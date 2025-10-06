Fler tittar – färre köper: “Trögare än vanligt”

Efter sommaren brukar bostadsmarknaden vakna till liv. Nya köpare ger sig ut och nya objekt läggs upp. Så blev det även i år. Redan häromveckan visade en trendspaning från Boneo att både mäklare och köpare blivit mer positiva.

Men entusiasmen verkar inte räcka hela vägen.

Fler tittar – men färre köper

Enligt SBAB:s senaste Mäklarbarometer, som bygger på svar från över 200 mäklare i Sveriges tre största storstadsregioner, uppger 35 procent av mäklarna att det var fler spekulanter på höstens stora visningshelg i slutet av augusti jämfört med förra året.

Samtidigt svarar 27 procent att det var färre. Mest positiva är mäklarna i Malmö, där 41 procent såg ett ökat intresse.

Men trots fler besökare går försäljningarna trögt.

“Trots en positiv start och ökat intresse på visningarna är det trögare än vanligt på bostadsmarknaden. En bidragande orsak är det fortsatt stora utbudet på bostadsmarknaden”, säger Jennie Leffler, bostadsmarknadsexpert på SBAB och affärsområdesansvarig på Booli Pro.

Hon berättar att bostäder nu ligger ute längre än tidigare. Under de senaste fyra veckorna tog det i snitt 52 dagar att sälja en bostad, jämfört med 43 dagar samma period i fjol.