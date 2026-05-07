En man lurades av bedragare och förlorade 100 000 kronor. Nu kommer beskedet att Högsta domstolen inte tar upp fallet.
Praxis efter HD-nej: Lurade bankkunder får skylla sig själva
En man, ”John-Erik”, blev uppringd av en bedragare som påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor försvunnit från hans bankkonto.
Eftersom han lurades att själv swisha över pengarna har banken inte velat ersätta honom.
Nu har Högsta domstolen, HD, lämnat beskedet att domstolen inte tar upp fallet till prövning. Det innebär att hovrättens dom från december förra året står fast.
Banken kan inte hållas ansvarig för bankkundens förlust eftersom han själv genomfört överföringen, är beskedet.
Inget ovanligt scenario
Scenariot att bankkunder manipuleras att själva föra över pengar till bedragare i tron att de räddar sina pengar undan just bedragare är tyvärr inte ovanligt.
Med nuvarande praxis hos bankerna och Allmänna reklamationsnämnden får den drabbade i sådana fall ta hela förlusten själv.
Konsumentombudsmannen, KO, har företrätt John-Erik i domstol.
”Vår ståndpunkt genom hela den här processen har varit att bankerna måste ta ett större ansvar för att skydda sina kunders pengar. Det är många konsumenter som drabbats oerhört hårt”, säger Kristofer Johannesson, biträdande KO.
Hovrättens dom blir praxis
Beslutet från HD att inte ta upp fallet innebär att hovrättens dom bildar praxis inom området.
Det bekymrar KO Lena Aronsson, som ser ansvaret läggas på bankkunder som i själva verket är brottsoffer.
”Jag respekterar självklart domstolens bedömning. Samtidigt bekymrar det mig att ansvaret så tungt läggs på enskilda bankkunder som i själva verket är brottsoffer”, skriver Aronsson i en kommentar.
När hovrättens dom står fasts innebär det att banken inte är skyldig att betala ersättning, trots att det saknades vissa säkerhetssystem och rutiner som hade kunnat skydda ”John-Erik”, konstaterar KO.
”Alldeles för lätt för kriminella”
”Konsumentverkets och KO:s inställning har hela tiden varit att bankerna, som drivit på digitaliseringen av bankärenden och lagt över ansvar på kunderna, måste ta ett större ansvar och göra mer för att säkra sina kunders pengar”, påpekar Lena Aronsson.
”Tyvärr tror jag inte att vi sett slutet på bedrägerivågen. Det är alldeles för lätt för kriminella att lura oss. Bankbranschen har satsat på information. Det är bra att företagen uppmärksammar riskerna, men i bedrägeriögonblicket hjälper inte informationskampanjer”, konstaterar Aronsson.
”Vi blir ofta lätta offer genom att bedragarna vet vilka knappar de ska trycka på. När vi blir stressade, rädda och osäkra – då funkar inte vårt rationella, kritiska tänkande särskilt bra, visar forskningen.”