Svensk pension sjunker snabbt. Den allmänna pensionen har minskat från drygt 60 till 43 procent av slutlönen. ”Så här var det inte tänkt”, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.
Expert: "Svensk pension rasar – kvinnor hårdast drabbade"
Enligt Folksams färska pensionsrapport har den allmänna pensionen tappat nästan en tredjedel av sin värdeandel.
Svensk pension mår dåligt
“Det svenska pensionssystemet mår rätt så dåligt. Under de senaste 20 åren har pensionsnivåerna totalt sett minskat”, säger Håkan Svärdman i videon ovan.
En person född 1937 fick i snitt 16 800 kronor i pensionsinkomst, motsvarande 68 procent av slutlönen.
Den som är född 1955 får 17 800 kronor – trots betydligt högre löner. Det innebär att pensionens andel har rasat till 49 procent.
Tjänstepensionen mildrar raset – men räcker inte
Tjänstepensionen har fördubblats på en generation och räddar många från fattigdom. Men trots ökningen når 1955-kullen bara upp till 66 procent av sin tidigare lön, mot 80 procent för 1937-kullen.
Många pensionärer tvingas därför söka bostadstillägg, använda sparpengar eller flytta till billigare boende för att klara sig.
Kvinnor riskerar fattigdom
Särskilt hårt drabbas kvinnor, som ofta har lägre pensioner och lever längre som ensamstående.
“Man ser tydligt att pensionerna inte räcker till. I genomsnitt ligger många kvinnor vid fattigdomsgränsen. Deras räddning är tvåsamheten”, säger Håkan Svärdman.
