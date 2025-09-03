Sparandet: Nu satsar vi på säkra kort

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

SEB (börskurs SEB) redovisar nu sin sparbarometer över hur hushållens nettoförmögenhet växte under årets andra kvartal.

Tillgångarnas värde ökar brett och når en ny rekordnivå på mer än 30 000 miljarder kronor, trots att kvartalet inleddes med ett börsras, konstaterar SEB.

Men börsraset sätter sina spår. I kölvattnet av den skakiga börsen är hushållens nysparande på konto rekordstort. Parallellt med det växer skulderna i en mer måttlig takt, även det ett uttryck för försiktigheten.

Nettoförmögenheten ökar

Hushållens nettoförmögenhet ökar med 764 miljarder till 24 884 miljarder kronor det andra kvartalet, när tillgångarna växte i en snabbare takt än skulderna. Därmed återtar nettoförmögenheten det värdetapp som uppstod under årets första kvartal.

”Hushållens förmögenhet når en ny toppnotering trots Trumps tullkavalkad. En sval bostadsmarknad gör dessutom att hushållens balansräkning till stor del drivs av svängningar på aktiemarknaden, vilket innebär att vi kan se en del tvära kast i kommande mätningar”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.