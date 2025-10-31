Expert: "Svensk pension rasar – kvinnor hårdast drabbade"

Enligt Folksams färska pensionsrapport har den allmänna pensionen tappat nästan en tredjedel av sin värdeandel.

Svensk pension mår dåligt

“Det svenska pensionssystemet mår rätt så dåligt. Under de senaste 20 åren har pensionsnivåerna totalt sett minskat”, säger Håkan Svärdman i videon ovan.

En person född 1937 fick i snitt 16 800 kronor i pensionsinkomst, motsvarande 68 procent av slutlönen.

Den som är född 1955 får 17 800 kronor – trots betydligt högre löner. Det innebär att pensionens andel har rasat till 49 procent.