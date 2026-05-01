Många egenföretagare är vana vid att lösa allt själva. De säljer, fakturerar, jagar kunder, håller koll på ekonomin och ser till att verksamheten rullar. Problemet är att många glömmer bort sin framtida ekonomi.
Sveriges företagare riskerar 25 procents lägre pension
Nio av tio företagare, 89 procent, är förvisso medvetna om att de måste pensionsspara själva för att kompensera för utebliven tjänstepension. Ändå har drygt 30 procent inte något eget sparande. Och det kan kosta. Faktum är att den som saknar tjänstepension i genomsnitt har cirka 25 procent lägre pension i jämförelse med de som har en tjänstepension.
Därtill plockar bara fyra av tio egenföretagare ut en marknadsmässig lön som bygger allmän pension.
”Det finns ett tydligt glapp mellan kunskap och handling”, konstaterar Pensionsmyndighetens Ann-Christin Meyerhöffer. ”Många vet vad som krävs, men tar ändå inte ut tillräcklig lön eller sparar för lite. Det innebär att de riskerar att få en låg pension”.
För låg lön kan slå mot pensionen
I ett blogginlägg tipsar myndighetens analytiker Erik Ferm om vad företagare behöver tänka på för att bygga en trygg pension. Det första rådet handlar om lön.
Den som vill maximera intjänandet till den allmänna pensionen 2026 behöver ha en årsinkomst på 672 600 kronor. Det motsvarar 56 050 kronor i månaden.
Tjänar man mer än så ger det inte mer allmän pension.
”Ta inte ut för låg lön eller minska ditt överskott för mycket genom avdrag. Det kan leda till en lägre pension på lång sikt”, konstaterar Ferm.
Spara till tjänstepensionen
Vidare är rådet att spara till tjänstepensionen.
För anställda betalas ofta 4,5-6 procent av lönen upp till 625 500 kronor per år in till tjänstepension. Som företagare behöver man själv spara minst motsvarande belopp.
Vid inkomster över den nivån krävs ännu mer. Där handlar det om att spara 30-31,5 procent för att nå upp till vad många anställda får inbetalt.
Se upp för avgifterna
Sparformen spelar också roll, där valet främst beror på bolagsform och inkomstnivå.
”Tjänar du under 672 600 kronor per år (2026) så passar sparande med skattade pengar på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring i många fall bäst. Avdragsgillt sparande i ett individuellt pensionssparande (IPS) eller i en pensionsförsäkring kan i många fall vara mer gynnsamt om du tjänar över den gränsen”, råder Ferm.
Oavsett lösning bör man dock hålla koll på avgifterna. Höga avgifter kan minska pensionen med hundratusentals kronor över tid.
Ferms råd är att hålla kostnaderna nere och exempelvis titta på globala indexfonder med bred riskspridning och låga fondavgifter.
Jobba längre
Att jobba längre kan också stärka ekonomin.
”Att jobba några år extra, deltid såväl som heltid, kan ge ett stort lyft i plånboken”, avslutar Ferm.
Sex pensionstips till företagare:
- Ta ut tillräcklig lön/överskott
- Spara 4,5-6 procent av dina inkomster till pension, minst
- Välj rätt sparform
- Håll nere avgifterna
- Avgör om du behöver försäkringsskydd
- Överväg att jobba längre
