåterbäringen på 2 000 dollar ska bli verklighet är fortfarande oklart. President Donald Trump har återigen rört om i grytan med sin handelspolitik. I ett inlägg på Truth Social lovade presidenten att tullarna på utländska varor ska ge en “utdelning” på minst 2 000 dollar …
Billigare banklån för gröna företag
Banker inom eurozonen börjar erbjuda banklån på mer förmånliga villkor till gröna företag med bättre klimatprestanda, skriver ECB. Det är i Europeiska centralbankens, ECB, blogg som man nu skriver om förändringarna i bankers attityd mot bättre villkor till gröna företag och att bankerna även kan straffa förorenande företag. ECB har i flera år drivit på …
Därför lyfter börsens globala marknader
Senaten i USA har tagit ett första steg mot att få ett slut på den nedstängda statsapparaten, vilket får globala aktiemarknader att studsa upp. Som Dagens PS rapporterat under måndagsmorgonen med hänvisning till CNBC kan dödläget i USA:s statsapparat vara på väg att upplösas. Strateger har enligt den amerikanska nyhetskanalen förklarat att aktiemarknaderna välkomnar ett …
”Vi ser en ljusning för både hushåll och fastighetsägare”, säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman.
Enligt bankens nya fastighetsrapport stärks byggkonjunkturen gradvis och upprustningen av totalförsvaret skyndar på utvecklingen med byggande av skyddsrum, hamnar och utbildningsanläggningar. Läs mer om det här.
Handelsbanken: Det höjer stämningsläget
”Den generella bostadsbristen i landet har dock minskat och befolkningstillväxten bromsar in, vilket begränsar uppgången i bostadsbyggandet”, säger Nyman.
Hushållens köpkraft stärks när svensk ekonomi får ett uppsving och bostadspriserna stiger under 2026, enligt prognosen.
”Minskad osäkerhet kring tullhöjningar, inflation och räntor bäddar för bättre stämningsläge även på bostadsmarknaden och bland svenska fastighetsbolag”, enligt Handelsbankens chefsekonom.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Prognosen: Så mycket stiger bopriserna
Under nästa år tror den svenska storbanken att bostadspriserna går upp med cirka 6 procent tack vare ökade inkomster, lägre räntor och regeringen planerade förändringar av bolånetaket och amorteringskraven.
Detta leder i sin tur till ökad aktivitet i bostadsförsäljningar, även om många hushåll har det fortsatt tufft, särskilt för unga vuxna som har svårt att få råd med bostadsköp i storstäderna, konstaterar Handelsbanken som förklarar att bostadsbristen i landet sjunkit och att mindre än hälften av de svenska kommunerna (44 procent) i dag uppger att det råder underskott på bostäder.
Störst bostadsbrist i Norrland
”Men de regionala förutsättningarna skiljer sig åt, där exempelvis var tredje Norrlandskommun uppger bostadsbrist. I storstadsregioner uppger 60 procent av kommunerna underskott på bostäder. Samtidigt pressar höga bygg- och driftskostnader hyror och avgifter uppåt – inte minst för bostäder med fjärrvärme”, heter det i pressmeddelandet.
Bostadsrättsföreningar tampas med snabbt stigande kostnader för fjärrvärme. Omkring 90 procent av BRF:erna har fjärrvärme som energikälla.
Samtidigt pågår upprustning av VA-system, där såväl investeringsbehov som taxorna skiljer sig kraftigt åt mellan kommunerna.
”Vi räknar med att höga driftskostnader fortsätter att ge tryck upp på hyrorna för både hyreslägenheter och bostadsrätter de kommande åren ”, säger Helena Bornevall, senior makroekonom på Handelsbanken.
När det kommer till räntorna uppges dessa ha stabiliserats. Allt fler hushåll väljer kort räntebindning på sina bolån trots de gångna årens plötsligt stigande räntor.
Rörliga boräntor antas ha bottnat
Handelsbankens prognos är att rörliga boräntor har bottnat och att bundna stiger svagt framöver.
”Även om vår prognos talar för något lägre kostnad för rörlig boränta än för bundna, sett över motsvarande löptid, kan längre räntebindning vara en bra försäkring”, säger Helena Bornevall.
Totalt sett väntas boendeutgifterna, det vill säga amorteringar, ränteutgifter, uppvärmning och andra omkostnader, förbli förhållandevis stabila i förhållande till inkomsterna framöver.
Läs också: Optimismen sprider sig – men räntekylan kan snabbt slå till DagensPS
Missa inte: Villaägarna pressar regeringen: Gör om, gör rätt! DagensPS
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Förändrad a-kassa påverkar arbetslösheten
De nya villkoren i arbetslöshetsförsäkringen får effekt på arbetslösheten. Om än marginellt. Det konstaterar Arbetsförmedlingen. ”Antalet inskrivna arbetslösa påverkas av den nya arbetslöshetsförsäkringen som infördes den 1 oktober”, skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande där det framgår att 357 000 personer var inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i slutet av oktober. Antalet inskrivna arbetslösa påverkas av …
Då ska du inte spara i ISK
Sänkt schablonskatt och skattefritt belopp innebär förvisso att ISK utklassar många andra sparformer. Men när det gäller pensionen är ISK inte mest lönsamt för alla.? ISK är enkelt, flexibelt och extremt populärt bland småsparare. Under 2025 infördes dessutom ett skattefritt belopp på alla besparingar upp till 150 000 kronor.? Inför 2026 höjs den gränsen till …
Banken: Dags att köpa börsens verkstadsklassiker
Handelsbanken tror att 2026 är året då det är slagläge för den svenska verkstadssektorn på börsen. Men det gäller att vara selektiv i vilka aktier man väljer. "Historiskt brukar kvalitetsaktier ta över när PMI passerar 50 – med 20 procentenheters överavkastning under år 1–3", skriver banken i en ny analys av sektorn. Läs även: Handelsbanken: …
Blytungt ras för Softbank efter Nvidia-avyttring
Softbanks aktier rasar under onsdagsmorgonen, svensk tid, med dramatiska 10 procent på nyheten om den japanska bankbjässens försäljningen av hela innehavet på 32,1 miljoner Nvidia-aktier. Den japanska bankjätten gjorde avyttringen av aktierna i amerikanska Nvidia i oktober och fick 5,83 miljarder dollar för sin andel. Det skriver CNBC och berättar med hänvisning till en källa …
Cheva med manuell låda och tusen hästar – ren bilglädje
En restomod som tar pickupkulturen tillbaka till sina rötter – med växlingsspak i handen och ett leende på läpparna. Specialty Vehicle Engineering har tagit sig an en ikon – Chevrolet Silverado – och förvandlat den till något som känns både nostalgiskt och helt vansinnigt modernt. Den nya Yenko/SC Supercharged Silverado för modellår 2026 är inget …