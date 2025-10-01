Män kan spara dubbelt så mycket som kvinnor

Det är SEB (börskurs SEB) som publicerar senaste upplagan av Sparkollen, som publiceras kvartalsvis. Den undersöker bland annat vilka planer hushållen har för sitt sparande det kommande halvåret.

Nya Sparkollen visar att svenskar planerar att minska sitt sparande. Nu är hushållens sparplaner på ungefär samma nivå som för två år sedan.

”Hushållen fortsätter att signalera ett minskat sparande vilket tillsammans med en ökad framtidstro och försiktigt stigande konsumtion kan tyda på en återhämtning i svensk ekonomi”, analyserar SEB:s privatekonom Américo Fernández.

”Blickar vi mot hösten så väntas den senaste räntesänkningen och kommande skattesänkningar bidra till fortsatt fokus på konsumtion framför sparande för hushållen.”

Yngre vill spara mindre

I konkreta siffror har andelen som tänker spara mer det kommande halvåret sjunkit från 24 till 21 procent.

Jämfört med motsvarande kvartal för ett år sedan är det framför allt personer yngre än 30 år som planerar att minska sitt sparande.

Tredje kvartalet 2025 ökade sparplanerna enbart för fonder men sjönk eller var oförändrad för alla övriga typer av sparande.

På andra punkter finns dock alarmerande uppgifter i Sparkollen. Under andra kvartalet i år hade 85 procent av svenskarna ett månadssparande, samma nivå som för ett år sedan.

Män och kvinnor månadssparar i ungefär lika stor utsträckning men skillnaderna i hur mycket man sparar ökar.

