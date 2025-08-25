Dagens PS
Kvinnor i karriären – kan glömma att skaffa barn

Karriären och barn går inte ihop för många av dagens moderna kvinnor.
Karriären och barn går inte ihop för många av dagens moderna kvinnor. (Foto: Pexels)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 25 aug. 2025Publicerad: 25 aug. 2025

Karriären och barn går inte ihop. Åtminstone inte för många av dagens stressade kvinnor.

Barnafödandet går ner över hela världen i takt med att kvinnor utbildar sig mer och satsar på karriären.

Tidigare var det inga problem att skaffa en skara barn, så länge mannen i familjen såg till att dra in pengarna.

Så ser det inte ut längre.

Kvinnor satsar på utbildningar

Kvinnor vill numera ha många utbildningar i bagaget att kunna visa upp på CV:et.

De vill klättra på karriärstegen, precis som männen redan har gjort sedan länge.

Ekvationen går dock inte ihop har det visat sig där dygnets 24 timmar inte räcker till barn, utbildningar och karriären.

Drabbas av “the squeeze”

Corinne Low, professor i företagsekonomi och offentlig politik vid Wharton School i Pennsylvania, kallar fenomenet när tiden helt enkelt inte räcker till för “the squeeze”.

För män är det inga problem att balansera allt eftersom de i många länder ofta inte har lika mycket ansvar för barnen som kvinnorna har.

Barn hinns inte med

Corinne Low beskriver det som “ett berg av barnomsorg och hushållstid samtidigt som kvinnor försöker investera i sina karriärer”.

“The squeeze” blir extra tydlig för allt fler kvinnor när de är i 35-årsåldern och tankarna på barn börjar sjunka in samtidigt som de ska jobba sig upp i arbetslivet.

Det är ett alltför stressigt liv för många som inte klarar att hantera det och därmed avstår från att skaffa barn, vilket fertilitetskurvorna tydligt visar i många länder, där befolkningarna redan har börjat minska.

Stressiga liv fortsätter

Det är inte bara att skaffa barn, stressen för kvinnorna fortsätter i många år därefter, vilket Corinne Low tydligt redogör i sin kommande bok: Having It All: What Data Tells Us About Women’s Lives and Getting the Most Out of Yours, skriver Bloomberg.

Många kvinnor, särkilt ensamstående, har helt enkelt inte råd att ta in städhjälp eller barnpassning och måste därför axla alla uppgifterna i hushållet på egen hand och samtidigt studera eller jobba långa arbetstimmar.

När kvinnorna till slut kommer igenom sin “squeeze” kommer de fram till vad Corinne Low kallar “den ironiska lättnaden”.

Det är då de försöker tvätta av sig mammastämpeln och tjäna samma slags löner som männen.

Johan Augustin
Johan Augustin
