Praxis efter HD-nej: Lurade bankkunder får skylla sig själva

Hovrättens dom blir praxis

Beslutet från HD att inte ta upp fallet innebär att hovrättens dom bildar praxis inom området.

Det bekymrar KO Lena Aronsson, som ser ansvaret läggas på bankkunder som i själva verket är brottsoffer.

”Jag respekterar självklart domstolens bedömning. Samtidigt bekymrar det mig att ansvaret så tungt läggs på enskilda bankkunder som i själva verket är brottsoffer”, skriver Aronsson i en kommentar.

När hovrättens dom står fasts innebär det att banken inte är skyldig att betala ersättning, trots att det saknades vissa säkerhetssystem och rutiner som hade kunnat skydda ”John-Erik”, konstaterar KO.

KO Lena Aronsson är bekymrad efter HD-beslutet. ”Ansvaret läggs tungt på enskilda bankkunder som i själva verket är brottsoffer”, menar hon. (Foto: Pressbild)

”Alldeles för lätt för kriminella”

”Konsumentverkets och KO:s inställning har hela tiden varit att bankerna, som drivit på digitaliseringen av bankärenden och lagt över ansvar på kunderna, måste ta ett större ansvar och göra mer för att säkra sina kunders pengar”, påpekar Lena Aronsson.

”Tyvärr tror jag inte att vi sett slutet på bedrägerivågen. Det är alldeles för lätt för kriminella att lura oss. Bankbranschen har satsat på information. Det är bra att företagen uppmärksammar riskerna, men i bedrägeriögonblicket hjälper inte informationskampanjer”, konstaterar Aronsson.

”Vi blir ofta lätta offer genom att bedragarna vet vilka knappar de ska trycka på. När vi blir stressade, rädda och osäkra – då funkar inte vårt rationella, kritiska tänkande särskilt bra, visar forskningen.”