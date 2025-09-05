Dagens PS
Kvinnor får 2 procent av kapitalet – står för en fjärdedel av alla exits

Uppdaterad: 05 sep. 2025Publicerad: 05 sep. 2025

Trots en lavinartad ökning av kvinnligt ledda börsnoteringar, fortsätter kapitalet att hamna i andra bolag.

En ny studie visar att kvinnliga grundare bara får två procent av riskkapitalet, samtidigt som de står för hela 24 procent av alla exits.

Men det är inte bara mörka siffror. Förändringen är i gång, om än långsam. Michaela Berglund, vd och medgrundare till Feminvest, ser en tydlig potential som riskkapitalet ännu inte har fångat upp.

“Det visar på att det finns en enorm potential att allokera mer kapital till kvinnliga grundare”, säger hon.

Studien, som omfattar både Europa och USA, visar att kvinnor får betydligt mindre pengar men levererar oproportionerligt bra resultat. Det gäller såväl avkastning som antalet lyckade exits.

Förebilder och uthållighet krävs för att styra om kapitalet

Att fler kvinnor syns på börsen har stor effekt, menar Berglund.

“Bolag som Bumble och Revolution Race har visat att det går. Förebilder är extremt viktiga”, säger hon.

Samtidigt krävs mer än synlighet. Det handlar också om att få delta i tillväxtresor från start. Det ger både insikter och självförtroende att sikta högre, menar hon.

Strukturella problem kvarstår

Tillväxten i kvinnligt ledda startup-bolag har bromsat in. Det beror delvis på det kärva marknadsläget, men också på långsiktiga strukturella hinder.

“Det har varit utmanande för snabbväxande bolag generellt, men kvinnor får fortfarande mindre av kapitalet och gör färre konkurser. Det säger något”, säger Michaela Berglund.

Att kvinnor nu syns i fler ledande roller på riskkapitalbolag gör skillnad men förändringen tar tid.

“Vi har ökat med 5 procent på 20 år i Sverige. Det går långsamt, men det går. Med kapitalet, förebilder och rätt know-how kan vi vända siffrorna”, säger hon.

