För stort sparande kan sänka din pension: "Förfärligt"

Det finns dock en hake. Eftersom stödet inte betalas ut automatiskt är det många som går miste om det. År 2020 bedömde Pensionsmyndigheten att ungefär 123 000 personer som hade rätt till bostadstillägg inte ansökte om det.

Samtidigt finns en annan, mindre uppmärksammad fälla i systemet – där den som sparat pengar riskerar att bli helt utan stöd.

Sparande kan bli en nackdel

Hur mycket du får i bostadstillägg avgörs inte bara av din hyra eller avgift, utan också av inkomster och tillgångar.

Det innebär att även sparade pengar påverkar, konstaterar News55.

För ensamstående gäller att tillgångar över 100 000 kronor kan minska stödet. För par går gränsen vid 200 000 kronor.

Konsekvensen blir att pensionärer som sparat ihop en buffert kan få lägre bostadstillägg – eller inget alls.