Trots en lavinartad ökning av kvinnligt ledda börsnoteringar, fortsätter kapitalet att hamna i andra bolag.
Kvinnor får 2 procent av kapitalet – står för en fjärdedel av alla exits
Mest läst i kategorin
Elbilarna du bör undvika: "Folk har blivit inlåsta i sina bilar"
Allt fler väljer elbil, men vissa modeller gör sina ägare rejält frustrerade. I en ny rapport pekas flera elbilar ut som särskilt problemtyngda. Vi bad Åsa Wallenrud, motorjournalist på Dagens PS, reda ut vilka som bör undvikas. Dålig mjukvara ger dålig elbil “En elbil är så beroende av mjukvaran att allting måste funka smidigt”, säger …
Så hanterar du börsen i höst: "Oro kan påverka på många sätt"
Inför hösten finns det många osäkerheter gällande börsen. Det kan skapa stress och leda till fel beslut om man inte tänker till kring risk. Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, delar med sig av sina bästa råd. Se även: Ekonomisk ångest efter semestern? Här är psykologens tre steg ut – Dagens PS Två risktyper – både är …
Oslobörsen solklar ledare i Norden: "Ökat intresse för norska aktier"
Norge springer ifrån Sverige på börsen. Under 2025 har Oslobörsen utklassat Stockholmsbörsen – och det är ingen tillfällighet. Dagens PS ekonomiskribent David Ingnäs rapporterar direkt från Oslo om vad som ligger bakom börslyftet. En femårsresa uppåt för Oslobörsen Medan Stockholmsbörsen stått och stampat har Oslos motsvarighet gått som tåget. Faktum är att den norska börsen …
Prischock på el även denna vinter – varningen som oroar Europa
Om vinden uteblir i vinter kan priserna på el skjuta i höjden. En norsk expert slår larm, och enligt Edvard Lundkvist, redaktionschef på Dagens PS, finns det goda skäl att lyssna. Det handlar om en obalanserad energimix i Europa, där övergången till förnybart skapat nya sårbarheter. För mycket vind, för lite baskraft “Vi har inte …
Kina dissar Polestar – växer på nya marknader
Elbilstillverkaren Polestar fortsätter att växa internationellt. Men på sin största marknad, Kina, rasar försäljningen. Samtidigt hoppas bolaget på att räddas av nya pengar – och nya modeller. Vi har pratat med Åsa Wallenrud, motorjournalist på Dagens PS, om vad det är som händer med det svensk-kinesiska bolaget. Se även:Oljepriset faller – vad betyder det för …
En ny studie visar att kvinnliga grundare bara får två procent av riskkapitalet, samtidigt som de står för hela 24 procent av alla exits.
Men det är inte bara mörka siffror. Förändringen är i gång, om än långsam. Michaela Berglund, vd och medgrundare till Feminvest, ser en tydlig potential som riskkapitalet ännu inte har fångat upp.
“Det visar på att det finns en enorm potential att allokera mer kapital till kvinnliga grundare”, säger hon.
Studien, som omfattar både Europa och USA, visar att kvinnor får betydligt mindre pengar men levererar oproportionerligt bra resultat. Det gäller såväl avkastning som antalet lyckade exits.
Förebilder och uthållighet krävs för att styra om kapitalet
Att fler kvinnor syns på börsen har stor effekt, menar Berglund.
“Bolag som Bumble och Revolution Race har visat att det går. Förebilder är extremt viktiga”, säger hon.
Samtidigt krävs mer än synlighet. Det handlar också om att få delta i tillväxtresor från start. Det ger både insikter och självförtroende att sikta högre, menar hon.
Strukturella problem kvarstår
Tillväxten i kvinnligt ledda startup-bolag har bromsat in. Det beror delvis på det kärva marknadsläget, men också på långsiktiga strukturella hinder.
“Det har varit utmanande för snabbväxande bolag generellt, men kvinnor får fortfarande mindre av kapitalet och gör färre konkurser. Det säger något”, säger Michaela Berglund.
Att kvinnor nu syns i fler ledande roller på riskkapitalbolag gör skillnad men förändringen tar tid.
“Vi har ökat med 5 procent på 20 år i Sverige. Det går långsamt, men det går. Med kapitalet, förebilder och rätt know-how kan vi vända siffrorna”, säger hon.
Se även:
Feminvest växlar upp: ”Kvinnors bolag värderas 30 procent lägre”. PS Studio
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Senaste nytt
Kvinnor får 2 procent av kapitalet – står för en fjärdedel av alla exits
Trots en lavinartad ökning av kvinnligt ledda börsnoteringar, fortsätter kapitalet att hamna i andra bolag. En ny studie visar att kvinnliga grundare bara får två procent av riskkapitalet, samtidigt som de står för hela 24 procent av alla exits. Men det är inte bara mörka siffror. Förändringen är i gång, om än långsam. Michaela Berglund, …
Gas tar över när Vita huset skrotar förnybart
Det är en politisk strid som sätter tonen för den globala energimarknaden. Medan många andra satsar på sol och vind satsar USA stort på gas. Vita huset pressar tillbaka stödet för förnybart och går till hårt angrepp mot vindkraft. Ett vägval som banar väg för landets blomstrande industri för gas, kallad naturgas av fossilindustrin. Resultatet …
Mark Zuckerberg stämmer Facebook
Mark Zuckerberg – nej, inte den Mark Zuckerberg – har fått nog. Efter år av avstängningar och förlorade pengar går han nu till domstol. Att heta Mark Zuckerberg är ingen fördel när Facebook tror att du låtsas vara någon annan. För en advokat i Indiana har det inneburit nedstängda konton och dyra förluster. Missa inte: …
Rusning till försvarsfonden – han såg boomen först av alla
"Volymmässigt har vi gått från 500 miljoner till nära 6 miljarder på bara åtta månader under 2025. Det har varit en otrolig utveckling", berättar Joakim Agerback, förvaltare och grundare av Sveriges, och hela Europas, första aktiefond på försvars- och säkerhetstemat. 2019 – när fonden startade – var läget ett annat. Men Agerback och hans kollegor …
Grön satsning nedlagd: Biobränsle har kostat miljarder
Miljarder av statliga pengar spenderade på ett grönt industriäventyr. Nu har fabriken stängt och hotas av konkurs. Låter det bekant? Nej, det handlar inte om Northvolt eller några andra gröna svenska industrisatsningar som stått på öronen. Även om det kan låta så. I stället handlar det om vårt västra grannland Norge och ett stort grönt …