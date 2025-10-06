Trots att fler spekulanter dykt upp på höstens visningar spår mäklarna ingen snabb vändning på bostadsmarknaden.
Fler tittar – färre köper: “Trögare än vanligt”
Efter sommaren brukar bostadsmarknaden vakna till liv. Nya köpare ger sig ut och nya objekt läggs upp. Så blev det även i år. Redan häromveckan visade en trendspaning från Boneo att både mäklare och köpare blivit mer positiva.
Men entusiasmen verkar inte räcka hela vägen.
Fler tittar – men färre köper
Enligt SBAB:s senaste Mäklarbarometer, som bygger på svar från över 200 mäklare i Sveriges tre största storstadsregioner, uppger 35 procent av mäklarna att det var fler spekulanter på höstens stora visningshelg i slutet av augusti jämfört med förra året.
Samtidigt svarar 27 procent att det var färre. Mest positiva är mäklarna i Malmö, där 41 procent såg ett ökat intresse.
Men trots fler besökare går försäljningarna trögt.
“Trots en positiv start och ökat intresse på visningarna är det trögare än vanligt på bostadsmarknaden. En bidragande orsak är det fortsatt stora utbudet på bostadsmarknaden”, säger Jennie Leffler, bostadsmarknadsexpert på SBAB och affärsområdesansvarig på Booli Pro.
Hon berättar att bostäder nu ligger ute längre än tidigare. Under de senaste fyra veckorna tog det i snitt 52 dagar att sälja en bostad, jämfört med 43 dagar samma period i fjol.
Ökat utbud skapar tröghet
Hälften av mäklarna tror att utbudet av bostäder kommer att öka under det fjärde kvartalet. Bara fyra av tio tror att det förblir oförändrat.
Statistik från Booli Pro visar också att antalet bostäder till salu just nu är 7 procent fler än för ett år sedan, 35 procent fler än för två år sedan, och över dubbelt så många som för fyra år sedan.
”Utbudet tenderar att skapa en tröghet på marknaden om inte antalet köpare räcker till, vilket vi ser tydligt nu”, säger Jennie Leffler.
Stillastående priser – villor klarar sig bättre
När det gäller prisutvecklingen tror 54 procent av mäklarna att priserna förblir oförändrade under årets sista kvartal. Villamäklarna är dock något mer hoppfulla – 41 procent av dem tror på en mindre prisökning, medan bara 19 procent av bostadsrättsmäklarna gör det.
SBAB:s ekonomer delar mäklarnas försiktiga optimism. I den senaste rapporten Bomarknadsnytt bedöms bostadspriserna stå i stort sett stilla under hela 2025.
“Om den normala säsongsmässiga prisutvecklingen blir som den brukar vara i genomsnitt under hösten, så kan man räkna med att bostadspriserna har stått mer eller mindre stilla under året när vi gör bokslut”, kommenterade Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett pressmeddelande.
Fler visningar – mer tålamod
Det krävs allt mer arbete för att få till en affär. Sex av tio mäklare säger att det numera behövs mellan fem och tio visningar innan en bostad blir såld. I Göteborg är situationen tuffast – där anger nästan var femte mäklare att det krävs fler än tio visningar.
”Det är ganska krävande att ha sitt hem i visningsbart skick, städat och stylat under flera veckors tid, ibland månader. Det gäller att ha tålamod och tidsmarginaler”, avslutar Jennie Leffler.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
