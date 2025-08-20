Efter skilsmässan väntar nästa smäll

Antalet skilsmässor i Sverige har ökat. Under 2024 ägde 21 672 skilsmässor rum, enligt statistik från SCB. Det är en ökning med 2,1 procent jämfört med 2023.

Nu har SBAB tagit reda på hur bostadsmarknaden ser ut för kvinnor och män som skiljer sig.

Tvärstopp efter skilsmässa

SBAB har granskat möjligheterna för kvinnor och män med två minderåriga barn att köpa en trea på 75 kvadratmeter i Sveriges 25 största kommuner.

Resultatet är nedslående: varken kvinnor eller män med medianinkomst har råd att köpa bostad. Enda undantaget är män i Västerås.

Bakgrunden är att bankerna tittar på hushållets hela ekonomi i sin så kallade kvar-att-leva-på-kalkyl. Där vägs bostadens kostnader och hushållsutgifter in. Och trots att bostadspriserna fallit något sedan toppnivåerna 2022, räcker det inte.

“Trots att vi ser lägre snittpriser i vissa kommuner och ett ljusare ränteläge så räcker inte det för att ha råd att köpa en genomsnittlig 3:a med medianinkomst”, säger Jennie Leffler, SBAB:s bostadsmarknadsexpert, i ett pressmeddelande.