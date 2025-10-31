Dagens PS
Dagensps.se
PS Studio

Expert: "Svensk pension rasar – kvinnor hårdast drabbade"

Bilbo Göransson
Bilbo Göransson
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

Svensk pension sjunker snabbt. Den allmänna pensionen har minskat från drygt 60 till 43 procent av slutlönen. ”Så här var det inte tänkt”, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Barndiabetesfonden
Spela klippet
PS Studio

Sverige hårt drabbat – fler små barn insjuknar i diabetes

31 okt. 2025
Börsen i Sverige halkar efter
Spela klippet
PS Studio

Svenska börsen släpar, bankerna glänser och AI har en baksmälla

30 okt. 2025
skatt på pension
Spela klippet
PS Studio

Kristerssons dråpslag: En av fyra får inte sänkt skatt i januari

30 okt. 2025
USA:s statskuld fortsätter att ticka upp samtidigt som det politiska läget är låst.
Spela klippet
Börs & Finans

USA:s skuldberg: "Mycket allvarligt läge"

29 okt. 2025
David Ingnäs om rapporter i tredje kvartalet
Spela klippet
PS Studio

Därför sticker vissa bolag ut i rapportsäsongen

29 okt. 2025
ANNONS

Enligt Folksams färska pensionsrapport har den allmänna pensionen tappat nästan en tredjedel av sin värdeandel.

MISSA INTE: Sjuksköterskan har 6,5 miljoner – när kan hon gå i pension?

Svensk pension mår dåligt

“Det svenska pensionssystemet mår rätt så dåligt. Under de senaste 20 åren har pensionsnivåerna totalt sett minskat”, säger Håkan Svärdman i videon ovan.

En person född 1937 fick i snitt 16 800 kronor i pensionsinkomst, motsvarande 68 procent av slutlönen.

Den som är född 1955 får 17 800 kronor – trots betydligt högre löner. Det innebär att pensionens andel har rasat till 49 procent.

ANNONS

Senaste nytt

Tjänstepensionen mildrar raset – men räcker inte

Tjänstepensionen har fördubblats på en generation och räddar många från fattigdom. Men trots ökningen når 1955-kullen bara upp till 66 procent av sin tidigare lön, mot 80 procent för 1937-kullen.

Många pensionärer tvingas därför söka bostadstillägg, använda sparpengar eller flytta till billigare boende för att klara sig.

ANNONS

Kvinnor riskerar fattigdom

Särskilt hårt drabbas kvinnor, som ofta har lägre pensioner och lever längre som ensamstående.

“Man ser tydligt att pensionerna inte räcker till. I genomsnitt ligger många kvinnor vid fattigdomsgränsen. Deras räddning är tvåsamheten”, säger Håkan Svärdman.

Läs mer om ekonomi:

Sjuksköterskan har 6,5 miljoner – när kan hon gå i pension?

Kristerssons dråpslag: En av fyra får inte sänkt skatt i januari

Fond-fällan: Spara 229 000 kronor på ditt fondsparande

Trots betalning: Då kan din försäkring sluta gälla för ditt hus

Mobilkriget 2025? Därför rusar Nokia på börsen

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
allmän pensionfattigdomhåkan svärdmanPensionPensionärTjänstepension
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS