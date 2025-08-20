Dagens PS
Efter skilsmässan väntar nästa smäll

Varken kvinnor eller män med medianinkomst har råd att köpa bostad
Varken kvinnor eller män med medianinkomst har råd att köpa bostad (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

En skilsmässa är tung nog. Men för många blir nästa smäll ännu värre. 

Antalet skilsmässor i Sverige har ökat. Under 2024 ägde 21 672 skilsmässor rum, enligt statistik från SCB. Det är en ökning med 2,1 procent jämfört med 2023.

Nu har SBAB tagit reda på hur bostadsmarknaden ser ut för kvinnor och män som skiljer sig. 

Tvärstopp efter skilsmässa

SBAB har granskat möjligheterna för kvinnor och män med två minderåriga barn att köpa en trea på 75 kvadratmeter i Sveriges 25 största kommuner. 

Resultatet är nedslående: varken kvinnor eller män med medianinkomst har råd att köpa bostad. Enda undantaget är män i Västerås. 

Bakgrunden är att bankerna tittar på hushållets hela ekonomi i sin så kallade kvar-att-leva-på-kalkyl. Där vägs bostadens kostnader och hushållsutgifter in. Och trots att bostadspriserna fallit något sedan toppnivåerna 2022, räcker det inte.

“Trots att vi ser lägre snittpriser i vissa kommuner och ett ljusare ränteläge så räcker inte det för att ha råd att köpa en genomsnittlig 3:a med medianinkomst”, säger Jennie Leffler, SBAB:s bostadsmarknadsexpert, i ett pressmeddelande

Kvinnor drabbas hårdast

Enligt SBAB har medianinkomsten för män ökat något det senaste året, medan den för kvinnor tvärtom minskat. 

Det gör gapet ännu tydligare. 

När bostadspriserna i storstäder som Stockholm och Göteborg ligger på flera miljoner blir kalkylen omöjlig för en ensamstående förälder – inte minst för kvinnor som i snitt tjänar mindre.

Läs även: Därför överlever kvinnor män – även under krig och katastrofer. Dagens PS

Stora lokala skillnader

Det finns dock variationer. I Haninge och Eskilstuna har snittpriserna rasat med hela 20 procent på ett år, medan de i Södertälje istället ökat med 12 procent. Men även när priserna faller blir det svårt. Avgifterna för bostadsrätter har samtidigt stigit i genomsnitt med drygt 4 procent.

I Kristianstad har avgifterna skjutit i höjden med 18 procent, medan de i Gävle faktiskt minskat. 

Skilsmässa
Bostadspriserna är lägre än i fjol i vissa kommuner (Foto: Pexels)

Men den som hoppas att flytten till en annan kommun ska lösa problemet efter en skilsmässa blir besviken – enligt SBAB:s genomgång hjälper det inte.

“Inte ens att flytta till annan kommun underlättar förutsättningarna som det ser ut just nu”, konstaterar Leffler. 

“Gör mig oroad” 

”Beslutet att skilja sig är stort i sig. Det ska inte behöva hindras av, eller vara en fråga om, att tajma bostadsmarknaden”, säger Jennie Leffler. 

Hon beskriver situationen som oroväckande eftersom tryggheten i en ny bostad är en grundförutsättning för att både barn och vuxna ska må bra efter en skilsmässa.

Läs också: Skilsmässa? Lugn – läs det här först. Dagens PS

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

