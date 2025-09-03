Dagens PS
Sparandet: Nu satsar vi på säkra kort

Köar och gör det kanske till banken? Inte just här, men svenskarna väljer i allt högre grad att spela säkert och sparar rekordmycket på konto. (Foto: Björn Larsson Rosvall/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 03 sep. 2025Publicerad: 03 sep. 2025

Svenska hushållens nysparande är rekordstort i spåren av börskaos. Men vi satsar i allt högre grad på säkra kort.

SEB (börskurs SEB) redovisar nu sin sparbarometer över hur hushållens nettoförmögenhet växte under årets andra kvartal.

Tillgångarnas värde ökar brett och når en ny rekordnivå på mer än 30 000 miljarder kronor, trots att kvartalet inleddes med ett börsras, konstaterar SEB.

Men börsraset sätter sina spår. I kölvattnet av den skakiga börsen är hushållens nysparande på konto rekordstort. Parallellt med det växer skulderna i en mer måttlig takt, även det ett uttryck för försiktigheten.

Optimismen tar fart bland svenska företagare. Dagens PS

Nettoförmögenheten ökar

Hushållens nettoförmögenhet ökar med 764 miljarder till 24 884 miljarder kronor det andra kvartalet, när tillgångarna växte i en snabbare takt än skulderna. Därmed återtar nettoförmögenheten det värdetapp som uppstod under årets första kvartal. 

”Hushållens förmögenhet når en ny toppnotering trots Trumps tullkavalkad. En sval bostadsmarknad gör dessutom att hushållens balansräkning till stor del drivs av svängningar på aktiemarknaden, vilket innebär att vi kan se en del tvära kast i kommande mätningar”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Aktier starkaste bidraget

Hushållens sammantagna tillgångar ökar under samma period med 808 miljarder till 30 289 miljarder kronor.

De olika tillgångarna växer brett i värde, men aktietillgångarna bidrar mest till ökningen trots att kvartalet inleddes med ett kraftigt börsras.

Vid sidan av det bidrar kontosparande ovanligt mycket till tillgångsökningen. I ljuset av börsraset förändrades hushållens nysparande som på konto nådde en ny rekordnivå.

Det nya kontosparandet är dubbelt så stort jämfört med motsvarande kvartal för ett år sedan, samtidigt som nysparandet i fondandelar halveras.

I årstakt växer hushållens tillgångar i en mer måttlig takt.

SEB:s privatekonom Américo Fernández kan konstatera att svenskarna ökar sitt sparande men väljer säkra kort i högre grad. (Foto: Caisa Rasmussen/TT)

Liknar tidigare kriser

”Likt tidigare kriser, som exempelvis under pandemin och höginflationsåren, tenderar hushållen att minska sitt risktagande och växla upp sitt kontosparande. Under vårens turbulens och ekonomiska osäkerhet var det precis det som skedde”, konstaterar Américo Fernández.

”Hushållen byggde upp ett rekordstort nysparande på konto. Ett tydligt tecken på hushållens anpassningsförmåga men också en förklaring till varför varken konsumtion eller tillväxt tagit fart”, tillägger privatekonomen.

Hushållens skulder ökar med 44 miljarder till 5 404 miljarder kronor. Skuldökningen är bred, men främst driven av bostads- och studielån. Jämfört med ett år sedan växer bostadslånen i en dämpad takt men tillväxttakten har ökat sex kvartal på raken.

Samtidigt som hushållens studielån i årstakt fortsätter att växa i en historisk hög takt krymper konsumtionslånen något, vilket är ovanligt, påpekar SEB. 

Fakta/SEB:s sparbarometer

(Översikt av hushållens förmögenhets- och skuldförändringar andra kvartalet 2025)

Ingående värde tillgångar 29 481 miljarder kr

Utgående värde tillgångar 30 289 miljarder kr (+2,7 procent)

Räntetillgångar +214 miljarder kr (+3,8 procent)

Aktietillgångar +473 miljarder kr (+4,2 procent)

Fastighetstillgångar +121 miljarder kr (+1,0 procent)

Ingående värde skulder 5 360 miljarder kr

Utgående värde skulder 5 404 miljarder kr (+0,6 procent)

Nettoförmögenhet 24 884 miljarder kr (+3,2 procent)

Bostadslån +31 miljarder kr (+0,7 procent)

CSN-lån +3 miljarder kr (+1,0 procent)

Konsumtionslån +4 miljarder kr (+1,2 procent)

Övriga lån +7 miljarder kr (+1,2 procent)

(Källa: SEB:s sparbarometer)

