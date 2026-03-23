Många pensionärer kan ha rätt till tusenlappar i månaden utan att veta om det. För andra slår systemet åt motsatt håll. ”Tänk att man sparat undan lite pengar som man ska ha gjort under ett helt yrkesliv, och sen får du som tack för det en sänkt pension genom indraget bostadstillägg”, säger Liza di Paolo Sandberg.
För stort sparande kan sänka din pension: "Förfärligt"
Bostadstillägget är ett behovsprövat stöd för pensionärer med låg inkomst.
Hur högt tillägget kan bli varierar, men enligt E55 är det högsta beloppet 7 290 kronor i månaden för ensamstående pensionärer.
Det finns dock en hake. Eftersom stödet inte betalas ut automatiskt är det många som går miste om det. År 2020 bedömde Pensionsmyndigheten att ungefär 123 000 personer som hade rätt till bostadstillägg inte ansökte om det.
Samtidigt finns en annan, mindre uppmärksammad fälla i systemet – där den som sparat pengar riskerar att bli helt utan stöd.
Sparande kan bli en nackdel
Hur mycket du får i bostadstillägg avgörs inte bara av din hyra eller avgift, utan också av inkomster och tillgångar.
Det innebär att även sparade pengar påverkar, konstaterar News55.
För ensamstående gäller att tillgångar över 100 000 kronor kan minska stödet. För par går gränsen vid 200 000 kronor.
Konsekvensen blir att pensionärer som sparat ihop en buffert kan få lägre bostadstillägg – eller inget alls.
”Förfärligt och skamligt”
Liza di Paolo Sandberg, förbundsordförande för SKPF, är starkt kritisk:
”Dagens regelverk innebär att bostadstillägget reduceras eller faller bort helt om den sökande har mer än 100 000 kronor i tillgångar för ensamstående eller 200 000 kronor för sammanboende”, säger hon till News55. Hon fortsätter:
”Det är förfärligt och skamligt. Tänk att man sparat undan lite pengar som man ska ha gjort under ett helt yrkesliv, och sen får du som tack för det en sänkt pension genom indraget bostadstillägg”.
Hon pekar också på att reglerna inte har följt med utvecklingen:
”Denna gräns har inte justerats på över 25 år, trots att levnadskostnaderna ökat avsevärt under samma tid”.
Förslag finns – men inget har hänt
Frågan har varit uppe politiskt vid flera tillfällen. Bland annat har det lagts förslag i riksdagen om att ta bort gränsen för sparade pengar helt.
Men än så länge har inga förändringar genomförts.
”Pensionssystemet är krångligt och svårbegripligt även för de mest begåvade och insatta. Det här är det många som missar och det måste bli ändring. Man kan inte straffa de som arbetat hårt hela livet på det här viset”, avslutar Liza di Paolo Sandberg.
