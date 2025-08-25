Kvinnor i karriären – kan glömma att skaffa barn

Barnafödandet går ner över hela världen i takt med att kvinnor utbildar sig mer och satsar på karriären.

Tidigare var det inga problem att skaffa en skara barn, så länge mannen i familjen såg till att dra in pengarna.

Så ser det inte ut längre.

Kvinnor satsar på utbildningar

Kvinnor vill numera ha många utbildningar i bagaget att kunna visa upp på CV:et.

De vill klättra på karriärstegen, precis som männen redan har gjort sedan länge.

Ekvationen går dock inte ihop har det visat sig där dygnets 24 timmar inte räcker till barn, utbildningar och karriären.