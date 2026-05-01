Sveriges företagare riskerar 25 procents lägre pension

Därtill plockar bara fyra av tio egenföretagare ut en marknadsmässig lön som bygger allmän pension.

”Det finns ett tydligt glapp mellan kunskap och handling”, konstaterar Pensionsmyndighetens Ann-Christin Meyerhöffer. ”Många vet vad som krävs, men tar ändå inte ut tillräcklig lön eller sparar för lite. Det innebär att de riskerar att få en låg pension”.

För låg lön kan slå mot pensionen

I ett blogginlägg tipsar myndighetens analytiker Erik Ferm om vad företagare behöver tänka på för att bygga en trygg pension. Det första rådet handlar om lön.

Den som vill maximera intjänandet till den allmänna pensionen 2026 behöver ha en årsinkomst på 672 600 kronor. Det motsvarar 56 050 kronor i månaden.

Tjänar man mer än så ger det inte mer allmän pension.

”Ta inte ut för låg lön eller minska ditt överskott för mycket genom avdrag. Det kan leda till en lägre pension på lång sikt”, konstaterar Ferm.