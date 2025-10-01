Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Män kan spara dubbelt så mycket som kvinnor

Män kan spara dubbelt så mycket som kvinnor
Sparandet blir alltmer ojämlikt fördelat. I dag kan svenska män månadsspara dubbelt så mycket som kvinnor, konstaterar SEB. (Foto: Henrik Montgomery/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 01 okt. 2025Publicerad: 01 okt. 2025

Svenskarna tänker minska sitt sparande. Samtidigt ökar skillnaderna i hur vi sparar. Nu månadssparar män dubbelt så mycket som kvinnor.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det är SEB (börskurs SEB) som publicerar senaste upplagan av Sparkollen, som publiceras kvartalsvis. Den undersöker bland annat vilka planer hushållen har för sitt sparande det kommande halvåret.

Nya Sparkollen visar att svenskar planerar att minska sitt sparande. Nu är hushållens sparplaner på ungefär samma nivå som för två år sedan.

ANNONS

”Hushållen fortsätter att signalera ett minskat sparande vilket tillsammans med en ökad framtidstro och försiktigt stigande konsumtion kan tyda på en återhämtning i svensk ekonomi”, analyserar SEB:s privatekonom Américo Fernández.

”Blickar vi mot hösten så väntas den senaste räntesänkningen och kommande skattesänkningar bidra till fortsatt fokus på konsumtion framför sparande för hushållen.”

Sparandet: Nu satsar vi på säkra kort. Dagens PS

Yngre vill spara mindre

I konkreta siffror har andelen som tänker spara mer det kommande halvåret sjunkit från 24 till 21 procent.

Jämfört med motsvarande kvartal för ett år sedan är det framför allt personer yngre än 30 år som planerar att minska sitt sparande.

Tredje kvartalet 2025 ökade sparplanerna enbart för fonder men sjönk eller var oförändrad för alla övriga typer av sparande.

ANNONS

På andra punkter finns dock alarmerande uppgifter i Sparkollen. Under andra kvartalet i år hade 85 procent av svenskarna ett månadssparande, samma nivå som för ett år sedan.

Män och kvinnor månadssparar i ungefär lika stor utsträckning men skillnaderna i hur mycket man sparar ökar.

Kvinnor får 2 procent av kapitalet – står för en fjärdedel av alla exits. Dagens PS

Svenskarna planerar att spara mindre och framför allt de yngre siktar på att öka sin konsumtion i stället, konstaterar SEB:s Américo Fernández. (Foto: Caisa Rasmussen/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Gapet i sparande ökar

Nya Sparkollen visar att skillnaden mellan mäns och kvinnors genomsnittliga månadssparande stigit till den högsta nivån sedan mätningarna började 2022.

Männens median för månadssparande var tredje kvartalet 6 000 kronor, dubbelt så mycket som kvinnornas på 3 000 kronor.

Gapet mellan män och kvinnors månadssparande har ökat med 800 kronor på ett år, sedan motsvarande kvartal 2024.

För samtliga hushåll uppgår månadssparandet i median till 4 300 kronor.

ANNONS

Kvinnor i karriären – kan glömma att skaffa barn. Dagens PS

Kan fortsätta öka

”Ett växande sparandegap mellan kvinnor och män vittnar om tydliga skillnader i ekonomiska förutsättningar. Under 2026 väntas det skattefria sparbeloppet på investeringssparkonto dubbleras till 300 000 kronor. Det finns därmed en risk att gapet vidgas ytterligare vilket blir något att följa i kommande mätningar av Sparkollen”, påpekar Américo Fernández.

Efter skilsmässan väntar nästa smäll. Dagens PS

Könsgapet stängs – yngre kvinnor riskerar mer. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FondsparandeJämställdhetOjämlikhetSEBSparande
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Verisure hemlarm – endast 2990 kr

Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende.

 Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS